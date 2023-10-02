Каверзные вопросы, которые никто не хочет услышать на собеседовании

1991
14
С одной стороны собеседование помогает определить уровень будущего сотрудника, а с другой - это ряд глупых и странных вопросов. Пользователи поделились темами, которые вызвали у них наибольшее недоумение.
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А какие самые глупые вопросы задавали вам на собеседованиях?
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