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Каверзные вопросы, которые никто не хочет услышать на собеседовании

Каверзные вопросы, которые никто не хочет услышать на собеседовании

Автор:
02 октября 2023 21:12
Сообщество : Истории
Метки: HR   Занятно   Прикол   интересно   истории из жизни   прикольно   смешно   собеседования   фото   
1991
14

С одной стороны собеседование помогает определить уровень будущего сотрудника, а с другой - это ряд глупых и странных вопросов. Пользователи поделились темами, которые вызвали у них наибольшее недоумение.

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А какие самые глупые вопросы задавали вам на собеседованиях?

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Метки: HR   Занятно   Прикол   интересно   истории из жизни   прикольно   смешно   собеседования   фото   
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9  комментариев
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8k
Дмитрий 42 минуты назад
Было ж время! Закончил ВУЗ или хотя бы ПТУ. Получил распределение. Пришёл! Тебя уже взяли. Работаешь. А там разберутся и они с тобой, и ты со своим желанием работать....Безработицы(говорят! врут может быть конечно), не было. И что характерно! И учёба, и работа тебе были гарантированы. А сейчас: "Натягивали ли вы когда-нибудь сову на глобус? Каждый день, ёп...та!"
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37k
russger 4 минуты назад
Мне интересно в какой стране и куда устраиваются на работу с такими вопросами? Единственное, что у меня было из вышеперечисленного, спросили почему я выбрал их фирму. Я честно сказал: недалеко от дома и удобно ехать. Мужик ухмыльнулся и принял меня. Всё! Откуда вы этих чертей достали с тупыми вопросами, вот это загадка -_-
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53k
Мойша 37 минут назад
Никогда не был на собеседованиях. Но когда приехали покупатели из крупной фирмы, они просто прошли руководимое мной производство и поговорили с людьми.
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12k
Владимир 40 минут назад
Это больше похоже на "тупые вопросы, от тупых людей"
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Спелая кукурузинка

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