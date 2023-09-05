"Вам чё дойти лень 5 метров?": ситуации с наглыми таксистами

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Когда вызываешь такси, то рассчитываешь, что довезут из точки А в точку Б. Но порой им настолько лень проехать пару метров, что приходится идти пешком. Иногда не критично, но всё-таки условия поездки не всегда выполняются. Мы собрали истории от пользователей, которым таксисты пытались испортить поездку.
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А у вас были неприятные истории с таксистами?
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Контекста бы побольше. Зажмуренный? Просто в скотче? Или в разных пакетах?
Зима минус 25, мы с мамой на похоронах ее друга. Выходим с кладбища я вызываю такси(адрес есть, даже точку в карте проставил). 10 минут нет мама уже прям в триммере от холода(ведь еще прощание с покойным было в общем уже минут 30 на -25 градусах, да и мне не лучше). В результате звоню, а он мне я вас найти не могу и искать больше не буду. Перевызвал другое приехало за три минуты.
В 2000 году, за пару-тройку часов, вечером после работы, вполне можно было по району, "от бордюра", набработать на большой пакет еды и упаковку пива для тусовки на вписке.
А сейчас... Эх...
бывает, что проезжая мимо жмёт прибытие и выключает телефон. это у них обычное дело, если поездка невыгодная.
в этом случае главное - самому поездку не отменять, а то ещё и на деньги попадёте. и желательно фиксировать на фото с координатами, что этого козла по-факту нет.
К таксистам много обоснованных претензий. Тут в основном нытье. Такси стало настолько доступным и быстрым, что мы сами расслабились и забыли как было раньше. Когда либо вызов ко времени за час-два или с руки и не знаешь кто везет.