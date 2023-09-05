"Вам чё дойти лень 5 метров?": ситуации с наглыми таксистами

Когда вызываешь такси, то рассчитываешь, что довезут из точки А в точку Б. Но порой им настолько лень проехать пару метров, что приходится идти пешком. Иногда не критично, но всё-таки условия поездки не всегда выполняются. Мы собрали истории от пользователей, которым таксисты пытались испортить поездку.