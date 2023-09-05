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"Вам чё дойти лень 5 метров?": ситуации с наглыми таксистами

"Вам чё дойти лень 5 метров?": ситуации с наглыми таксистами

Автор:
05 сентября 2023 11:48
Сообщество : Истории
Метки: интересно   истории из жизни   история   история про такси   такси   фото   
2815
14

Когда вызываешь такси, то рассчитываешь, что довезут из точки А в точку Б. Но порой им настолько лень проехать пару метров, что приходится идти пешком. Иногда не критично, но всё-таки условия поездки не всегда выполняются. Мы собрали истории от пользователей, которым таксисты пытались испортить поездку.

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А у вас были неприятные истории с таксистами?

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Метки: интересно   истории из жизни   история   история про такси   такси   фото   
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15  комментариев
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28k
Lehoia 2 часа назад
Это все тоже результат миграционной политики государства. Приезжает мастурбек из аула, который за всю жизнь ишаком только управлял. Покупает права, берет машину в аренду. Самооценка взлетает-он уже король жизни, и начинает исполнять.
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3k
Autumn2015 Полминуты назад
Таксисты в СССР была элита и таксисты старшего поколения ведут себя скотски очень часто. Опаздываем на работу, предприятие за городом, автобус не пришел, на работе дрючат за опоздание на несколько секунд! и таксисты это знают. Приехал пожилой мужчина на такси, посадил нас, три женщины и мужчина, едем, молчим. Дядя пытается склеить кого - ноль реакции, у него начинается истерика, он бросает руль, машина виляет, съезжает на обочину. Дядя истерит, поносит " феминисток", зажравшихся баб с моего богатого предприятия, которым " слишком много платят" и поэтому они " мужиков не празднуют". Призывы поехать от нашей обалдевшей компании не влияют, пока не проистерил -не поехали, высадил далеко, пришлось бежать.
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32
Leo Полчаса назад
Совет: не привязывайте карточку к аккаунту, а то они начинают делать что хотят. Ещё не подъехал, а ожидание уже идёт; заказал машину, а она не двигается, отменяешь- деньги списывают; приехал не туда или к другому подъезду- ожидание идёт и деньги естественно списывают. Итог: только наличка или перевод! И да, тоже такое было, приехал к вокзалу, одного высадил, а другого забрал, заказ отменил ... красота
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5k
S__D Полчаса назад
Комментарий к фото
ваши мнения
.
Контекста бы побольше. Зажмуренный? Просто в скотче? Или в разных пакетах?
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3k
Past 41 минуту назад
Самое неадекватное, что я встречал от таксистов:
Зима минус 25, мы с мамой на похоронах ее друга. Выходим с кладбища я вызываю такси(адрес есть, даже точку в карте проставил). 10 минут нет мама уже прям в триммере от холода(ведь еще прощание с покойным было в общем уже минут 30 на -25 градусах, да и мне не лучше). В результате звоню, а он мне я вас найти не могу и искать больше не буду. Перевызвал другое приехало за три минуты.
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58k
Олег 46 минут назад
после ковида по безработице таксовал. 1.Заказ на 96 руб. Вышло 4 студента. Трамвай стоил 30 руб. Дали ровно 96 руб. 2.Доставка приехал к точке. Ждал минут 20. Вынесли пакет, открылся адрес доставки через 200 метров. 3. Заказ к фастфуду чрез 15 мин. сели две девочки ( без костылей и инвалидности) проехали метров 400 доход 65 руб. Если вычитать комиссию агрегатора, комиссию парка и топливо, то тупо прокатывал моторесурс машины.
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60k
Александр 50 минут назад
Ссылка youtu.be
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55k
dima423 Час назад
Комментарий к фото
Ну претензия явно епанутая...а самой подойти 2 метра не судьба?
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55k
dima423 Час назад
Комментарий к фото
Ну сам то он естественно может есть в своей машине (правда не при клиентах)...а клиентам запрещено, потому что видимо были прецеденты, что остается срачь после того как клиенты едят в машине)
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6k
hhwost Час назад
Комментарий к фото
хорошо, сам заказ отменил.
бывает, что проезжая мимо жмёт прибытие и выключает телефон. это у них обычное дело, если поездка невыгодная.
в этом случае главное - самому поездку не отменять, а то ещё и на деньги попадёте. и желательно фиксировать на фото с координатами, что этого козла по-факту нет.
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12k
Кот Бегемот Час назад
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11k
Б.Касторский 2 часа назад
В большинстве своем какие-то необоснованные претензии. Не доехал 15 метров? А может так остановка запрещена? Сейчас камеры вокруг? Не дали поесть в машине? Так есть надо в ресторане или дома, зачем в такси?
К таксистам много обоснованных претензий. Тут в основном нытье. Такси стало настолько доступным и быстрым, что мы сами расслабились и забыли как было раньше. Когда либо вызов ко времени за час-два или с руки и не знаешь кто везет.
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