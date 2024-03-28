"Девочки, я его приворожила - мы поженились": странные рассказы от тех, кто верит в мистику

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Иногда, когда мужчина выбирает непривлекательную (по мнению общества) женщину, все вокруг твердят, что она его приворожила. Героини нашего поста рассказали о своём опыте - и внутри статьи много нелепых рассказов. Совпадение ли?
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А вы верите в подобное?
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