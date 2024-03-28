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"Девочки, я его приворожила - мы поженились": странные рассказы от тех, кто верит в мистику

"Девочки, я его приворожила - мы поженились": странные рассказы от тех, кто верит в мистику

Автор:
28 марта 2024 11:55
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Прикол   забавно   интересно   истории   истории из жизни   приворожили   фото   
1439
14

Иногда, когда мужчина выбирает непривлекательную (по мнению общества) женщину, все вокруг твердят, что она его приворожила. Героини нашего поста рассказали о своём опыте - и внутри статьи много нелепых рассказов. Совпадение ли?

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Метки: Прикол   забавно   интересно   истории   истории из жизни   приворожили   фото   
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Б.Касторский Час назад
Ну что тут скажешь. Магия вне Хогвартса!
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Алекс. К. 23 минуты назад
Проще свалить на приворот , чем признаться , что - дура .
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Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
  • 1562 поста (1519 в горячем)

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