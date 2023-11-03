FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Истории из жизни 2036 постов • 779 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Истории из жизни
Комичные ситуации, которые могли произойти только в очереди

Комичные ситуации, которые могли произойти только в очереди

Автор:
03 ноября 2023 14:31
Сообщество : Истории из жизни
Метки: в очереди   интересно   истории   истории из жизни   очередь   фото   
4174
14

Очередь куда-либо - место скопления людей, потому там без разных ситуаций не обойтись. Пользователи поделились своими наблюдениями или историями, которые с ними случились.

×
×

Источник:

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Истории из жизни"
Метки: в очереди   интересно   истории   истории из жизни   очередь   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
22  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
33k
Ego sum qui sum 6 часов назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
_delphin_ 49 минут назад
Комментарий к фото
Звездёж.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
137
iskra 2 часа назад
Я, например,тоже не понимаю, зачем наводить панику,давить людей,бить стекла, если за кассой огромные двери ,ничего не мешает выходу,нет никаких признаков огня и дыма..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Alush 3 часа назад
Про психдиспансер, который не лучшее место для знакомств-лучшее.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Александр Н. 3 часа назад
Комментарий к фото
Да хоть землетрясение, а мороженку пробей.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Александр Н. 3 часа назад
Комментарий к фото
У меня сын айтишник, неслабого уровня (на секундочку), сейчас заканчивает монтировать проводку в новом доме, а водопровод от скважины и разводку с боллером еще летом сделал. Все сам...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Dmitry Tarasov 3 часа назад
Ой, вот только не надо все свои детские травмы в одну объединять. Если вы не можете в IT, и вас достали представители поколения зуммеров - это не означает, что все it-шники - зуммеры.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
997
kolobok263 5 часов назад
кукуруза в банке разве не сладкая?какой рассол?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Макс73 6 часов назад
Про айтишников в яблочко.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
137
iskra Макс73 2 часа назад
Таков код..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Спелая кукурузинка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

62349



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Вот когда качественно, тогда качественно: женский спортивный костюм с рекомендацией Фишек
Вот когда качественно, тогда качественно: женский спортивный костюм с рекомендацией Фишек
Генпрокуратура запретила российским производителям фасовать продукты в нестандартные упаковки
Генпрокуратура запретила российским производителям фасовать продукты в нестандартные...
Набирающие популярность в сообществах
Намешалось&nbsp;
Намешалось 
Крупнейший дирижабль со времен Гинденбурга скоро начнет испытания
Крупнейший дирижабль со времен Гинденбурга скоро начнет испытания
Xiaomi 14 Pro вместо молотка забивает гвозди (видео)
Xiaomi 14 Pro вместо молотка забивает гвозди (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Когда сложно устоять

Лучшие демотиваторы
Двойные стандарты

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#машина#интересное#ДТП#кино#Автовсячина#США#Москва#улыбнуло
#животные#автомир#интересно#аварии#факты#истории#собака#история#фильм#Разное
#Юмор#Прикол#люди#в мире#авто аварии#позитив#забавно#подборка#задержание#Еда
Xiaomi 14 Pro вместо молотка забивает гвозди (видео) Xiaomi 14 Pro вместо молотка забивает гвозди (видео) Истории от женщин, которые недавно стали мамами, но уже хотят "выйти в окно" Истории от женщин, которые недавно стали мамами, но уже хотят "выйти в окно" "Что-то ты разжирела": родители-монстры, которые любят показывать повзрослевшим детям их место "Что-то ты разжирела": родители-монстры, которые любят показывать повзрослевшим детям их место "Меня удочерили": истории от повзрослевших детей, которые никогда не забудут, что они - приемные "Меня удочерили": истории от повзрослевших детей, которые никогда не забудут, что они - приемные "Избавься от уродливой руки": девушку с особенным заболеванием унижают в соцсетях "Избавься от уродливой руки": девушку с особенным заболеванием унижают в соцсетях "Меня обзывали обезьяной": как выглядит девушка с редким кожным заболеванием "Меня обзывали обезьяной": как выглядит девушка с редким кожным заболеванием

На что жалуетесь?

Вернуться