Комичные ситуации, которые могли произойти только в очереди

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Очередь куда-либо - место скопления людей, потому там без разных ситуаций не обойтись. Пользователи поделились своими наблюдениями или историями, которые с ними случились.
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