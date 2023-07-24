"Избавься от уродливой руки": девушку с особенным заболеванием унижают в соцсетях

Иногда генетика подкидывает людям свои сюрпризы. Оливия могла быть обычной девушкой, если бы не заболевание, которое принесло в её жизнь много негатива.
Оливия Клопчин - особенная девушка. Она родилась с редким заболеванием, из-за которого у неё сильно отекла рука. Началось это, когда она была еще ребёнком.
Естественно, люди не могли игнорировать внешний вид девушки, у которой одна рука больше другой. Её обзывали, над ней смеялись, смотрели с отвращением. Многие спрашивали, почему она не ампутировала руку.
Но благодаря стойкому характеру, поддержке близких и друзей, она никогда не пряталась от чужих взглядом. Оливия занималась тем же, чем дети в её возрасте: ходила на танцы, веселилась, ездила на велосипеде. Рука не мешает ей жить и не доставляет дискомфорт.
"Я могла бы закрыться, перестать любить себя и стесняться, но я выбрала жить в кайф", - такой у Оливии принцип. И её история вдохновляет других людей с особенностями не скрываться в одиночестве, а находить друзей и общаться.
Ведь несмотря на негатив вокруг, у Оливии есть классные друзья, её жизнь, хобби и увлечения.
Источник:
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Как можно это презирать и смеяться над этим? Если генетика или врождённое - это почти невозможно излечить.
Да что говорить - товарищ родился с недоразвитой ногой. Ампутировали сразу после рождения ещё в Союзе. До сих пор каждый год ездит подтверждать свою инвалидность. И как вы думаете, над кем тут стоит смеяться и сквернословить?
Ты честно выкладываешь - будь добра выслушать все мнения, в том числе и честные.
у нее Лимфедема. На начальной стадии лечится, а у неё похоже, сильно запущена болезнь.