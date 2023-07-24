FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Истории 5857 постов • 1273 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Истории
"Избавься от уродливой руки": девушку с особенным заболеванием унижают в соцсетях

"Избавься от уродливой руки": девушку с особенным заболеванием унижают в соцсетях

Автор:
24 июля 2023 19:53
Сообщество : Истории
Метки: Генетика   жизнь особенной девушки   заболевание   интересно   истории   истории из жизни   любопытно   особенная девушка   фото   
738
6

Иногда генетика подкидывает людям свои сюрпризы. Оливия могла быть обычной девушкой, если бы не заболевание, которое принесло в её жизнь много негатива.

×
×

Оливия Клопчин - особенная девушка. Она родилась с редким заболеванием, из-за которого у неё сильно отекла рука. Началось это, когда она была еще ребёнком.




Естественно, люди не могли игнорировать внешний вид девушки, у которой одна рука больше другой. Её обзывали, над ней смеялись, смотрели с отвращением. Многие спрашивали, почему она не ампутировала руку.

Но благодаря стойкому характеру, поддержке близких и друзей, она никогда не пряталась от чужих взглядом. Оливия занималась тем же, чем дети в её возрасте: ходила на танцы, веселилась, ездила на велосипеде. Рука не мешает ей жить и не доставляет дискомфорт.

"Я могла бы закрыться, перестать любить себя и стесняться, но я выбрала жить в кайф", - такой у Оливии принцип. И её история вдохновляет других людей с особенностями не скрываться в одиночестве, а находить друзей и общаться.

Ведь несмотря на негатив вокруг, у Оливии есть классные друзья, её жизнь, хобби и увлечения.

Источник:

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Истории"
Метки: Генетика   жизнь особенной девушки   заболевание   интересно   истории   истории из жизни   любопытно   особенная девушка   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
8k
sedoisever 20 минут назад
Не унывать, это здорово. Но специально носить открытые платья и выпячивать именно эту руку на фото, это уже клиника.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Autumn2015 22 секунды назад
Это врожденная лимфодема, в таком возрасте руку уже могут отнять, ибо это только прогрессирует обычно... Здоровья девочке!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Александр Полминуты назад
Дурость какая! Это не алкоголизм, не наркомания, не проституция и не приобретение BMW!
Как можно это презирать и смеяться над этим? Если генетика или врождённое - это почти невозможно излечить.
Да что говорить - товарищ родился с недоразвитой ногой. Ампутировали сразу после рождения ещё в Союзе. До сих пор каждый год ездит подтверждать свою инвалидность. И как вы думаете, над кем тут стоит смеяться и сквернословить?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
57k
Опиум для народа 3 минуты назад
Да, жалко девку, но как ни крути - это уродство, а не "особенность". И если не хочешь негатива - то , как минимум, возьми другой ракурс на фото. Но нет, надо наоборот - выпятить и потом кидаться в обидки. Честность - это палка о двух концах.
Ты честно выкладываешь - будь добра выслушать все мнения, в том числе и честные.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
Юр21 9 минут назад
Выдержки девочке и здоровья!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
37k
Александр 14 минут назад
Снова рука Кремля?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
290
София Полчаса назад
Посмотрела в интернете. Похоже
у нее Лимфедема. На начальной стадии лечится, а у неё похоже, сильно запущена болезнь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Трям 42 минуты назад
какая фубля!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Спелая кукурузинка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

53409



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Госдуме приняли в первом чтении законопроект, который разрешит усыплять бездомных животных
В Госдуме приняли в первом чтении законопроект, который разрешит усыплять бездомных...
В Ленобласти мотоциклистка погибла по вине пожилого водителя на "Мерседесе"
В Ленобласти мотоциклистка погибла по вине пожилого водителя на "Мерседесе"
Набирающие популярность в сообществах
Намешалось
Намешалось
АвтоВсячина
АвтоВсячина
WP28 - премьера защищенного смартфона от OUKITEL
WP28 - премьера защищенного смартфона от OUKITEL
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
Столб – это спасение в жару

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#автомир#машина#США#ДТП#Еда#факты#Канада#добро
#люди#Юмор#Прикол#СССР#Россия#подборка#забавно#авто аварии#шоу бизнес#Индия
#в мире#автомобили#животные#история#интересное#аварии#кино#Автовсячина#девушки#картинки
Премьера первого 4,3-дюймового защищенного телефона N600 от Blackview Премьера первого 4,3-дюймового защищенного телефона N600 от Blackview Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет

На что жалуетесь?

Вернуться