"Избавься от уродливой руки": девушку с особенным заболеванием унижают в соцсетях

Но благодаря стойкому характеру, поддержке близких и друзей, она никогда не пряталась от чужих взглядом. Оливия занималась тем же, чем дети в её возрасте: ходила на танцы, веселилась, ездила на велосипеде. Рука не мешает ей жить и не доставляет дискомфорт.