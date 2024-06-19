FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 9036 постов • 1070 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
Десятки человек задержаны в медико-стоматологическом университете в Москве

Десятки человек задержаны в медико-стоматологическом университете в Москве

Автор:
19 июня 2024 23:57
Сообщество : Жить в России
Метки: взятки   задержания   мгмсу   обыски   университет   экзамены   
819
2

В МГМСУ прошли следственные действия из-за возможной «покупки» экзаменов, сообщают источники «РИА Новости». По предварительным данным, среди задержанных — студенты и преподаватели. МГМСУ считается главным вузом в России по подготовке врачей-стоматологов

Несколько десятков человек задержаны в медико-стоматологическом университете в Москве. По предварительным данным, среди задержанных — студенты и преподаватели.

Как сообщает BAZA, в управление МВД из МГМСУ были доставлены около 30 человек. По словам источников, среди задержанных — преподаватель стоматологического факультета. Очевидцы сообщают, что в спецоперации по задержанию участвовало большое количество вооружённых силовиков.

По одной из версий, мероприятия проводились из-за вероятной покупки экзамена студентами.

Предположительно преподаватели и студенты МГМСУ могли быть задержаны из-за дела двухлетней давности.

По словам источников, разработка студентов и преподавателей могла начаться два года назад. Тогда якобы двое студентов собрали с других учащихся несколько миллионов рублей «на экзамены». Но в итоге экзамены сдали не все, и родственники одного из студентов написали заявление о мошенничестве. Среди обманутых могли быть студенты из Ирана.

Также предварительно известны две фамилии задержанных студентов — Бабаев и Муслимов. Якобы именно они собирали деньги с других студентов для передачи преподавателям.

Информацию о следственных действия MSK1.RU подтвердили в пресс-службе вуза:

Следственные действия действительно идут в контексте мероприятий по выявлению фактов незаконной передачи денежных средств

, — сказал в разговоре с MSK1.RU пресс-секретарь вуза Владимир Замжицкий.

По его словам, пока неясно, как оперативные мероприятия отразятся на учебном процессе: до конца июня в вузе должны проходить экзамены.

Давайте сначала дождемся, чем это всё закончится. Дальше уже будет понятно, с какой фактурой будет иметь дело руководство университета

, — сказал Замжицкий.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: взятки   задержания   мгмсу   обыски   университет   экзамены   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
40k
Андрей Иванов Час назад
Рвачи-стоматологи
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
20k
Bill 5 минут назад
Бабаева и Муслимова могли бы и отпустить сразу. Не надо, знаете ли, нагнетать из-за национальности и религии.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Александр 18 минут назад
К сожалению, это капля в море.. Стоматологов практикующих и хороших всё меньше и меньше. А вот этих - горе кончивших, всё больше и больше.. Как итог-люди с зубами страдают, а эти "молодцы" бабки гребут лопатами (ну вы видели прейскуранты на их "услуги")...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Damvrot Hohlam 44 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Damvrot Hohlam 45 минут назад
стоматологов надо убивать пока они ещё маленькие.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
KlyaksaZ
  • Дата регистрации: 08.10.2021
  • 1534 поста (1464 в горячем)
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

102794



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Сдать всех за 42 секунды". Дочь самарской чиновницы разболтала, как получает зачеты благодаря маме
"Сдать всех за 42 секунды". Дочь самарской чиновницы разболтала, как получает зачеты...
В Госдуму внесли законопроект о любых способах самообороны жилья
В Госдуму внесли законопроект о любых способах самообороны жилья
Набирающие популярность в сообществах
Про Аню
Про Аню
«Луна» (2023): снимите корейца с Луны
«Луна» (2023): снимите корейца с Луны
17 миллионов рублей и путевка в финал
17 миллионов рублей и путевка в финал
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
А вы знали?

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#история#позитив#кот#Китай#конфликт#полиция#Девушка#Ynews
#в мире#Прикол#интересно#новости#интересное#машина#маразм#факты#фильм#США
#животные#Юмор#забавно#кошка#сарказм#улыбнуло#кино#собака#СУД#СССР
17 миллионов рублей и путевка в финал 17 миллионов рублей и путевка в финал Пожилой абитуриент штурмует университет уже 26-й год Пожилой абитуриент штурмует университет уже 26-й год Это хит: университет в Китае запустил курсы караоке для пожилых людей Это хит: университет в Китае запустил курсы караоке для пожилых людей Новосибирские студенты превратили чехол смартфона в средство самообороны Новосибирские студенты превратили чехол смартфона в средство самообороны Индиец попытался выдать себя за подружку на экзамене Индиец попытался выдать себя за подружку на экзамене В Праге неизвестный открыл стрельбу в университете В Праге неизвестный открыл стрельбу в университете

На что жалуетесь?

Вернуться