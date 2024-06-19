Десятки человек задержаны в медико-стоматологическом университете в Москве

В МГМСУ прошли следственные действия из-за возможной «покупки» экзаменов, сообщают источники «РИА Новости». По предварительным данным, среди задержанных — студенты и преподаватели. МГМСУ считается главным вузом в России по подготовке врачей-стоматологов
Несколько десятков человек задержаны в медико-стоматологическом университете в Москве. По предварительным данным, среди задержанных — студенты и преподаватели.
Как сообщает BAZA, в управление МВД из МГМСУ были доставлены около 30 человек. По словам источников, среди задержанных — преподаватель стоматологического факультета. Очевидцы сообщают, что в спецоперации по задержанию участвовало большое количество вооружённых силовиков.
По одной из версий, мероприятия проводились из-за вероятной покупки экзамена студентами.
Предположительно преподаватели и студенты МГМСУ могли быть задержаны из-за дела двухлетней давности.
По словам источников, разработка студентов и преподавателей могла начаться два года назад. Тогда якобы двое студентов собрали с других учащихся несколько миллионов рублей «на экзамены». Но в итоге экзамены сдали не все, и родственники одного из студентов написали заявление о мошенничестве. Среди обманутых могли быть студенты из Ирана.
Также предварительно известны две фамилии задержанных студентов — Бабаев и Муслимов. Якобы именно они собирали деньги с других студентов для передачи преподавателям.
Информацию о следственных действия MSK1.RU подтвердили в пресс-службе вуза:
Следственные действия действительно идут в контексте мероприятий по выявлению фактов незаконной передачи денежных средств
, — сказал в разговоре с MSK1.RU пресс-секретарь вуза Владимир Замжицкий.
По его словам, пока неясно, как оперативные мероприятия отразятся на учебном процессе: до конца июня в вузе должны проходить экзамены.
Давайте сначала дождемся, чем это всё закончится. Дальше уже будет понятно, с какой фактурой будет иметь дело руководство университета
, — сказал Замжицкий.
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