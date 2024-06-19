Десятки человек задержаны в медико-стоматологическом университете в Москве

Несколько десятков человек задержаны в медико-стоматологическом университете в Москве. По предварительным данным, среди задержанных — студенты и преподаватели.

Как сообщает BAZA, в управление МВД из МГМСУ были доставлены около 30 человек. По словам источников, среди задержанных — преподаватель стоматологического факультета. Очевидцы сообщают, что в спецоперации по задержанию участвовало большое количество вооружённых силовиков.

По одной из версий, мероприятия проводились из-за вероятной покупки экзамена студентами.

Предположительно преподаватели и студенты МГМСУ могли быть задержаны из-за дела двухлетней давности.