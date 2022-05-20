Пожилой абитуриент штурмует университет уже 26-й год

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55-летний житель Китая уже 25 раз провалился на всеобщем вступительном экзамене, по результатам которого в Китае происходит распределение в университеты. Но он не теряет надежды стать студентом. За упорство он получил прозвище "король вступительных".
В возрасте 55 лет Лян Ши является владельцем успешной компании по производству строительных материалов в Чэнду, столице провинции Сычуань на юго-западе Китая. У него достаточно денег, чтобы делать все, что он хочет, но он не чувствует себя полностью довольным жизнью. А все потому, что он мечтал поступить в Сычуаньский университет с тех пор, как был подростком, но до сих пор ему еще только предстоит достичь своей цели. В возрасте, когда большинство людей начинают думать о выходе на пенсию, Лян Ши сосредоточен только на усердной подготовке к вступительным экзаменам в университет в этом году. Это будет его 26-я попытка пройти экзамен - он надеется, что последняя.
«Мне только что исполнилось 55, но я все еще молод, — говорит Лян. - И у меня пока нет проблем с изучением истории и географии. Если я смогу попасть в университет, который мне нравится, я покончу с этим экзаменом и буду учиться. В противном случае я буду продолжать сдавать экзамены, пока не станет очевидно, что моя мечта не может быть реализована».
Лян Ши сдает всеобщий вступительный экзамен "гаокао" с 1983 года и с тех пор пропускал его всего 14 раз либо из-за рабочих обязанностей, либо из-за изменений в политике приема - например, когда не мог его сдавать из-за того, что он не женат и моложе 25 лет. Его лучший результат за всю историю был чуть более 400 из 750 возможных, что позволило бы ему поступить в университет второго уровня, но не в школу его мечты, Сычуаньский университет.
Лян Ши сдает всеобщий вступительный экзамен "гаокао" с 1983 года и с тех пор пропускал его всего 14 раз либо из-за рабочих обязанностей, либо из-за изменений в политике приема - например, когда не мог его сдавать из-за того, что он не женат и моложе 25 лет. Его лучший результат за всю историю был чуть более 400 из 750 возможных, что позволило бы ему поступить в университет второго уровня, но не в школу его мечты, Сычуаньский университет.
После того, как Лян 25 раз не смог пройти часть экзамена гаокао, связанную с научными знаниями, который требуется студентам, изучающим естественные науки, в этом году Лян переключился на искусство и гуманитарные науки, надеясь, наконец, поступить в Сычуаньский университет. Однако люди настроены скептически и говорят ему, что его «плохая память» в 55 лет будет мешать ему зубрить учебники.
«Я просто воспринимаю скептицизм людей как мотивацию и использую результаты своих тестов, чтобы доказать, что они ошибаются, — сказал Лян Ши, добавив, что его сильное желание поступить в университет своей мечты заставляет его возвращаться к экзамену год за годом.
Многие считают гаокао самым сложным вступительным экзаменом в университет в мире. Проходя через него, миллионы студентов борются за ограниченное количество доступных мест в лучших университетах Китая. Многие родители считают, что этот единственный экзамен может решить будущее их детей.
«Я просто воспринимаю скептицизм людей как мотивацию и использую результаты своих тестов, чтобы доказать, что они ошибаются, — сказал Лян Ши, добавив, что его сильное желание поступить в университет своей мечты заставляет его возвращаться к экзамену год за годом.
Многие считают гаокао самым сложным вступительным экзаменом в университет в мире. Проходя через него, миллионы студентов борются за ограниченное количество доступных мест в лучших университетах Китая. Многие родители считают, что этот единственный экзамен может решить будущее их детей.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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