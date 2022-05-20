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Пожилой абитуриент штурмует университет уже 26-й год

Пожилой абитуриент штурмует университет уже 26-й год

Автор:
20 мая 2022 08:30
Сообщество : Истории
Метки: Абитуриент   Упорство   история   провал   удивительное рядом   университет   частная история   экзамены   
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55-летний житель Китая уже 25 раз провалился на всеобщем вступительном экзамене, по результатам которого в Китае происходит распределение в университеты. Но он не теряет надежды стать студентом. За упорство он получил прозвище "король вступительных".

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Абитуриент   Упорство   история   провал   удивительное рядом   университет   частная история   экзамены   
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2  комментария
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10k
Клёст Час назад
Вот это нихрена себе незакрытый гештальт!)))
Удачи тебе, мужик!)
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11k
paranoid 13 минут назад
Ну штош, как минимум у него в наличии постоянная тренировка мозга. Альцгеймер и тому подобное ему вряд-ли грозит.
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