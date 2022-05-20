Пожилой абитуриент штурмует университет уже 26-й год

«Мне только что исполнилось 55, но я все еще молод, — говорит Лян. - И у меня пока нет проблем с изучением истории и географии. Если я смогу попасть в университет, который мне нравится, я покончу с этим экзаменом и буду учиться. В противном случае я буду продолжать сдавать экзамены, пока не станет очевидно, что моя мечта не может быть реализована».

Лян Ши сдает всеобщий вступительный экзамен "гаокао" с 1983 года и с тех пор пропускал его всего 14 раз либо из-за рабочих обязанностей, либо из-за изменений в политике приема - например, когда не мог его сдавать из-за того, что он не женат и моложе 25 лет. Его лучший результат за всю историю был чуть более 400 из 750 возможных, что позволило бы ему поступить в университет второго уровня, но не в школу его мечты, Сычуаньский университет.