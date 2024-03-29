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В Гарварде с книги из человеческой кожи сняли переплёт и извинились за неуместный юмор

В Гарварде с книги из человеческой кожи сняли переплёт и извинились за неуместный юмор

Автор:
29 марта 2024 18:09
Сообщество : Истории
Метки: Гарвард   интересное   книга   книга из кожи   университет   фото   этика   
1654
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Когда переплёт будет снят полностью, в университете решат, как с ними поступить.

В гарвардской библиотеке рассказали, что приняли решение снять переплёт с книги Des Destinées de L'Ame («Судьба душ») Арсена Уссе, так как он сделан из человеческой кожи. Решение принял комитет по возвращению коллекций Гарвардского музея после совещания с заинтрисованными сторонами. Что это за стороны, не уточняется.

По сведениям ВУЗа, кожа, которую использовали для переплёта, принадлежала умершей пациентки французской психиатрической больницы. О том, что это именно человеческая кожа в записке рассказал сам автор, а его слова подтвердила экспертиза. Арсен Уссе работал студентом-медиком и позаимствовал кожу у одной из пациенток, сообщает Cbsnews.

Эту книгу Арсен подарил своему другу, доктору Людовику Буланду, в начале 1880-х годов. В рукописной заметке Боуланда, вложенной в том, говорится, что “книга о человеческой душе заслуживает того, чтобы иметь человеческую обложку”.

“Основной проблемой при создании тома был врач, который не видел перед собой целого человека и совершил одиозный акт удаления фрагмента кожи у умершего пациента, почти наверняка без согласия, и использовал его в переплете книги, которым многие занимались в течение многих лет. больше столетия. Мы считаем, что пришло время предать эти останки земле”, - рассказали в Гарварде.

В университете даже был своего рода обычай. Студентов просили забрать книгу, не говорят из чего она сделана, а потом только сообщали. За этот обычай в Гарварде тоже извинились.

Университет подчеркнул, что после изъятия переплета сотрудники начнут рассматривать варианты «окончательного уважительного обращения» с останками, использованными для изготовления переплета. Возможно его захоронят.

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Метки: Гарвард   интересное   книга   книга из кожи   университет   фото   этика   
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11  комментариев
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2k
Сергей 2 часа назад
А они еще не захоранивают лягушек заспиртованных?
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17k
a_komolow Полчаса назад
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1k
Недовольный Херней 36 минут назад
А за негров (да извинят меня охотники из нигерии и других африканских стран) они извиниться не хотят?
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669
zu4ara 46 минут назад
два раза шкуру содрали
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60
ya da 49 минут назад
Можно ремни кожаные хоронить например:)
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43k
Notan Blaine Час назад
А через сто лет напишут новую подобную книгу, но уже с использованием кожи живого человека. Раз был один случай, будет и другой.
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85
Pavel Kuzmin Notan Blaine 8 минут назад
Потомки сожгут....
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333
unclejohn Час назад
Надо немедленно прекратить использовать донорские органы! Останки подлежат захоронению!
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27k
Батончик 2 часа назад
Цивилизованный запад однако
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PokemonKa
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  • 4873 поста (4661 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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