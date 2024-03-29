В Гарварде с книги из человеческой кожи сняли переплёт и извинились за неуместный юмор

Когда переплёт будет снят полностью, в университете решат, как с ними поступить.
В гарвардской библиотеке рассказали, что приняли решение снять переплёт с книги Des Destinées de L'Ame («Судьба душ») Арсена Уссе, так как он сделан из человеческой кожи. Решение принял комитет по возвращению коллекций Гарвардского музея после совещания с заинтрисованными сторонами. Что это за стороны, не уточняется.
По сведениям ВУЗа, кожа, которую использовали для переплёта, принадлежала умершей пациентки французской психиатрической больницы. О том, что это именно человеческая кожа в записке рассказал сам автор, а его слова подтвердила экспертиза. Арсен Уссе работал студентом-медиком и позаимствовал кожу у одной из пациенток, сообщает Cbsnews.
Эту книгу Арсен подарил своему другу, доктору Людовику Буланду, в начале 1880-х годов. В рукописной заметке Боуланда, вложенной в том, говорится, что “книга о человеческой душе заслуживает того, чтобы иметь человеческую обложку”.
“Основной проблемой при создании тома был врач, который не видел перед собой целого человека и совершил одиозный акт удаления фрагмента кожи у умершего пациента, почти наверняка без согласия, и использовал его в переплете книги, которым многие занимались в течение многих лет. больше столетия. Мы считаем, что пришло время предать эти останки земле”, - рассказали в Гарварде.
В университете даже был своего рода обычай. Студентов просили забрать книгу, не говорят из чего она сделана, а потом только сообщали. За этот обычай в Гарварде тоже извинились.
Университет подчеркнул, что после изъятия переплета сотрудники начнут рассматривать варианты «окончательного уважительного обращения» с останками, использованными для изготовления переплета. Возможно его захоронят.
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Вот если из черепа младенца сделают пепельницу, то уже можно и привести в пример.