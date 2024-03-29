В Гарварде с книги из человеческой кожи сняли переплёт и извинились за неуместный юмор

В гарвардской библиотеке рассказали, что приняли решение снять переплёт с книги Des Destinées de L'Ame («Судьба душ») Арсена Уссе, так как он сделан из человеческой кожи. Решение принял комитет по возвращению коллекций Гарвардского музея после совещания с заинтрисованными сторонами. Что это за стороны, не уточняется.

По сведениям ВУЗа, кожа, которую использовали для переплёта, принадлежала умершей пациентки французской психиатрической больницы. О том, что это именно человеческая кожа в записке рассказал сам автор, а его слова подтвердила экспертиза. Арсен Уссе работал студентом-медиком и позаимствовал кожу у одной из пациенток, сообщает Cbsnews.