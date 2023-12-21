FISHKINET
Сообщество Криминал 2506 постов • 367 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал
В Праге неизвестный открыл стрельбу в университете

В Праге неизвестный открыл стрельбу в университете

Автор:
21 декабря 2023 18:55
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   жертсвы   полиция   прага   стрельба   студенты   теракт   университет   
1571
3
2

По сообщениям очевидцев, в результате стрельбы пострадало свыше 20 человек.

Нападавший открыл огонь из автоматической винтовки с оптикой на философском факультете в Карловом университете в центре Праги. Мужчина передвигался по четвертому этажу и расстреливал всех на своём пути.


"Мы всегда думали, что подобные теракты происходят в США, теперь выясняется, что и у нас есть проблемы со стрелками-одиночками", — заявил мэр Праги Богуслав Свобода.

По предварительным данным, террорист застрелил троих и ранил ещё 20 человек. После звуков выстрелов находившиеся на верхних этажах студенты забаррикадировались в аудиториях. Другим повезло меньше, они не успели закрыть двери и им пришлось вылезать через окно и спасаться на карнизе здания. Очевидцы сообщают, что одна из девушек сорвалась с карниза и разбилась насмерть. Если эта информация подтвердится, то число жертв вырастет до четырёх человек.

Сообщается, что стрельба была непродолжительной, но интенсивной. После того, как к университету начали съезжаться полицейские машины, стрелок застрелился. Это рассказали очевидцы. По словам мэра Свободы, он упал с верхних этажей и скончался.


Как стало известно, нападавшего зовут Давид Козак, он студент исторического факультета Карлова университета. Утверждается, что у него были психологические проблемы и незадолго до нападения на университет он убил собственного отца.

UPD: по данным пражских медиков, погибли 11 человек, включая Козака. Ещё 30 получили ранения, девять из них находятся в тяжёлом состоянии.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: Видео   жертсвы   полиция   прага   стрельба   студенты   теракт   университет   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
10  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
16k
GROMOZEKA 42 минуты назад
Считаю неприемлемым шутить и ёрничать по этому поводу.
Жаль погибших.
Мои соболезнования
Пострадавшим скорейшего выздоровления
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
13k
Григорий Бабкин 6 минут назад
А чёй-то мы про национальность молчим? Давид Козак. Мдя, интересненько...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
paranoik_ 8 минут назад
Соболезнования семьям.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
poбт 49 минут назад
ну чё
там, про продажных медиков и ментов, прогнившую систему, разрешение на короткоствол и прочую стандартную х*уергу из любой такой же темы про Россию?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
39k
Седой 52 минуты назад
Странно что не сказали еще что Путин виноват
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Alex Час назад
а чего у них хохляцкий флаг висит?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Burzum
Лесник
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

190574



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Недовольны все! Титул «Мисс Франция» выиграла девушка с короткими волосами
Недовольны все! Титул «Мисс Франция» выиграла девушка с короткими волосами
Новый апокалипсис — это поколение зумеров
Новый апокалипсис — это поколение зумеров
Набирающие популярность в сообществах
Что производят в Москве?
Что производят в Москве?
Как сделать правильно снежинку из бумаги пошагово
Как сделать правильно снежинку из бумаги пошагово
Что в нем такого особенного?
Что в нем такого особенного?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Что тебе заказать?

Лучшие демотиваторы
Дрон моего детства

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#люди#интересно#кино#ДТП#забавно#Ynews#милота#полиция
#животные#автомобили#факты#Юмор#фильм#авто аварии#США#новый год#история#Великобритания
#в мире#автомир#Прикол#интересное#аварии#Автовсячина#кот#природа#Россия#дети
В Tesla Cybertruck предусмотрен режим плавания (видео) В Tesla Cybertruck предусмотрен режим плавания (видео) Студент-турок, хвалившийся сексом с "половиной России", отчислен из университета. Ловелас спешно выехал из РФ Студент-турок, хвалившийся сексом с "половиной России", отчислен из университета. Ловелас спешно... В Махачкале бойцы MMA устроили потасовку со стрельбой В Махачкале бойцы MMA устроили потасовку со стрельбой «Это был розыгрыш, простой розыгрыш»: американскому пранкеру прострелили печень прямо во время съёмок «Это был розыгрыш, простой розыгрыш»: американскому пранкеру прострелили печень прямо во время... В Германии неадекват в футболке с неонацистской символикой подстрелил из арбалета прохожего В Германии неадекват в футболке с неонацистской символикой подстрелил из арбалета прохожего "У него футболка в крови!": два водителя устроили драку со стрельбой около Кремля в Москве "У него футболка в крови!": два водителя устроили драку со стрельбой около Кремля в Москве

На что жалуетесь?

Вернуться