В Праге неизвестный открыл стрельбу в университете

Сообщается, что стрельба была непродолжительной, но интенсивной. После того, как к университету начали съезжаться полицейские машины, стрелок застрелился. Это рассказали очевидцы. По словам мэра Свободы, он упал с верхних этажей и скончался.





Как стало известно, нападавшего зовут Давид Козак, он студент исторического факультета Карлова университета. Утверждается, что у него были психологические проблемы и незадолго до нападения на университет он убил собственного отца.