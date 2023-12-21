В Праге неизвестный открыл стрельбу в университете

По сообщениям очевидцев, в результате стрельбы пострадало свыше 20 человек.
Нападавший открыл огонь из автоматической винтовки с оптикой на философском факультете в Карловом университете в центре Праги. Мужчина передвигался по четвертому этажу и расстреливал всех на своём пути.
"Мы всегда думали, что подобные теракты происходят в США, теперь выясняется, что и у нас есть проблемы со стрелками-одиночками", — заявил мэр Праги Богуслав Свобода.
По предварительным данным, террорист застрелил троих и ранил ещё 20 человек. После звуков выстрелов находившиеся на верхних этажах студенты забаррикадировались в аудиториях. Другим повезло меньше, они не успели закрыть двери и им пришлось вылезать через окно и спасаться на карнизе здания. Очевидцы сообщают, что одна из девушек сорвалась с карниза и разбилась насмерть. Если эта информация подтвердится, то число жертв вырастет до четырёх человек.
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Сообщается, что стрельба была непродолжительной, но интенсивной. После того, как к университету начали съезжаться полицейские машины, стрелок застрелился. Это рассказали очевидцы. По словам мэра Свободы, он упал с верхних этажей и скончался.
Как стало известно, нападавшего зовут Давид Козак, он студент исторического факультета Карлова университета. Утверждается, что у него были психологические проблемы и незадолго до нападения на университет он убил собственного отца.
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UPD: по данным пражских медиков, погибли 11 человек, включая Козака. Ещё 30 получили ранения, девять из них находятся в тяжёлом состоянии.
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Жаль погибших.
Мои соболезнования
Пострадавшим скорейшего выздоровления