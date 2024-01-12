Новосибирские студенты превратили чехол смартфона в средство самообороны

Студенты Новосибирского государственного технического университета (НГТУ НЭТИ) продемонстрировали собственную разработку, превратив смартфон в средство самообороны, сообщает пресс-служба вуза. Студенты второго курса факультета радиотехники и электроники Павел Фатьянов и Евгений Запесоцкий встроили в чехол телефона газовый баллончик ёмкостью 25 миллилитров, который позволяет совершить примерно 50 нажатий. Уточняется, что прототип прошёл испытания в октябре 2023 года и доказал свою эффективность, пульверизатор разбрызгивает жидкость на расстояние более метра.





Юные изобретатели считают, что преимущество их устройства заключается в компактности (легко помещается в карман и женскую сумочку) и оперативности — телефон всегда под рукой. По мнению Павла и Евгения, до такой простой идеи ещё никто в мире не додумался.



