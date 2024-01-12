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Новосибирские студенты превратили чехол смартфона в средство самообороны

Новосибирские студенты превратили чехол смартфона в средство самообороны

Автор:
12 января 2024 16:44
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Новосибирск   газовый баллончик   изобретение   смартфон   студенты   университет   чехол   
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Интересно, что китайцы, которые славятся своим умением совмещать несовместимое, до сих пор до такой идеи не додумались. Или додумались?

Студенты Новосибирского государственного технического университета (НГТУ НЭТИ) продемонстрировали собственную разработку, превратив смартфон в средство самообороны, сообщает пресс-служба вуза. Студенты второго курса факультета радиотехники и электроники Павел Фатьянов и Евгений Запесоцкий встроили в чехол телефона газовый баллончик ёмкостью 25 миллилитров, который позволяет совершить примерно 50 нажатий. Уточняется, что прототип прошёл испытания в октябре 2023 года и доказал свою эффективность, пульверизатор разбрызгивает жидкость на расстояние более метра.


Юные изобретатели считают, что преимущество их устройства заключается в компактности (легко помещается в карман и женскую сумочку) и оперативности — телефон всегда под рукой. По мнению Павла и Евгения, до такой простой идеи ещё никто в мире не додумался.


"На курсе «Основы проектной деятельности» мы, в первую очередь, ищем актуальную проблему, которую можно решить новым способом. Перебирая темы, вспомнили одну из таких — самозащита в опасных ситуациях. В тот момент я держал в руках телефон с чехлом, декор которого имитирует разлитую жидкость, и так возникла идея модернизировать чехол, встроив в него пульверизатор — перцовый баллончик", — рассказал студент Евгений.

Сейчас студенты работают над усовершенствованием поворотного защитного механизма пульверизатора и улучшением эргономичности чехла. Для доработки ребята собирают 50 тысяч рублей.


Отмечается, что на конкурсе студенческих проектов НЭТИ разработка второкурсников заняла первое место в номинации "Дизайнерский проект".

Источник:

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Метки: Новосибирск   газовый баллончик   изобретение   смартфон   студенты   университет   чехол   
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3  комментария
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19k
sos1960sos 36 минут назад
Надёжнее в качестве чехла приспособить ФАБ 250, чтоб уж наверняка...
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8k
Pravednik84 16 минут назад
Хоть где то нейросети пригодились)))
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1k
Алексей 16 минут назад
Полезная вещь. Учитывая,что в метро с баллончиком не пускают, это как раз
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