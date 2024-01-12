Новосибирские студенты превратили чехол смартфона в средство самообороны

Интересно, что китайцы, которые славятся своим умением совмещать несовместимое, до сих пор до такой идеи не додумались. Или додумались?
Студенты Новосибирского государственного технического университета (НГТУ НЭТИ) продемонстрировали собственную разработку, превратив смартфон в средство самообороны, сообщает пресс-служба вуза. Студенты второго курса факультета радиотехники и электроники Павел Фатьянов и Евгений Запесоцкий встроили в чехол телефона газовый баллончик ёмкостью 25 миллилитров, который позволяет совершить примерно 50 нажатий. Уточняется, что прототип прошёл испытания в октябре 2023 года и доказал свою эффективность, пульверизатор разбрызгивает жидкость на расстояние более метра.
Юные изобретатели считают, что преимущество их устройства заключается в компактности (легко помещается в карман и женскую сумочку) и оперативности — телефон всегда под рукой. По мнению Павла и Евгения, до такой простой идеи ещё никто в мире не додумался.
"На курсе «Основы проектной деятельности» мы, в первую очередь, ищем актуальную проблему, которую можно решить новым способом. Перебирая темы, вспомнили одну из таких — самозащита в опасных ситуациях. В тот момент я держал в руках телефон с чехлом, декор которого имитирует разлитую жидкость, и так возникла идея модернизировать чехол, встроив в него пульверизатор — перцовый баллончик", — рассказал студент Евгений.
Сейчас студенты работают над усовершенствованием поворотного защитного механизма пульверизатора и улучшением эргономичности чехла. Для доработки ребята собирают 50 тысяч рублей.
Отмечается, что на конкурсе студенческих проектов НЭТИ разработка второкурсников заняла первое место в номинации "Дизайнерский проект".
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