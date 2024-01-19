Индиец попытался выдать себя за подружку на экзамене

Житель Индии облачился в женский наряд и накрасился, чтобы сдать экзамен за свою девушку в учебном заведении Пенджаба. Сотрудники Университета медицинских наук имени Бабы Фарида поймали молодого человека с поддельным студенческим билетом на имя 34-летней Парамджит Каур.
7 января Ангрез Сингх из Фазилки явился на экзамен в женском облачении с макияжем и бинди. Возможно, его маскировка могла одурачить персонал, но уж точно не биометрические сканеры.
"Кандидату удалось войти в экзаменационный зал. Однако у преподавателей возникли подозрения, поскольку фотография Парамджит на бланке заявления не совпадала с лицом кандидата, - рассказал The Indian Express офицер полиции. - Позже была сделана биометрия, и она не совпала с той, что хранилась в архиве".
Выяснилось, что за Каур выдавал себя молодой человек по имени Ангрез Сингх. Он даже получил поддельные документы, в том числе удостоверение личности на имя Парамджит Каур".
Первоначально сотрудники университета отправили Ангреза домой, но позже на него была подана жалоба, и в настоящее время он находится под следствием. Парамджит также обвиняют в сговоре с Сингхом.
Оказалось, что 34-летняя женщина уже пыталась сдать экзамен и провалилась, поэтому 26-летний возлюбленный вызвался ей помочь. Поначалу Сингх сказал полиции, что он родственник Каур.
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Фотографии Ангреза в женском образе разлетелись по социальным сетям, а его романтический жест стал предметом насмешек.
Эта история далеко не уникальна. Так, в 2015 году житель Казахстана Аян Жадемов пришёл сдавать вступительный экзамен за свою девушку. Нарядился и даже надел парик, но попался.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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