Индиец попытался выдать себя за подружку на экзамене

7 января Ангрез Сингх из Фазилки явился на экзамен в женском облачении с макияжем и бинди. Возможно, его маскировка могла одурачить персонал, но уж точно не биометрические сканеры.

"Кандидату удалось войти в экзаменационный зал. Однако у преподавателей возникли подозрения, поскольку фотография Парамджит на бланке заявления не совпадала с лицом кандидата, - рассказал The Indian Express офицер полиции. - Позже была сделана биометрия, и она не совпала с той, что хранилась в архиве".

Выяснилось, что за Каур выдавал себя молодой человек по имени Ангрез Сингх. Он даже получил поддельные документы, в том числе удостоверение личности на имя Парамджит Каур".