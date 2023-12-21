Это хит: университет в Китае запустил курсы караоке для пожилых людей

В дополнение к уже существующим курсам, таким как танцы и каллиграфия, добавили видеосъемку, йогу, а также караоке. Курс караоке состоит из трех частей, начиная с чтения партитур, вокальной практики и заканчивая изучением различных подходов к пению.

Ци Синь, директор кампуса, рассказывает, что курс состоит из 16 уроков по цене 90 юаней (около 1140 рублей) за курс и может вместить до 42 студентов.

"Мы часто видели, как пожилые люди собираются в караоке, чтобы насладиться пением, поэтому у нас возникла идея запустить такие курсы", - объяснил Синь.