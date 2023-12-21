Это хит: университет в Китае запустил курсы караоке для пожилых людей

Харбинский университет в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая разработал новую учебную программу по кароке для пожилых людей. Курс включает в себя целый ряд жанров и стилей, таких как классическая итальянская техника пения бельканто, народные песни и хоровое пение. Всего на курс подали заявки 38580 студентов от 45 до 90 лет.
В дополнение к уже существующим курсам, таким как танцы и каллиграфия, добавили видеосъемку, йогу, а также караоке. Курс караоке состоит из трех частей, начиная с чтения партитур, вокальной практики и заканчивая изучением различных подходов к пению.
Ци Синь, директор кампуса, рассказывает, что курс состоит из 16 уроков по цене 90 юаней (около 1140 рублей) за курс и может вместить до 42 студентов.
"Мы часто видели, как пожилые люди собираются в караоке, чтобы насладиться пением, поэтому у нас возникла идея запустить такие курсы", - объяснил Синь.
Хуанг Наньнань, которая уже четыре года преподает вокал в университете, дважды в неделю проводит 90-минутные уроки караоке. Она обучает популярным песням, не требующим особой техники, поскольку многие студенты не имеют достаточных знаний, но хотят обогатить свою жизнь и весело провести время.
"Эти композиции легко освоить, и ученики могут исполнить их уже после нескольких уроков", - говорит Синь.
Хуанг добавляет, что многие её подопечные пришли с других курсов, где они получили базовые навыки пения.
Местным жителям такая идея нравится:
"Я собираюсь предложить своим родителям записаться на занятия", - прокомментировал один из них.
"Надеюсь, когда я выйду на пенсию, в моей жизни будет такое развлечение", - сказал другой.
Необычные курсы пользуются большой популярностью в Китае. Так, в сентябре 2017 года вирусной стала история университета на юго-западе Китая, который запустил программу "интернет-знаменитость" для желающих стать звездами прямых трансляций.
В том же году учебное заведение на востоке Китая предложило курс по снижению веса с помощью регулярных физических нагрузок и сбалансированной диеты.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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я на память, уж простите старого если что....