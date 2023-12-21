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Это хит: университет в Китае запустил курсы караоке для пожилых людей

Это хит: университет в Китае запустил курсы караоке для пожилых людей

Автор:
21 декабря 2023 08:34
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Китай   караоке   курс   пенсионер   университет   учёба   
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Харбинский университет в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая разработал новую учебную программу по кароке для пожилых людей. Курс включает в себя целый ряд жанров и стилей, таких как классическая итальянская техника пения бельканто, народные песни и хоровое пение. Всего на курс подали заявки 38580 студентов от 45 до 90 лет.

В дополнение к уже существующим курсам, таким как танцы и каллиграфия, добавили видеосъемку, йогу, а также караоке. Курс караоке состоит из трех частей, начиная с чтения партитур, вокальной практики и заканчивая изучением различных подходов к пению.

Ци Синь, директор кампуса, рассказывает, что курс состоит из 16 уроков по цене 90 юаней (около 1140 рублей) за курс и может вместить до 42 студентов.

"Мы часто видели, как пожилые люди собираются в караоке, чтобы насладиться пением, поэтому у нас возникла идея запустить такие курсы", - объяснил Синь.

Хуанг Наньнань, которая уже четыре года преподает вокал в университете, дважды в неделю проводит 90-минутные уроки караоке. Она обучает популярным песням, не требующим особой техники, поскольку многие студенты не имеют достаточных знаний, но хотят обогатить свою жизнь и весело провести время.

"Эти композиции легко освоить, и ученики могут исполнить их уже после нескольких уроков", - говорит Синь.

Хуанг добавляет, что многие её подопечные пришли с других курсов, где они получили базовые навыки пения.

Местным жителям такая идея нравится:

"Я собираюсь предложить своим родителям записаться на занятия", - прокомментировал один из них.

"Надеюсь, когда я выйду на пенсию, в моей жизни будет такое развлечение", - сказал другой.

Необычные курсы пользуются большой популярностью в Китае. Так, в сентябре 2017 года вирусной стала история университета на юго-западе Китая, который запустил программу "интернет-знаменитость" для желающих стать звездами прямых трансляций.

В том же году учебное заведение на востоке Китая предложило курс по снижению веса с помощью регулярных физических нагрузок и сбалансированной диеты.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Китай   караоке   курс   пенсионер   университет   учёба   
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1  комментарий
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Albert GER 2 часа назад
так вот откуда они знают : "и снова седая ночь и толко ей проверяю там!" или чтото такое...
я на память, уж простите старого если что....
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