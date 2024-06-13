Ухаживала за ним: 23-летняя волонтерка вышла замуж за 80-летнего мужчину

Необычная история любви между 23-летней волонтеркой и 80-летним мужчиной, с которым она познакомилась в доме престарелых в китайской провинции Хэбэй, разделила китайское общество.

23-летняя Сяофан и 80-летний господин Ли (имена обоих заменены) быстро подружились, ведь у них было много общих интересов и увлечений. Однако со временем их дружба переросла в нечто большее: молодую девушку привлекала зрелость, стабильность и мудрость господина Ли, а его — жизнерадостность и доброта волонтерки.