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Ухаживала за ним: 23-летняя волонтерка вышла замуж за 80-летнего мужчину

Ухаживала за ним: 23-летняя волонтерка вышла замуж за 80-летнего мужчину

Автор:
13 июня 2024 09:19
Сообщество : Истории
Метки: КИтай   в мире   любовь   люди   отношение   разница в возрасте   фото   
1056
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Семья не одобряла романтические отношения девушки со значительно старшим мужчиной, который мог бы быть её дедушкой.

Необычная история любви между 23-летней волонтеркой и 80-летним мужчиной, с которым она познакомилась в доме престарелых в китайской провинции Хэбэй, разделила китайское общество.

23-летняя Сяофан и 80-летний господин Ли (имена обоих заменены) быстро подружились, ведь у них было много общих интересов и увлечений. Однако со временем их дружба переросла в нечто большее: молодую девушку привлекала зрелость, стабильность и мудрость господина Ли, а его — жизнерадостность и доброта волонтерки.

К сожалению, семья Сяофан не одобряла ее романтические отношения со значительно старшим мужчиной, который мог бы быть ее дедушкой, но девушка решила пойти по зову сердца и поссорилась с родителями, чтобы быть со своим избранником.

Эта невероятная история любви спровоцировала дискуссию в интернете: одни критикуют и высмеивают пару, а другие — хвалят за мужество и преданность своим чувствам.

Кстати, многие обвиняли Сяофан в том, что она вышла замуж за господина Ли из-за денег, но оказалось, что именно девушка обеспечивает их семью. Из-за преклонного возраста и слабого здоровья мужчина может полагаться только на свою скромную пенсию, поэтому его возлюбленная берет на себя большую часть расходов.

Местные СМИ сообщают, что пара недавно поженилась, устроив довольно простую, но элегантную церемонию. Они обменялись обетами, поклявшись друг другу быть рядом, чтобы не случилось в жизни.

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Метки: КИтай   в мире   любовь   люди   отношение   разница в возрасте   фото   
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3k
Pioner76 Час назад
женский Галкин.
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11k
vasilykopkov 16 минут назад
Никого не смущает, что на всех трёх фото - одна и та же девка, но три разных старика?
На первом фото у старика папилома на правом веке, но нет родинки на щеке и есть усы.
На последнем фото папиломы нет, зато на щеке есть коричневая родинка и нет усов. И уши у них совершенно разные. На втором фото - вообще другой старик, нос уши, череп все отличается, при том совершенно лысый, в отличие от двух других.
И странно, что у неё на всех фото закрыты глаза.
Есть подозрение, что все три фотки - творчество нейросети, на последнем фото у деда и у девки по четыре пальца на руках.

PS к сожалению, в такую "любовь" верится слабо.
предположу, что старик, несмотря на нахождение в доме престарелых, имеет кое -какие активы. Например дом, земельный участок и т.п.
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2k
Миша Полчаса назад
Мог бы быть её прадедушкой. Чего только деньги животворящие не делают. Ну, дожить ему хоть этот год.
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15k
Владимир Час назад
Медведедь из кустов появится?
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Prostoilogin
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  • 2496 постов (2435 в горячем)

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