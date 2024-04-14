Почему у каждого успешного китайца есть вторая жена "эрнай" или "сяосян"? И чем они отличаются?

Каждому, кто когда-либо жил в Китае или был хорошо знаком с культурой этой страны, наверняка знакомо выражение «Сяосан и Эрнай». Так принято называть «вторых жен» в Китае, которые (скорее) являются современными версиями наложниц.
И что удивительно — каждый уважающий и успешный мужчина (помимо законной жены) должен обязательно обзавестись второй эрнай или сяосян.
Но почему? И в чём их разница?
От древних наложниц до тех, кого мы сегодня называем любoвницaми, практика «многоженства» с древних времен была частью китайской культуры. И примечательно то, что доступны эти женщины были не только императору, и так владевшему нескольким тысячам наложниц. В Китае с древних времён любой мужчина мог владеть второй женой.
Впервые подобная практика появилась в эпоху династии Сун (правившей Китаем с 960 по 1279 год) как обычай среди элитных семей. Со временем это изменилось, и уже в династии Цин (правившей Китаем с 1644 по 1912 год) даже богатый торговец или обычный фермер имел право иметь вторую жену.
Более того, обладать сразу двумя жёнами считалось очень престижно.
Для мужчины важно, чтобы его вторая жена предоставляла ему ceкcyaльный кoнтакт в любое время и имела красивое лицо. Вторая жена прежде всего хочет, чтобы в обмен на это мужчина обеспечил ей роскошный образ жизни.
Обе стороны обязаны выполнять эти оговоренные условия и вести себя прилично по отношению друг к другу.
По различным оценкам, в Китае на так называемых "вторых жен" приходится почти треть потребления всех предметов роскоши в стране.
По оценкам, только в провинции Гуандун в 2008 году насчитывалось около 100 000 «вторых жён», транжирящих деньги своих мужей. Однако примечательно здесь то, что у этих женщин нет никакого официального статуса.
Фактически, этих женщин можно назвать обычными coдержанками или любoвницами, негласно считающимися "вторыми женами", которых мужчина обязан содержать.
Эти женщины носят сумки Gucci, бриллианты, тренируются в самых шикарных фитнес-клубах, ездят на BMW и Audi. Одежда женщины тоже должна быть изысканной, привлекательной и элегантной, чтобы мужчина всегда был уверен в том, что рядом с ней ему будут завидовать другие мужчины. Нередко траты на этих женщин в несколько раз превышают траты на официальных жен.
Эрнаи или сяосян должны носить одежду и обувь высокого класса, известных дизайнеров. Им не разрешается использовать поддельные предметы роскоши или появляться на улице, где их могут узнать или увидеть знакомые "мужа" в неподобающем виде.
В чём разницам между эрнай и сяосян?
Жены эрнай отличаются от жен сяосан тем, что эрнаи с мужчиной только из-за денег, а сяосан хотят с ним oтнoшений (быть любoвницaми) из-за реальных чувств. Обе считаются современными версиями старой китайской практики содержания наложниц или любoвниц в более современном смысле этого слова.
Знакомые китайцы отвечают, что если мужчина хочет завести эрнай, то в среднем это будет стоить ему минимум от 50 000 юаней (~ от 650 тысяч рублей). И это не просто единоразовая выплата, минимум на эту сумму вам необходимо будет содержать эту девушку все последующие месяцы и даже годы. И чем "престижнее" женщина, тем больше денег она будет требовать за свой образ жизни.
Образ жизни второй жены является отражением финансового успеха её мужа, а её красота — свидетельство его вкуса.
Богатые мужчины могут владеть многими эрнаи, один из недавно арестованных за взятку чиновников каждый месяц содержал около 10 эрнаи. В то время как бедняки (большая часть китайского населения) часто вынуждены вести почти цeломyдренную жизнь из-за финансовых трудностей, поскольку женщины требуют от этих мужчин как минимум владеть квартирой и собственным автомобилем.
Если вы не знали, то многим китайцам сложно приобрести даже крошечную студию из-за огромных цен на недвижимость. Исходя из этого найти себе потенциальную девушку — это почти невыполнимая задача для миллионов молодых китайских мужчин.
Поэтому мужчина, который показательно обладает эрнай или сяосян, в китайском обществе считается невероятно успешным мужчиной. Это самый престижный статус. Женатые и богатые мужчины часто открыто пользуются привилегией иметь эрнаи, которую даже их официальные жены одобряют в качестве награды мужчины за его финансовый успех.
Конечно же для всего мира нет ничего удивительного в подобном, ведь часто у мужчин есть подобные подруги (помимо их жен), но уникальность китайской версии в том, что обе стороны гордятся подобными взаимоотношениями (в том числе и официальная жена мужа).
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