Для мужчины важно, чтобы его вторая жена предоставляла ему ceкcyaльный кoнтакт в любое время и имела красивое лицо. Вторая жена прежде всего хочет, чтобы в обмен на это мужчина обеспечил ей роскошный образ жизни.

Обе стороны обязаны выполнять эти оговоренные условия и вести себя прилично по отношению друг к другу.

По различным оценкам, в Китае на так называемых "вторых жен" приходится почти треть потребления всех предметов роскоши в стране.

По оценкам, только в провинции Гуандун в 2008 году насчитывалось около 100 000 «вторых жён», транжирящих деньги своих мужей. Однако примечательно здесь то, что у этих женщин нет никакого официального статуса.

Фактически, этих женщин можно назвать обычными coдержанками или любoвницами, негласно считающимися "вторыми женами", которых мужчина обязан содержать.

Эти женщины носят сумки Gucci, бриллианты, тренируются в самых шикарных фитнес-клубах, ездят на BMW и Audi. Одежда женщины тоже должна быть изысканной, привлекательной и элегантной, чтобы мужчина всегда был уверен в том, что рядом с ней ему будут завидовать другие мужчины. Нередко траты на этих женщин в несколько раз превышают траты на официальных жен.