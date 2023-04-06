Мужчина всю ночь простоял на коленях перед офисом отвергшей его возлюбленной

Мужчина с большим букетом роз в 13:00 28 марта пришел к офису возлюбленной и встал на колени в надежде вернуть ее расположение. Прохожие и местные жители уговаривали мужчину прекратить попытки, но он не сдавался.

Прохожие сообщили о действиях мужчины полицейским. Сотрудники правоохранительных органов тоже попытались убедить китайца покинуть свой пост. «Он сказал, что девушка бросила его несколько дней назад. Он хочет попросить у нее прощения и надеется, что она снова согласится с ним встречаться», — рассказал один из полицейских. Когда стражи порядка попытались увести мужчину, тот сказал: «Это незаконно, стоять здесь на коленях? Если это не нарушает закон, пожалуйста, оставьте меня в покое».