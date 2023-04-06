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Мужчина всю ночь простоял на коленях перед офисом отвергшей его возлюбленной

Мужчина всю ночь простоял на коленях перед офисом отвергшей его возлюбленной

Автор:
06 апреля 2023 09:14
Сообщество : Истории
Метки: Китай   любовь   люди   мужчина   на коленях   отношение   фото   
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Житель китайского городского округа Дачжоу, провинция Сычуань, простоял всю ночь на коленях под дождем перед офисом отвергшей его возлюбленной в надежде, что она вернется к нему.

Мужчина с большим букетом роз в 13:00 28 марта пришел к офису возлюбленной и встал на колени в надежде вернуть ее расположение. Прохожие и местные жители уговаривали мужчину прекратить попытки, но он не сдавался.


Прохожие сообщили о действиях мужчины полицейским. Сотрудники правоохранительных органов тоже попытались убедить китайца покинуть свой пост. «Он сказал, что девушка бросила его несколько дней назад. Он хочет попросить у нее прощения и надеется, что она снова согласится с ним встречаться», — рассказал один из полицейских. Когда стражи порядка попытались увести мужчину, тот сказал: «Это незаконно, стоять здесь на коленях? Если это не нарушает закон, пожалуйста, оставьте меня в покое».

Мужчина простоял на коленях под дождем до 10:00 следующего дня. В общей сложности он провел в таком положении 21 час, после чего ушел. Очевидец по фамилии Ли предположил, что мужчина сдался только тогда, когда холод стал невыносимым. На протяжении всего времени, пока китаец стоял на коленях, его бывшая возлюбленная нигде не появлялась.


Новость о поступке мужчины стала вирусной в китайских соцсетях. «Человек, идущий на такие крайности, ужасен», — написал один из пользователей. «Девушка, держись от него подальше», — посоветовал бывшей возлюбленной мужчины автор еще одного комментария. «Любовь нельзя вымолить», — высказал свое мнение еще один человек.

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Метки: Китай   любовь   люди   мужчина   на коленях   отношение   фото   
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18  комментариев
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659
ruslan d 4 часа назад
Ой дурак ...
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15k
Альф 57 8 минут назад
Киздострадалец это называется, гордости нет вообще.
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13k
♚ Мрачный Жнец ♚ 59 минут назад
И нахрена кому-то такая тряпка?
Ноги вытирать?
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1k
xannar Час назад
Не знаю что у них там произошло в отношениях, но действия какие-то нездоровые, такое любую нормальную женщину точно отпугнёт!
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28k
Юрий 2 часа назад
А всё так хорошо начиналось....

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74k
Доктор Джонс 2 часа назад
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12k
Проктолог-иллюзионист 2 часа назад
Возможно, это были полезные для него 21 час.
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538
povelitel3d 2 часа назад
Дурак-не дурак.. он сделал всё на тот момент, чтобы добиться девушки.
Как говорят бывалые, через 5 лет обычно мужчина рад что девушка ему отказала.
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125
Евген 2 часа назад
Подкаблучник высшего уровня.
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4k
Трям 2 часа назад
Песдастрадалец...
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53k
dima423 3 часа назад
Если сам себя не уважаешь, то как тебя женщина будет уважать? идиот) ...хотя есть бабы которые целенаправленно ищут тряпку и каблука но все таки их единицы, это уже скорее подбор пары по расчету...
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4k
Владимир 3 часа назад
конченный 3,14...страдалец
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2k
Шапкин 3 часа назад
Мы наблюдаем оленя в естественной среде обитания.
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26k
Serg2001 3 часа назад
А у девушки в тот день был отгул...
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59k
pynh 4 часа назад
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