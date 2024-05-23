Взял, что хотел: 84-летняя пенсионерка после развода с 38-летним мужем сделала заявление

Айрис Джонс предостерегает тех, кто знакомится в интернете, не повторять её ошибок.
84-летняя бабушка Айрис Джонс из Сомерсета (Великобритания), которая вышла замуж за своего 38-летнего бойфренда из Египта, просит людей остерегаться "мошенников и аферистов" на сайтах знакомств. Женщина опубликовала откровенное заявление на своей странице в Facebook*.
Джонс попала в заголовки мировых медиа после того, как в июне 2019 года закрутила роман с Мохамедом Ибрагимом. Вскоре она отправилась в Каир (Египет), чтобы встретиться со своим избранником, а в следующем году вышла за него замуж.
Британка не стеснялась рассказывать на публику об их интимной жизни, в частности в 2021 году дала интервью для телевизионного утреннего шоу This Morning, заставив тогдашних ведущих Холли Уиллоуби и Филиппа Скофилда смеяться до слез.
В прошлом году Айрис объявила, что их пути с бывшим расходятся. Пенсионерка назвала Мохамеда "злым" и похожим на "канализационную крысу", признавшись, что вместо него завела себе кота. Как выяснилось, женщина помогала бойфренду отдавать долги, а также занимала большие суммы денег.
Теперь Джонс предостерегает тех, кто знакомится в интернете, не повторять ее ошибок.
"Предупреждение для всех уязвимых женщин, которые общаются с мошенниками, потому что думают, что они переписываются с настоящими мужчинами на сайтах знакомств. Помните, аферист заинтересован лишь в том, чтобы достать своими грязными лапами ваши деньги. Будет задабривать неделями, а то и месяцами, а потом возьмет, что хочет", — рассказала британка.
Пенсионерка утверждает, что за последние несколько месяцев стала мишенью четырех мошенников, один из которых пытался выманить у нее тысячи фунтов стерлингов.
"Но на этот раз вы выбрали не ту женщину, потому что разоблачение таких вот мошенников стало моей работой. Обожаю быть кукловодом и заставлять вас танцевать под мою дудку", — добавила она.
Ранее Айрис утверждала, что бывший возлюбленный украл у нее десятки тысяч фунтов стерлингов и даже попросил изменить завещание, чтобы унаследовать ее дом.
В своей посте она написала: "Муж, за которого я вышла замуж, изо всех сил пытался отдалить меня от близких и заставить изменить завещание, но у нас дружная семья. Родные поддерживали меня с тех пор, как я стала жертвой этого мерзкого и злого существа".
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