Взял, что хотел: 84-летняя пенсионерка после развода с 38-летним мужем сделала заявление

84-летняя бабушка Айрис Джонс из Сомерсета (Великобритания), которая вышла замуж за своего 38-летнего бойфренда из Египта, просит людей остерегаться "мошенников и аферистов" на сайтах знакомств. Женщина опубликовала откровенное заявление на своей странице в Facebook*.

Джонс попала в заголовки мировых медиа после того, как в июне 2019 года закрутила роман с Мохамедом Ибрагимом. Вскоре она отправилась в Каир (Египет), чтобы встретиться со своим избранником, а в следующем году вышла за него замуж.