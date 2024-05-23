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Взял, что хотел: 84-летняя пенсионерка после развода с 38-летним мужем сделала заявление

Взял, что хотел: 84-летняя пенсионерка после развода с 38-летним мужем сделала заявление

Автор:
23 мая 2024 09:45
Сообщество : Истории из жизни
Метки: в мире   возраст   история   любовь   люди   отношение   разница   фото   
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Айрис Джонс предостерегает тех, кто знакомится в интернете, не повторять её ошибок.

84-летняя бабушка Айрис Джонс из Сомерсета (Великобритания), которая вышла замуж за своего 38-летнего бойфренда из Египта, просит людей остерегаться "мошенников и аферистов" на сайтах знакомств. Женщина опубликовала откровенное заявление на своей странице в Facebook*.

Джонс попала в заголовки мировых медиа после того, как в июне 2019 года закрутила роман с Мохамедом Ибрагимом. Вскоре она отправилась в Каир (Египет), чтобы встретиться со своим избранником, а в следующем году вышла за него замуж.

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Британка не стеснялась рассказывать на публику об их интимной жизни, в частности в 2021 году дала интервью для телевизионного утреннего шоу This Morning, заставив тогдашних ведущих Холли Уиллоуби и Филиппа Скофилда смеяться до слез.

В прошлом году Айрис объявила, что их пути с бывшим расходятся. Пенсионерка назвала Мохамеда "злым" и похожим на "канализационную крысу", признавшись, что вместо него завела себе кота. Как выяснилось, женщина помогала бойфренду отдавать долги, а также занимала большие суммы денег.

Теперь Джонс предостерегает тех, кто знакомится в интернете, не повторять ее ошибок.

"Предупреждение для всех уязвимых женщин, которые общаются с мошенниками, потому что думают, что они переписываются с настоящими мужчинами на сайтах знакомств. Помните, аферист заинтересован лишь в том, чтобы достать своими грязными лапами ваши деньги. Будет задабривать неделями, а то и месяцами, а потом возьмет, что хочет", — рассказала британка.

Пенсионерка утверждает, что за последние несколько месяцев стала мишенью четырех мошенников, один из которых пытался выманить у нее тысячи фунтов стерлингов.

"Но на этот раз вы выбрали не ту женщину, потому что разоблачение таких вот мошенников стало моей работой. Обожаю быть кукловодом и заставлять вас танцевать под мою дудку", — добавила она.

Ранее Айрис утверждала, что бывший возлюбленный украл у нее десятки тысяч фунтов стерлингов и даже попросил изменить завещание, чтобы унаследовать ее дом.

В своей посте она написала: "Муж, за которого я вышла замуж, изо всех сил пытался отдалить меня от близких и заставить изменить завещание, но у нас дружная семья. Родные поддерживали меня с тех пор, как я стала жертвой этого мерзкого и злого существа".

* Запрещены в РФ

Источник:

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Метки: в мире   возраст   история   любовь   люди   отношение   разница   фото   
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20k
Голос Вселенной Час назад
Одобряет....
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29k
Alex 5 минут назад
О чём старая хварья думала, когда молодого некрофила кадрила? О любви? Старая вешалка
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98k
Доктор Джонс 22 минуты назад
А на что она рассчитывала в свои годы, на любовь?
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11k
Доктор Полчаса назад
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15k
Artem Полчаса назад
Чтоже их все на чернявых бусурман тянет, что за зоофилия?!
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3k
Igor Grishaev Полчаса назад
На Галкина похож.
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17k
Kostick 43 минуты назад
а бабусяка то думала, что по большой и чистой? жизнь прожила, а ума не нажила.
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18k
GROMOZEKA 50 минут назад
« Помните, аферист заинтересован лишь в том, чтобы достать своими грязными лапами ваши деньги»

До сыплющегося песка дожила, а как была дурой так и осталась
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11k
Алексей 54 минуты назад
Раздуплилась бабуся
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Влад Час назад
Как неожиданно! А я ожидал,что они будут жить долго и счастливо,и умрут в один день..
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13k
Том Сойер Час назад
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418
Влад Том Сойер 59 минут назад
Не совсем тупая. Хватило ума попользоваться мальчиком,и послать его нахер,когда начал деньги доить..
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Olxi
  • Дата регистрации: 14.09.2013
  • 3016 постов (2933 в горячем)

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