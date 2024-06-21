Весь Китай учится любви у нейросетей

Одиночество – китайская проблема?

Не такая сильная, как в Японии, но заметная по статистике. Виной тому не только гендерный перекос, но и столкновение двух менталитетов.

Глубоко патриархального китайского семейного менталитета, в котором у невестки в семье нет никакого права голоса. И это на фоне финансовой независимости женщин, а главное – большого на них конкурентного спроса.

Внезапно оказывается, что женщины хотят выйти замуж либо очень удачно, либо никак. Отсюда еще больший процент одинокой молодежи.