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Весь Китай учится любви у нейросетей

Весь Китай учится любви у нейросетей

Автор:
21 июня 2024 08:52
Сообщество : Нейротворчество
Метки: Китай   Нейросеть   в мире   любовь   новости   фото   
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Китай захлестнула страсть к одному приложению под названием «Любовный тренер с искусственным интеллектом». Он учит, как завести отношения и правильно беседовать на свидании.

В приложении предусмотрены практически все сценарии развития ситуации. А главное – никакой неловкости и стыда от реальной встречи.

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Одиночество – китайская проблема?

Не такая сильная, как в Японии, но заметная по статистике. Виной тому не только гендерный перекос, но и столкновение двух менталитетов.

Глубоко патриархального китайского семейного менталитета, в котором у невестки в семье нет никакого права голоса. И это на фоне финансовой независимости женщин, а главное – большого на них конкурентного спроса.

Внезапно оказывается, что женщины хотят выйти замуж либо очень удачно, либо никак. Отсюда еще больший процент одинокой молодежи.

Согласно социальному опросу, главная причина, почему желающие не могут найти себе пару даже для свидании – отсутствие достаточных социальных навыков.

И ИИ-приложение дает советы на каждую попытку. При этом ты точно знаешь, что это «бездушная машина», и она не будет издеваться и смеяться над твоими жалкими попытками быть интересным.

Пользователи приложения могут выбирать различные сценарии знакомств, и даже разные языки.

Например, можно оказаться в веганском ресторане со спутницей по имени Кристин. И приложение будет подсказывать вам, как общаться с этой самой Кристин. Даже предлагать варианты остроумных ответов, чтобы показать пример правильного ненавязчивого флирта.

Или сценарий «ты повесил трубку». Моделирует ситуацию, когда пользователь случайно вешает трубку во время разговора с девушкой и засыпает. Он должен позвонить ей на следующее утро и извиниться так, чтобы она не обиделась.

При этом система потом показывает, насколько из 100% девушка осталась обиженной. И можно тренироваться несколько раз, чтобы добиться лучшего результата. Именно то, чего многим стесняшкам правда не хватает – многократного опыта общения.

Довольно сложные ситуации, так что тренировка выглядит и правда действенной.

А что если другой тоже тренировался с ИИ?

Когда приложение стало очень популярным, у китайцев появился вопрос: а что если тебе в мессенджере девушки тоже будут отвечать, спросив совета у ИИ?

А на самом деле – так ли это плохо? Самое трудное – это сломать первый лед, не напортачить в переписке. Потом на свидании все будет понятно, как человек общается. Если он так старается и спрашивает совета у ИИ, значит, он правда очень хочет добиться этого свидания.

Тренировались бы в юности на таком ии-тренажере? Я думаю, пару раз да, чтобы не нервничать в жизни потом.

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Метки: Китай   Нейросеть   в мире   любовь   новости   фото   
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Ультратрахуил 2 часа назад
почему желающие не могут найти себе пару даже для свидании – отсутствие достаточных социальных навыков.
У них женского населения не хватает!
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