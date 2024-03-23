Китаец отказался платить выкуп за невесту, она сделала аборт на 5 месяце

В Китае есть традиция – жених должен заплатить семье невесты довольно крупную сумму, выкуп. Эта традиция так глубоко въелась в быт китайцев, что испортила свадьбу и семейное будущее не одной парочки.
Теперь даже против такого обычая пытаются бороться в СМИ всякими акциями «невеста без выкупа» «главное – радость за молодых». И даже пытаются ввести заградительную планку на размер выкупа до 39 тысяч юаней (500 тысяч рублей).
Но искоренить приверженность к традициям, особенно в провинциях, не так-то легко. Так что в Фуцзянь на юго-востоке Китая женщина, за которую не заплатили выкуп, сделала аборт на пятом месяце.
Грустная история
Женщина по имени Тинтин уже раньше была замужем. Ей 35 лет и у нее двое детей от прошлого брака, но ее парень Лян был раз начать с ней отношения.
Они очень быстро начали встречаться, и Тинтин забеременела уже через два месяца после начала отношений третьим ребенком.
Семья Ляна была рада, что у них скоро будет наследник, и сообщила женщины, что уже подготовили и свадебный выкуп в размере 220 000 юаней (31 тысяча долларов!).
Правда эти деньги были на вкладе под проценты, так что нужно было подождать, когда истечет срок вклада. Женщину тогда это не напрягло, и она продолжила отношения. Однако когда прошло еще два месяца и закончился финансовый год, Лян попросил невесту подождать еще два месяца.
В качестве серьезности намерений женщина попросила жениха заплатить хотя бы часть выкупа, и тогда можно будет подать заявление на брак.
Он оттягивал момент, как мог, но в итоге сознался – снятые деньги от потратит на ремонт крыши в доме его матери.
Вот почему такие и не женятся
Тинтин сказала, что отдаст часть суммы матери жениха, когда он официально станет мужем.
- Это будет нашей совместной собственностью, так что мама сможет воспользоваться деньгами, как родня, - сказала женщина.
Но Лян отказался от такого плана, потому что боялся, что родители Тинтин не отдадут деньги обратно, когда брак уже будет заключен.
Ситуация зашла в тупик, женщина был уже на пятом месяце, мужчина ничего не менял… и невеста сделала прерывание беременности, чтобы уйти от него и не кормить еще одного ребенка в одиночку.
Вот так столкнулся невероятно нерешительный мужчина и чрезмерно крутая на решения женщина. Сразу становится ясно, почему такие, как он, так и не женились под 40.
Мнения в Китае разделились
Выкуп за невесту – серьезная традиция в Китае, которую всегда учитывают в вопросах подготовки к браку. Половина китайцев сочли девушку правой, а жениха – крайне ненадежным. Женщина от него забеременела, скоро будет наследник, а он не может выполнить данное обещание. С таким не стоит заводить ни семью, ни детей!
Вторая часть, преимущественно мужская, писала, что размер выкупа слишком большой. Это вообще частый пример жалоб в соц. сетях, а ведь бывают и выше – вплоть до 50 тысяч долларов.
Вот так выкуп невесты стал тем цензом, который не позволил китайской семье сформироваться, когда у них даже ребенок уже вот-вот должен был появиться!
Я лично считаю, что это не самая плохая традиция. Да, она мешает молодым жениться, но зато сразу можно проверить, врун ли муж и может ли выполнить обещанное и обеспечить семью. В данном случае оказался не способным, что привело к печальным последствиям.
От такого детей все же боязно заводить, а двое у женщины уже есть. При всей ее меркантильности, она в ответе за детей при таких вот изворотливых «обещателях».
А вы как думаете, выкуп за невесту спас заранее обреченную семью от будущих дрязг или разрушил будущее счастье?
Источник:
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