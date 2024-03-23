Китаец отказался платить выкуп за невесту, она сделала аборт на 5 месяце

Но искоренить приверженность к традициям, особенно в провинциях, не так-то легко. Так что в Фуцзянь на юго-востоке Китая женщина, за которую не заплатили выкуп, сделала аборт на пятом месяце.

Грустная история

Женщина по имени Тинтин уже раньше была замужем. Ей 35 лет и у нее двое детей от прошлого брака, но ее парень Лян был раз начать с ней отношения.

Они очень быстро начали встречаться, и Тинтин забеременела уже через два месяца после начала отношений третьим ребенком.