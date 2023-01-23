Любовь по-бодибилдерски: как выглядит самая сильная пара в мире

Спортсмены познакомились в 2017 году. Пол тогда зашел в один из тренажерных залов, в которых тренировалась Шеннон. Они увидели друг друга, и между ними сразу проскочила искра.



А в сентябре 2021 года пара поженилась на Кипре. Свадьба была скромной: всего 7 человек.