Любовь по-бодибилдерски: как выглядит самая сильная пара в мире

28-летний Пол Смит, обладатель титула «Самый сильный мужчина Великобритании», и его возлюбленная, 29-летняя Шеннон Смит, завоевавшая титул «Самая сильная женщина мира» в 2021 году, влюбились друг в друга после встречи в спортзале.
Спортсмены познакомились в 2017 году. Пол тогда зашел в один из тренажерных залов, в которых тренировалась Шеннон. Они увидели друг друга, и между ними сразу проскочила искра.
А в сентябре 2021 года пара поженилась на Кипре. Свадьба была скромной: всего 7 человек.
Сейчас у пары уже есть ряд национальных титулов. Помимо всего прочего, они являются победителями соревнований Великобритании и мира — Пол четыре раза становился сильнейшим мужчиной, а Шеннон дважды получала титул сильнейшей женщины. А еще Пол установил мировой рекорд в 10 подъемах самой тяжелой гантели.
Пол весит 130 кг, и может поднять 380 кг, а 64-килогармммовая Шэннон легко берет вес в 222 кг.
Но останавливаться на этих достижениях они не хотят. В этом году Пол планирует участвовать в конкурсе «Самый сильный мужчина Британии». А Шеннон надеется снова завоевать титул сильнейшей женщины мира в 2024 году.
Влюбленные говорят, что секрет их счастливых отношений заключается в том, что они… тренируют друг друга в спортзале.
Работа каждого из пары тоже связана со спортом. Шеннон работает диетологом, а Пол — персональный инструктор, который тренирует спортсменов-бодибилдеров.
Эта необычная пара планирует завести ребенка в ближайшем будущем, поэтому Шеннон заявляет, что сделает перерыв в соревнованиях. А интернет-пользователи шутят, что их ребенок будет самым сильным на планете уже от рождения.
«Если у них родится ребенок, сможет ли он сразу жать лежа 50 килограммов?», — задаются вопросом в сети.
Источник:
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