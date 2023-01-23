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Любовь по-бодибилдерски: как выглядит самая сильная пара в мире

Любовь по-бодибилдерски: как выглядит самая сильная пара в мире

Автор:
23 января 2023 09:16
Сообщество : Спорт
Метки: Спорт   бодибилдер   в мире   любовь   люди   отношение   сила   фото   
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28-летний Пол Смит, обладатель титула «Самый сильный мужчина Великобритании», и его возлюбленная, 29-летняя Шеннон Смит, завоевавшая титул «Самая сильная женщина мира» в 2021 году, влюбились друг в друга после встречи в спортзале.

Спортсмены познакомились в 2017 году. Пол тогда зашел в один из тренажерных залов, в которых тренировалась Шеннон. Они увидели друг друга, и между ними сразу проскочила искра.

А в сентябре 2021 года пара поженилась на Кипре. Свадьба была скромной: всего 7 человек.

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Сейчас у пары уже есть ряд национальных титулов. Помимо всего прочего, они являются победителями соревнований Великобритании и мира — Пол четыре раза становился сильнейшим мужчиной, а Шеннон дважды получала титул сильнейшей женщины. А еще Пол установил мировой рекорд в 10 подъемах самой тяжелой гантели.

Пол весит 130 кг, и может поднять 380 кг, а 64-килогармммовая Шэннон легко берет вес в 222 кг.

Но останавливаться на этих достижениях они не хотят. В этом году Пол планирует участвовать в конкурсе «Самый сильный мужчина Британии». А Шеннон надеется снова завоевать титул сильнейшей женщины мира в 2024 году.

Влюбленные говорят, что секрет их счастливых отношений заключается в том, что они… тренируют друг друга в спортзале.

Работа каждого из пары тоже связана со спортом. Шеннон работает диетологом, а Пол — персональный инструктор, который тренирует спортсменов-бодибилдеров.

Эта необычная пара планирует завести ребенка в ближайшем будущем, поэтому Шеннон заявляет, что сделает перерыв в соревнованиях. А интернет-пользователи шутят, что их ребенок будет самым сильным на планете уже от рождения.

«Если у них родится ребенок, сможет ли он сразу жать лежа 50 килограммов?», — задаются вопросом в сети.

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Метки: Спорт   бодибилдер   в мире   любовь   люди   отношение   сила   фото   
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1  комментарий
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Татьяна Юсова 22 минуты назад
Очень гармоничная и приятная пара! Несмотря на свои громкие титулы, они не выглядят, как бессмысленные груды мускул.
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