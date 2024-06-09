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"Для России. Почти с любовью": 20 перлов на одежде и этикетках

"Для России. Почти с любовью": 20 перлов на одежде и этикетках

Автор:
09 июня 2024 11:11
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   надписи   одежда   умора   этикетка   
883
22

Не торопитесь выбрасывать этикетки. Наверняка же не читаете, что на них. Так ведь? А я теперь всегда внимательно вчитываюсь в каждую буковку. Ведь как выясняется, именно здесь можно найти удивительные перлы, способные поднять настроение даже в самую серую погоду.

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И ведь даже все буквы правильно написали. Подумаешь, чуть-чуть расположение двух буковок перепутали. 



Напоминалочка для мужей на носках

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Метки: Прикол   Юмор   надписи   одежда   умора   этикетка   
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3  комментария
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4k
Rom 48 минут назад
Если начнет вонять - это лучшее ) А, ну и домик для кошки, описание превосходное.
Майку с Лондоном купил бы, несколько. Подарил бы друзьям. Понравилось )
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8k
S__D Минуту назад
Комментарий к фото
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1M
Великий Немой 12 минут назад
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GoodNeon
  • Дата регистрации: 15.06.2015
  • 2400 постов (2360 в горячем)

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