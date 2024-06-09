"Для России. Почти с любовью": 20 перлов на одежде и этикетках

Не торопитесь выбрасывать этикетки. Наверняка же не читаете, что на них. Так ведь? А я теперь всегда внимательно вчитываюсь в каждую буковку. Ведь как выясняется, именно здесь можно найти удивительные перлы, способные поднять настроение даже в самую серую погоду.