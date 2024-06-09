"Для России. Почти с любовью": 20 перлов на одежде и этикетках

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Не торопитесь выбрасывать этикетки. Наверняка же не читаете, что на них. Так ведь? А я теперь всегда внимательно вчитываюсь в каждую буковку. Ведь как выясняется, именно здесь можно найти удивительные перлы, способные поднять настроение даже в самую серую погоду.
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И ведь даже все буквы правильно написали. Подумаешь, чуть-чуть расположение двух буковок перепутали.
Напоминалочка для мужей на носках
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Майку с Лондоном купил бы, несколько. Подарил бы друзьям. Понравилось )