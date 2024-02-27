25 безумных и нелепых объявлений в подъездах

На самом деле, такой опыт выставления ненужных вещей имеет места быть. Так как ненужная тебе вещь, может даже очень пригодиться другому человеку. Но я соглашусь с автором объявления, что если вещь стоит уже очень давно, то стоило бы уже отнести её на помойку, возможно там она найдёт своего хозяина намного быстрее.