25 безумных и нелепых объявлений в подъездах

Жизнь в многоквартирном доме, это не только шумные соседи и очереди в лифт. Это еще и бесконечный поток объявлений, которые пестрят на стенах подъезда. Среди них можно найти как вполне обыденные, так и совершенно безумные, от которых на лице невольно появляется улыбка.
Объявление получилось очень лаконичное и понятное, а главное с юмором. Интересно, какие песни заиграли у них теперь, после этого объявления?
Я никогда не понимал этой фишки выставить мусор в подъезде. Неужели так сложно его вынести, ведь он начинает тухнуть, особенно летом, и запах разложения и гниения буквально начинает пронизывать весь подъезд!
На самом деле, такой опыт выставления ненужных вещей имеет места быть. Так как ненужная тебе вещь, может даже очень пригодиться другому человеку. Но я соглашусь с автором объявления, что если вещь стоит уже очень давно, то стоило бы уже отнести её на помойку, возможно там она найдёт своего хозяина намного быстрее.
А ведь действительно, почему в подъездах практически не осталось лежать ковриков? Видимо из-за таких людей, которые их воруют! Правда я не совсем уверен, что данная статья подходит под кражу коврика для ног. Интересно, какую особую ценность он нёс хозяину коврика?
А это видимо продолжение из того самого подъезда о пропаже коврика. Вор решил замести следы и пошёл ещё дальше.
Интересно, с чего они взяли, что именно любовники занимают всю парковку, а не просто жильци из соседнего дома?
Интересно, как отреагировали на это объявление жильцы того самого подъезда справа?
Это наверное одно из самых популярных объявлений в подъезде, когда кто-то орёт или кричит при занятии этим. Но вот про шоу Голос было очень даже не плохо сказано.
А может быть там вовсе не то происходит о чём они подумали. Может быть там кричать совсем по другой причинен.... Где пруфы и доказательства?
А вот и пошли в ход уже угрозы в виде проклятий. Видимо обычные методы уже не действуют на хулиганов этого подъезда.
Интересно, это как можно так поменять смеситель в своей квартире, чтобы у всех поменялась местами горячая и холодная вода в трубах? Может быть он хотел написать про стояк, а написал про смеситель?
Видимо снизу подписала та самая дама, которая и издавала эти звуки. А вверху, одинокий подросток. Но место имеет быть данному объявлению. Так как сейчас действительно стены будто сделаны из картона и людям порой хочется просто выспаться, а не участвовать в ваших играх.
Я никогда не понимал людей, которым тяжело выбросить такие вещи в обычное мусорное ведро. Ни ужели до них действительно не доходит, что рано или поздно все фекалии, просто могут забить фонтаном у них же из унитаза и остальных отверстий канализации?
Пошла тяжёлая артиллерия вход. Кляп в рот, чтобы предлагали, я вижу в первые. Думаю, если он предложит своей девушке такое, то дело может не дойти до самого интересного, ведь не каждого может привлечь это. Эх соседи, подумали бы вы о психике своих соседей....
А ведь серьёзно, что порой можно так долго и упорно делать на протяжении столь долгого времени? Я конечно всё могу понять, но можно хотя бы действительно перенести столь громкие дела хоть на чуть-чуть попозже.
Ох, эти дорогие соседи. Я считаю, что в этом случае наоборот надо вызвать кого-нибудь, если обычные разговоры не помогают с этим человеком. А вообще, не умеешь пить - НЕ ПЕЙ или пей дома, чтобы потом не спать непонятно где!
А ведь действительно, газоны созданы не для парковки автомобилей! Это неуважение и порча дворового эстетического вида. А ещё после таких парковок, обычно перестаёт расти трава и появляется лужа с грязью.
Видимо действительно кого-то привлекает испражняться в подъезде? Мне кажется это уже какой-то фетишизм или болезнь. А вообще, это сверх неуважение к людям, которые в этом подъезде живут!
Интересно, что же там такое происходило за изгнание нечисто силы? И почему в ночь на субботу и воскресенье это можно делать, а в другие дни нет?
Надеюсь, это объявление донесёт истину до тех людей, которые пропустили уроки биологии и поведения в культурном обществе человека.
Мне больше всего в этом объявлении понравилась подпись "Скромные и застенчивые соседи". Ну а в целом, я полностью с ними согласен.
Эх Татьяна Владимировна, надеюсь вы хорошо отдохнули, набрались сил и терпения, так как обычно такие люди не исправляются и вас ждёт ещё больший апокалипсис после выхода на работу.
Ещё одни любители попеть по вечерам, весёлые песни любимых исполнителей.
А ведь действительно, я не раз замечал, как мои соседи начинают что-то передвигать ночью по всей квартире! А вас так же?
Это одно из немногих объявлений, которое выделили разными цветами. А ещё оно отличается от других, что в данном случае девушка не только кричит, но и благодарит своего возлюбленного))))
Источник:
- 15 работ от фотошоперов, которые и без того весёлые фотки делают еще смешнее
- 16 примеров провального дизайна от людей, которые явно занимаются не своим делом
- 17 фотошоп-нелепиц, которые были сделаны людьми на полном серьёзе
- С помощью подручных средств этот парень может стать хоть звездой, хоть клещом
- 17 шуточных изобретений, которые решают неприятности о существовании которых никто бы и не подумал
В соседнем доме такое же объявление висит