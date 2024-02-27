FISHKINET
Сообщество Юмор 18447 постов • 3663 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор
25 безумных и нелепых объявлений в подъездах

25 безумных и нелепых объявлений в подъездах

Автор:
27 февраля 2024 11:36
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   забавно   креатив   объявления   подъезд   умора   фантазия   фото   
2275
26

Жизнь в многоквартирном доме, это не только шумные соседи и очереди в лифт. Это еще и бесконечный поток объявлений, которые пестрят на стенах подъезда. Среди них можно найти как вполне обыденные, так и совершенно безумные, от которых на лице невольно появляется улыбка.

×
×

Объявление получилось очень лаконичное и понятное, а главное с юмором. Интересно, какие песни заиграли у них теперь, после этого объявления?

Я никогда не понимал этой фишки выставить мусор в подъезде. Неужели так сложно его вынести, ведь он начинает тухнуть, особенно летом, и запах разложения и гниения буквально начинает пронизывать весь подъезд!

На самом деле, такой опыт выставления ненужных вещей имеет места быть. Так как ненужная тебе вещь, может даже очень пригодиться другому человеку. Но я соглашусь с автором объявления, что если вещь стоит уже очень давно, то стоило бы уже отнести её на помойку, возможно там она найдёт своего хозяина намного быстрее.

А ведь действительно, почему в подъездах практически не осталось лежать ковриков? Видимо из-за таких людей, которые их воруют! Правда я не совсем уверен, что данная статья подходит под кражу коврика для ног. Интересно, какую особую ценность он нёс хозяину коврика?

А это видимо продолжение из того самого подъезда о пропаже коврика. Вор решил замести следы и пошёл ещё дальше.

Интересно, с чего они взяли, что именно любовники занимают всю парковку, а не просто жильци из соседнего дома?

Интересно, как отреагировали на это объявление жильцы того самого подъезда справа?

Это наверное одно из самых популярных объявлений в подъезде, когда кто-то орёт или кричит при занятии этим. Но вот про шоу Голос было очень даже не плохо сказано.

А может быть там вовсе не то происходит о чём они подумали. Может быть там кричать совсем по другой причинен.... Где пруфы и доказательства?

А вот и пошли в ход уже угрозы в виде проклятий. Видимо обычные методы уже не действуют на хулиганов этого подъезда.

Интересно, это как можно так поменять смеситель в своей квартире, чтобы у всех поменялась местами горячая и холодная вода в трубах? Может быть он хотел написать про стояк, а написал про смеситель?

Видимо снизу подписала та самая дама, которая и издавала эти звуки. А вверху, одинокий подросток. Но место имеет быть данному объявлению. Так как сейчас действительно стены будто сделаны из картона и людям порой хочется просто выспаться, а не участвовать в ваших играх.

Я никогда не понимал людей, которым тяжело выбросить такие вещи в обычное мусорное ведро. Ни ужели до них действительно не доходит, что рано или поздно все фекалии, просто могут забить фонтаном у них же из унитаза и остальных отверстий канализации?

Пошла тяжёлая артиллерия вход. Кляп в рот, чтобы предлагали, я вижу в первые. Думаю, если он предложит своей девушке такое, то дело может не дойти до самого интересного, ведь не каждого может привлечь это. Эх соседи, подумали бы вы о психике своих соседей....

А ведь серьёзно, что порой можно так долго и упорно делать на протяжении столь долгого времени? Я конечно всё могу понять, но можно хотя бы действительно перенести столь громкие дела хоть на чуть-чуть попозже.

Ох, эти дорогие соседи. Я считаю, что в этом случае наоборот надо вызвать кого-нибудь, если обычные разговоры не помогают с этим человеком. А вообще, не умеешь пить - НЕ ПЕЙ или пей дома, чтобы потом не спать непонятно где!

А ведь действительно, газоны созданы не для парковки автомобилей! Это неуважение и порча дворового эстетического вида. А ещё после таких парковок, обычно перестаёт расти трава и появляется лужа с грязью.

Видимо действительно кого-то привлекает испражняться в подъезде? Мне кажется это уже какой-то фетишизм или болезнь. А вообще, это сверх неуважение к людям, которые в этом подъезде живут!

Интересно, что же там такое происходило за изгнание нечисто силы? И почему в ночь на субботу и воскресенье это можно делать, а в другие дни нет?

Надеюсь, это объявление донесёт истину до тех людей, которые пропустили уроки биологии и поведения в культурном обществе человека.

Мне больше всего в этом объявлении понравилась подпись "Скромные и застенчивые соседи". Ну а в целом, я полностью с ними согласен.

Эх Татьяна Владимировна, надеюсь вы хорошо отдохнули, набрались сил и терпения, так как обычно такие люди не исправляются и вас ждёт ещё больший апокалипсис после выхода на работу.

Ещё одни любители попеть по вечерам, весёлые песни любимых исполнителей.

А ведь действительно, я не раз замечал, как мои соседи начинают что-то передвигать ночью по всей квартире! А вас так же?

Это одно из немногих объявлений, которое выделили разными цветами. А ещё оно отличается от других, что в данном случае девушка не только кричит, но и благодарит своего возлюбленного))))


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Прикол   Юмор   забавно   креатив   объявления   подъезд   умора   фантазия   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
sedoisever 2 часа назад
Ну, очень уж безграмотные подписи к картинкам...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
1k
София 7 минут назад
А курильщики выходят из дома, чтобы посрать на газон?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
solovei7 23 минуты назад
В ночь с 7 на 8 января так то рождество, да и выходные уже давно. На новый год до утра фейерверки пускают, чет никто не возмущается)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
38k
АнтонПолднев 56 минут назад
Интересно, с чего они взяли, что именно любовники занимают всю парковку, а не просто жильци из соседнего дома?(с)
В соседнем доме такое же объявление висит
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
GoodNeon

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

460922



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Хабаровске троих этнобандитов отправили в колонию за нападение на прохожих
В Хабаровске троих этнобандитов отправили в колонию за нападение на прохожих
В Британии умер один из представителей богатейшей династии в мире лорд Джейкоб Ротшильд
В Британии умер один из представителей богатейшей династии в мире лорд Джейкоб Ротшильд
Набирающие популярность в сообществах
Старые фото около станций метро Москвы (жёлтая ветка)
Старые фото около станций метро Москвы (жёлтая ветка)
Странные игры и странный игрок
Странные игры и странный игрок
Искусственный интеллект в действии
Искусственный интеллект в действии
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 20 февраля

Лучшие демотиваторы
Мужской оберег от меркантильных женщин

Перейти в раздел
Популярные теги
#животные#Прикол#позитив#интересно#ДТП#люди#Россия#фильм#подборка#Автовсячина
#Юмор#в мире#автомир#факты#авто аварии#забавно#природа#дети#интересное#Реакция
#фото#автомобили#машина#аварии#кино#милота#история#Китай#полиция#собака
Искусственный интеллект в действии Искусственный интеллект в действии С помощью подручных средств этот парень может стать хоть звездой, хоть клещом С помощью подручных средств этот парень может стать хоть звездой, хоть клещом 16 примеров провального дизайна от людей, которые явно занимаются не своим делом 16 примеров провального дизайна от людей, которые явно занимаются не своим делом 17 фотошоп-нелепиц, которые были сделаны людьми на полном серьёзе 17 фотошоп-нелепиц, которые были сделаны людьми на полном серьёзе 17 шуточных изобретений, которые решают неприятности о существовании которых никто бы и не подумал 17 шуточных изобретений, которые решают неприятности о существовании которых никто бы и не подумал 15 работ от фотошоперов, которые и без того весёлые фотки делают еще смешнее 15 работ от фотошоперов, которые и без того весёлые фотки делают еще смешнее

На что жалуетесь?

Вернуться