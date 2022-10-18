Как правильно читать этикетки на продуктах питания

Да уж...

Далее надо смотреть на количество насыщенных и ненасыщенных жиров. Например, кокосовый жир состоит из 90% насыщенных жиров, а всеми презираемое пальмовое масло — на 50% из насыщенных и 50% ненасыщенных. Вопрос — вы точно хотите есть пирожные, конфеты, кремы и муссы на кокосовом масле и получать мощный удар по поджелудочной железе?

Далее нужно смотреть на содержание белков. Россия отличается от других стран мира тем, что мы довольно мало едим белков, предпочитая углеводы. Хлеб, картошку, макароны.

Также нужно посмотреть на содержание клетчатки. Это важный элемент питания, своего рода “чистящая машина” кишечника.

Не забывайте посмотреть на производителя. В последнее время крупные бренды дают свое название товарам других производителей. Например, мясокомбинат “Клинский” выпускает сосиски “Молочные” по цене 329 рублей. Те же сосиски, но произведенные на другом заводе, стоят на 200 рублей дешевле. Но название другое — “Клинские Докторские”. Как вы думаете, сосиски за 329 руб и 200 руб одинаковы по составу? Ответ, думаю, понятен.