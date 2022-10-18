Как правильно читать этикетки на продуктах питания

На что нужно обратить внимание, чтобы понять, хороший перед вами продукт, или не очень.
Многие читают состав продукта, и с возмущением отмечают большое количество Е добавок. По их мнению, большое количество “ешек” — это главный показатель плохого продукта.
Еще один маркер “некачественного” продукта — виды жира. Например, пальмовое масло считается признаком дешевого продукта для бедных. Якобы пальмовое масло “не растворяется” в организме, и откладывается в виде холестерина на сосудах. Ужас!
На самом деле это не так. Е-добавки совсем не страшные. Они тысячу раз протестированы на мышах и обезьянах, и безопасны для здоровья человека. А вот на что нужно обращать внимание, так это на количество добавленных сахаров. Клинические рекомендации врачей разных стран — снижайте употребление сахара. Организму достаточно сахара, который он получает в обычных продуктах питания. И нет никакой нужды закидывать в себя дополнительный сахар в виде конфет, тортов, мороженого, выпечки и тд.
Да уж...
Далее надо смотреть на количество насыщенных и ненасыщенных жиров. Например, кокосовый жир состоит из 90% насыщенных жиров, а всеми презираемое пальмовое масло — на 50% из насыщенных и 50% ненасыщенных. Вопрос — вы точно хотите есть пирожные, конфеты, кремы и муссы на кокосовом масле и получать мощный удар по поджелудочной железе?
Далее нужно смотреть на содержание белков. Россия отличается от других стран мира тем, что мы довольно мало едим белков, предпочитая углеводы. Хлеб, картошку, макароны.
Также нужно посмотреть на содержание клетчатки. Это важный элемент питания, своего рода “чистящая машина” кишечника.
Не забывайте посмотреть на производителя. В последнее время крупные бренды дают свое название товарам других производителей. Например, мясокомбинат “Клинский” выпускает сосиски “Молочные” по цене 329 рублей. Те же сосиски, но произведенные на другом заводе, стоят на 200 рублей дешевле. Но название другое — “Клинские Докторские”. Как вы думаете, сосиски за 329 руб и 200 руб одинаковы по составу? Ответ, думаю, понятен.
Вроде "Клинские", но сделаны в Лыткарино
Также небольшие производители часто не выдерживают ГОСТы и ТУ, и выпускают продукцию по СТО (Стандарт организации). Где такой товар чаще всего оказывается? На рынках, на развалах, мелких придорожных магазинах.
Для справки. ГОСТ — ГОсударственный СТандарт. ТУ — Технические Условия. СТО — СТандарт Организации.
Еще можно смотреть на калорийность продукта, если вы сидите на диете, (хотя правильно говорить о рационе питания, а не о диете) и на срок годности. Часто бывает так, что за несколько дней продавец снижает стоимость товара. Если это, например, макароны, то их смело можно брать, потому что макароны можно варить и спустя полгода после истечения срока годности. А вот йогурты за 2-3 дня до истечения срока годности лучше не брать. Никто оттуда не выпрыгнет, но ведь мы же не знаем — а правильно ли хранился этот йогурт в течении всего срока годности?
Вот базовые принципы чтения этикетки на продукте питания. А вы на что обращаете внимание в первую очередь?
Источник:
АНТИФИШКИ
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А по поводу требований. Давно пора прекращать "бардак" на гос. уровне. Возвращать обязательность ГОСТов и гнать из этой сферы хитропопых "бизнесменов" со своими рекламами, маркетингом, взяткодаванием и пр. "мелким текстом" ссаными тряпками! ...Или ...«поздно пить Боржоми» когда это не Боржоми? Если, конечно, гос.органы заинтересованы "здоровьем нации" хотя бы в принципе, а не только в "ля-ля" с экранов...