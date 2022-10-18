FISHKINET
Сообщество Еда 1539 постов • 565 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Еда
Как правильно читать этикетки на продуктах питания

Как правильно читать этикетки на продуктах питания

Автор:
18 октября 2022 10:55
Сообщество : Еда
Метки: Еда   интересно   познавательно   факты   фото   этикетка   этикетки на продуктах   
958
4

На что нужно обратить внимание, чтобы понять, хороший перед вами продукт, или не очень.

Многие читают состав продукта, и с возмущением отмечают большое количество Е добавок. По их мнению, большое количество “ешек” — это главный показатель плохого продукта.

Еще один маркер “некачественного” продукта — виды жира. Например, пальмовое масло считается признаком дешевого продукта для бедных. Якобы пальмовое масло “не растворяется” в организме, и откладывается в виде холестерина на сосудах. Ужас!

×
×

На самом деле это не так. Е-добавки совсем не страшные. Они тысячу раз протестированы на мышах и обезьянах, и безопасны для здоровья человека. А вот на что нужно обращать внимание, так это на количество добавленных сахаров. Клинические рекомендации врачей разных стран — снижайте употребление сахара. Организму достаточно сахара, который он получает в обычных продуктах питания. И нет никакой нужды закидывать в себя дополнительный сахар в виде конфет, тортов, мороженого, выпечки и тд.

Да уж...

Далее надо смотреть на количество насыщенных и ненасыщенных жиров. Например, кокосовый жир состоит из 90% насыщенных жиров, а всеми презираемое пальмовое масло — на 50% из насыщенных и 50% ненасыщенных. Вопрос — вы точно хотите есть пирожные, конфеты, кремы и муссы на кокосовом масле и получать мощный удар по поджелудочной железе?

Далее нужно смотреть на содержание белков. Россия отличается от других стран мира тем, что мы довольно мало едим белков, предпочитая углеводы. Хлеб, картошку, макароны.

Также нужно посмотреть на содержание клетчатки. Это важный элемент питания, своего рода “чистящая машина” кишечника.

Не забывайте посмотреть на производителя. В последнее время крупные бренды дают свое название товарам других производителей. Например, мясокомбинат “Клинский” выпускает сосиски “Молочные” по цене 329 рублей. Те же сосиски, но произведенные на другом заводе, стоят на 200 рублей дешевле. Но название другое — “Клинские Докторские”. Как вы думаете, сосиски за 329 руб и 200 руб одинаковы по составу? Ответ, думаю, понятен.

Вроде "Клинские", но сделаны в Лыткарино

Также небольшие производители часто не выдерживают ГОСТы и ТУ, и выпускают продукцию по СТО (Стандарт организации). Где такой товар чаще всего оказывается? На рынках, на развалах, мелких придорожных магазинах.

Для справки. ГОСТ — ГОсударственный СТандарт. ТУ — Технические Условия. СТО — СТандарт Организации.

Еще можно смотреть на калорийность продукта, если вы сидите на диете, (хотя правильно говорить о рационе питания, а не о диете) и на срок годности. Часто бывает так, что за несколько дней продавец снижает стоимость товара. Если это, например, макароны, то их смело можно брать, потому что макароны можно варить и спустя полгода после истечения срока годности. А вот йогурты за 2-3 дня до истечения срока годности лучше не брать. Никто оттуда не выпрыгнет, но ведь мы же не знаем — а правильно ли хранился этот йогурт в течении всего срока годности?


Вот базовые принципы чтения этикетки на продукте питания. А вы на что обращаете внимание в первую очередь?

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Еда"
Метки: Еда   интересно   познавательно   факты   фото   этикетка   этикетки на продуктах   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
SandMANn Час назад
"А вы на что обращаете внимание в первую очередь?". На ЦЕНУ!

А по поводу требований. Давно пора прекращать "бардак" на гос. уровне. Возвращать обязательность ГОСТов и гнать из этой сферы хитропопых "бизнесменов" со своими рекламами, маркетингом, взяткодаванием и пр. "мелким текстом" ссаными тряпками! ...Или ...«поздно пить Боржоми» когда это не Боржоми? Если, конечно, гос.органы заинтересованы "здоровьем нации" хотя бы в принципе, а не только в "ля-ля" с экранов...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 6)
14k
Кот Скрипалей 12 минут назад
Скажу вам по секрету (работал на производстве полуфабрикатов), этикетку можете не читать, качество зависит от того, сколько рабочим в цеху, в этот день захотелось сп*здить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Kolyaka 36 минут назад
Что за заказуха? Ох...ели вы эти сосиски? Почему во всем посте только один бренд разобран? Стыдись белое перо. А докторские от молочных отличаются и по вкусу и по составу, и молочные по ГОСТ, а докторские ТУ. ЗАКАЗУХА!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
Serg2001 53 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Lovels Travel Час назад
Чем больше нечитаемого текста, тем хуже товар
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Deiz

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

262350



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Логика, ты это, давай, до свидания
Логика, ты это, давай, до свидания
Знаменитости, которые испортили внешность одной неудачной пластикой
Знаменитости, которые испортили внешность одной неудачной пластикой
Набирающие популярность в сообществах
Неуловимое чудовище в обличье аристократа
Неуловимое чудовище в обличье аристократа
Тарелка вкусной солянки
Тарелка вкусной солянки
Защищенный мини-смартфон KingKong Mini 3
Защищенный мини-смартфон KingKong Mini 3
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Хорошая сказка

Лучшие демотиваторы
Управляющая компания объясняет суммы в платёжках

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#интересное#картинки#автомир#подборка#кино#красота#Еда#Россия
#Юмор#интересно#история#автомобили#дети#в мире#СССР#аварии#сарказм#Англия
#животные#Прикол#люди#фотографии#Приколы#забавно#природа#дтп#авто аварии#истории
Защищенный мини-смартфон KingKong Mini 3 Защищенный мини-смартфон KingKong Mini 3 Батат: вкус, польза и вред сладкого картофеля Батат: вкус, польза и вред сладкого картофеля Советская пастила: особенности её изготовления Советская пастила: особенности её изготовления Почему древние римляне ели лежа? Почему древние римляне ели лежа? Дайкон - почему его так любят японцы и едят почти каждый день Дайкон - почему его так любят японцы и едят почти каждый день Почему моряки в старину предпочитали голодать, но не есть рыбу из океана Почему моряки в старину предпочитали голодать, но не есть рыбу из океана

На что жалуетесь?

Вернуться