15 объектов, сделанных своими руками, которые вызывают больше вопросов, чем ответов

Человеческая изобретательность и творческий потенциал нередко приводят к созданию удивительных и порой странных штуковин. Это и самодельные изобретения, способные упростить выполнение повседневных задач, и весьма экстравагантные предметы, которые выходят за рамки обыденности. Некоторые из них получаются настолько странными.
Эта корзина хоть и выглядит жутковато, но заслуживает внимания. Посмотрите, как качественно она сделана
Я хочу прикрепить к нему парик и солнцезащитные очки, а внутрь поставить комнатное растение.
Эта необычная конструкция создана из части старого пикапа.
Я знаю человека, который выглядит точно так же, как один из них.
Назовём это поездом!
Каким-то образом он все ещё выглядит более дружелюбным и менее жутким, чем настоящий.
Итак, если я сейчас потяну за цепь, то унитаз смоется на следующей неделе?
Представьте себе парочку этих свечей на вашем официальном обеденном столе.
Это напоминает Алису в стране чудес.
Тот, кто это сделал, определённо обладает глубокими познаниями в анатомии, потому что превратить эти винты в реалистичные кости и сухожилия — это потрясающе!
Источник:
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