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15 объектов, сделанных своими руками, которые вызывают больше вопросов, чем ответов

15 объектов, сделанных своими руками, которые вызывают больше вопросов, чем ответов

Автор:
18 мая 2024 09:25
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Человеческая изобретательность   Юмор   своими руками   сделай сам   творчество   умора   фото   
874
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Человеческая изобретательность и творческий потенциал нередко приводят к созданию удивительных и порой странных штуковин. Это и самодельные изобретения, способные упростить выполнение повседневных задач, и весьма экстравагантные предметы, которые выходят за рамки обыденности. Некоторые из них получаются настолько странными.

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Я хочу прикрепить к нему парик и солнцезащитные очки, а внутрь поставить комнатное растение.

Эта необычная конструкция создана из части старого пикапа.

Я знаю человека, который выглядит точно так же, как один из них.

Назовём это поездом!

Каким-то образом он все ещё выглядит более дружелюбным и менее жутким, чем настоящий.

Итак, если я сейчас потяну за цепь, то унитаз смоется на следующей неделе?

Представьте себе парочку этих свечей на вашем официальном обеденном столе.

Это напоминает Алису в стране чудес.

Тот, кто это сделал, определённо обладает глубокими познаниями в анатомии, потому что превратить эти винты в реалистичные кости и сухожилия — это потрясающе!

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Метки: Прикол   Человеческая изобретательность   Юмор   своими руками   сделай сам   творчество   умора   фото   
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Olxi
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