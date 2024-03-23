"Если начнëт вонять — стирай": 11 забавных бирок на одежде

Кто бы мог подумать, но оказывается даже ярлыки на одежде могут настроение поднять.
На всякий случай лучше перебдеть. И пусть не говорят, что их не предупреждали.
Остаëтся только догадываться, зачем здесь такое предупреждение. Это для "особо одарëнных", видимо.
Как говорится, вкус у каждого свой: кто любит арбуз, а кому-то свиной хрящик подавай. Это не бред - это из книги "Бесприданница" сравнение.
7. Человек-паук у всех на слуху, но чтоб человек-вата. ? Ещë и на юбку пустили
Ну что тут скажешь... Люди всякие важны, люди всякие нужны...
6. "И перед стиркой ярлычок читай и делай, как прочëл..."
Правильно, а-то набаловались современные люди всë в стиральную машинку несут. Камушек гораздо надëжнее. Ай-да на речку, на свежий воздух.
Притягивает взгляд. Приковывает внимание. Ещë и практически комплимент. А что ещë от этикетки надо!
4. Хм... А что же будет, если покормить после полуночи? Звучит мистически.
Помню в детстве фильм смотрела про Гремлинов. Они росли, если их водой поливали. Может эта одежда тоже вырастет, если после 12 ей перекусить дать? Хм.
После битвы девица ещë постирает...камнем на речке. У неё уже есть такая инструкция. Она под номером 6 в списке.
1. Железная логика. Для особо экономных
Источник:
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