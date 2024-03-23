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"Если начнëт вонять — стирай": 11 забавных бирок на одежде

"Если начнëт вонять — стирай": 11 забавных бирок на одежде

Автор:
23 марта 2024 11:09
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   бирки   забано   креатив   одежда   подборка   умора   фантазия   фото   
1431
12

Кто бы мог подумать, но оказывается даже ярлыки на одежде могут настроение поднять.

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На всякий случай лучше перебдеть. И пусть не говорят, что их не предупреждали.

Остаëтся только догадываться, зачем здесь такое предупреждение. Это для "особо одарëнных", видимо.

Как говорится, вкус у каждого свой: кто любит арбуз, а кому-то свиной хрящик подавай. Это не бред - это из книги "Бесприданница" сравнение.

Ну что тут скажешь... Люди всякие важны, люди всякие нужны...

Правильно, а-то набаловались современные люди всë в стиральную машинку несут. Камушек гораздо надëжнее. Ай-да на речку, на свежий воздух.

Притягивает взгляд. Приковывает внимание. Ещë и практически комплимент. А что ещë от этикетки надо!

Помню в детстве фильм смотрела про Гремлинов. Они росли, если их водой поливали. Может эта одежда тоже вырастет, если после 12 ей перекусить дать? Хм.

После битвы девица ещë постирает...камнем на речке. У неё уже есть такая инструкция. Она под номером 6 в списке.

1. Железная логика. Для особо экономных

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Метки: Юмор   бирки   забано   креатив   одежда   подборка   умора   фантазия   фото   
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5  комментариев
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11k
hairov Полчаса назад
Помним такое -
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3k
Seryi_spb 43 минуты назад
После битвы чистое наденет - звучит двусмысленно.
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50
DuckTales Час назад
Всегда радовали такие пасхалки
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60k
turyst 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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GoodNeon
  • Дата регистрации: 15.06.2015
  • 2287 постов (2245 в горячем)

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