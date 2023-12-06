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20 фотографий людей, чья чёлка вышла из-под контроля и стала играть по своим правилам

20 фотографий людей, чья чёлка вышла из-под контроля и стала играть по своим правилам

Автор:
06 декабря 2023 10:36
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   волосы   забавно   прическа   умора   челка   
1353
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Причёска — важный атрибут человеческой внешности. Цвет волос, форма стрижки, наличие или отсутствие чёлки способны здорово изменить кого угодно. Вот о чёлках-то мы сегодня и поговорим. Казалось бы, ну что тут может быть необычного? Достаточно ровно её подстричь, и всё будет отлично

.

Но многие люди голосуют за самовыражение, а не за классику, и вот тут начинается самое интересное. Справедливости ради отметим, что не все стремятся к экстремальной чёлке. Но достаточно попасть в руки к мастеру-фломастеру, и вот вы уже думаете, что шапка в 30 градусов жары — это не так уж и плохо! Итак, представляем вашему вниманию снимки людей, чья чёлка вышла из-под контроля (и захватила мир)

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Я попросил подстричь кончики, чтобы чёлка была прямой…


Она разрешила своей пятилетней сестре подстричь себе чёлку.


Он хотел чёлку, плавный переход от боков к макушке и маллет сзади.


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Метки: Прикол   Юмор   волосы   забавно   прическа   умора   челка   
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1  комментарий
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pynh 2 часа назад
Не смог досмотреть до конца из-за идиотских подписей.
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