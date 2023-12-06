20 фотографий людей, чья чёлка вышла из-под контроля и стала играть по своим правилам

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Но многие люди голосуют за самовыражение, а не за классику, и вот тут начинается самое интересное. Справедливости ради отметим, что не все стремятся к экстремальной чёлке. Но достаточно попасть в руки к мастеру-фломастеру, и вот вы уже думаете, что шапка в 30 градусов жары — это не так уж и плохо! Итак, представляем вашему вниманию снимки людей, чья чёлка вышла из-под контроля (и захватила мир)