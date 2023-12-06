20 фотографий людей, чья чёлка вышла из-под контроля и стала играть по своим правилам

Причёска — важный атрибут человеческой внешности. Цвет волос, форма стрижки, наличие или отсутствие чёлки способны здорово изменить кого угодно. Вот о чёлках-то мы сегодня и поговорим. Казалось бы, ну что тут может быть необычного? Достаточно ровно её подстричь, и всё будет отлично
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Но многие люди голосуют за самовыражение, а не за классику, и вот тут начинается самое интересное. Справедливости ради отметим, что не все стремятся к экстремальной чёлке. Но достаточно попасть в руки к мастеру-фломастеру, и вот вы уже думаете, что шапка в 30 градусов жары — это не так уж и плохо! Итак, представляем вашему вниманию снимки людей, чья чёлка вышла из-под контроля (и захватила мир)
Я попросил подстричь кончики, чтобы чёлка была прямой…
Она разрешила своей пятилетней сестре подстричь себе чёлку.
Он хотел чёлку, плавный переход от боков к макушке и маллет сзади.
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