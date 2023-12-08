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Вор подключил украденную Wi-Fi камеру к сети и случайно стал звездой интернета

Вор подключил украденную Wi-Fi камеру к сети и случайно стал звездой интернета

Автор:
08 декабря 2023 10:47
Сообщество : Юмор
Метки: Wi-Fi камера   Видео   Прикол   Юмор   вор   сосед   умора   фото   
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В Одессе мужчина украл Wi-Fi камеру из подъезда, пришел домой и подключил ее к интернету, пытаясь настроить под себя.

Мужчина даже не думал, что после подключения к интернету, его лицо будут видеть все жители дома. Теперь «хорошего соседа» ищут по всему дому

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Метки: Wi-Fi камера   Видео   Прикол   Юмор   вор   сосед   умора   фото   
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19  комментариев
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127k
Аааа 49 минут назад
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qwer 50 секунд назад
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4k
lexa Полчаса назад
а в одессе тоже парадные?
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Regerald Полчаса назад
В девяностых история была - где воры взломали квартиру, очистили её, нашли фотоаппарат и пофотографировали друг друга на память. А потом забыли его на столе...
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53k
smakido 49 минут назад
Ситуация анекдотическая !
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16k
ss 51 минуту назад
А тому, кто один смарт другим снимал ещё не рассказали о функции записи экрана?
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1k
WithU Час назад
«На воре и шапка горит»
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7k
Кружок Час назад
Нам обязательно знать, что там происходит у хохлотварей?
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11k
Гомерчик Час назад
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24k
Тигран Саркисян Час назад
Ууу блет ГЕНИЙ , это на сколько надо быть на мозг уроненным , профессор Мориарти ну ни как не иначе ))) сукааа
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Тигран Саркисян Час назад
Ууу блет ГЕНИЙ , на мозг уроненным сукааа
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5k
Димка Смола/67 Час назад
Ну ты Валера...........Хоть бы пьяный был........тьфу
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