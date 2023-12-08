Вор подключил украденную Wi-Fi камеру к сети и случайно стал звездой интернета

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В Одессе мужчина украл Wi-Fi камеру из подъезда, пришел домой и подключил ее к интернету, пытаясь настроить под себя.
Мужчина даже не думал, что после подключения к интернету, его лицо будут видеть все жители дома. Теперь «хорошего соседа» ищут по всему дому
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"В Одессе мужчина украл Wi-Fi камеру из подъезда, пришел домой и подключил ее к интернету, пытаясь настроить под себя." (с)