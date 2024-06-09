«Я люблю Америку», Михаил Николаевич Задорнов, 2010 год

Знаете, почему в Америке влюбленные не встречаются у памятников поэтам? Потому что там нет памятников поэтам. Есть только памятники бизнесменам и президентам. А я не хочу встречаться с любимой девушкой у памятника Клинтону! Если только с Моникой Левински…
В Америке люди природой не умеют так наслаждаться, как наши. Они не могут, выйдя на середину реки на лодке, восхищенно материться на солнце. Они не умеют нецензурно восхищаться. Это привилегия российского мата. Их мат - это скудоумие их души: три слова без падежей, без суффиксов, без производных. Наш мат - это вязь литературная, потому что наш мат помогает нам выражать жизнь нашей души. Американцы не могут понять, почему мы ругаемся этими органами. Мы не ругаемся этими органами - мы так ощущаем жизнь. Только наш человек может кричать на середине реки: «Солнце, ё-мое!» - это его переполняет вибрация жизни души, спасительная вибрация.
Вот эта вибрация души и должна спасти мир. Может, действительно под нашим материком особая энергия бушует? Ведь совестью России всегда были поэты, писатели, философы, а совестью Америки - юристы, самое бессовестное сословие на земле. Показательно, что в истории Америки никогда не было дуэлей, у них всегда были только суды Линча, они всегда путали нравственность с решением суда. Закон заменил им честь и достоинство.
Мои знакомые как-то были в гостях у американцев, напились, говорят: «Не надо такси, мы за рулем сами поедем». Хозяева говорят: «Нельзя так ездить в Америке». Наши отвечают: «Да мы чуть-чуть выпили!» На прощание расцеловались по-американски: во все шестнадцать подбородков друг друга чмокнули, и наши поехали. Хозяева позвонили в полицию, сказали, что от них едут пьяные. Они уверены, что поступили нравственно.
Сегодня толпы юристов рассыпались по Америке, чтобы хоть кого-нибудь раскрутить в суде, они ищут новых и новых клиентов, издаются все новые законы, чтобы у юристов была возможность на них заработать. Например, по вновь изданному закону ребенок может подать в суд на родителей, если те его слишком сильно наказывают. Представляете, папаня дал сыну подзатыльник - мальчонка вызвал полицейского, его освидетельствовали, сняли отпечатки пальцев с затылка. Юрист тут как тут. И раскрутили папаню!
Друзья мои, это страна Павликов Морозовых. У нас был один такой за семьдесят лет, мы его до сих пор в анекдотах склоняем. А у американцев я давно заметил предательский симптом: они на дорогах фарами не сигналят, что за кустом полиция. Ты превышаешь скорость - тебя должны наказать. Они - за государство, а мы - всегда за Родину.
Меня часто пародируют фразой: «Какие они там, в Америке, все тупые!» Неправда, не все. В Америке есть гениальные люди, их человек восемнадцать, они организовали эту страну как единый конвейер, где каждый человек, как гайка этого конвейера, очень профессионально исполняет свою обязанность. Если врач - специалист по правой ноздре, он все знает о правой ноздре (в левой ноздре он вообще не ориентируется, ни входа, ни выхода не знает). По левой ноздре другой специалист через дорогу заседает. У них нет ухо-горло-носов, они не могут усвоить такой объем знаний.
Как врач в Америке ведет прием? Приходит пациент. «Фамилия? На что жалуетесь?» Врач нажимает на кнопку компьютера - список антибиотиков выдается на дисплее. Всё. Антибиотики застрахованы страховыми компаниями. Ни в коем случае нельзя что-то от себя еще назначить - засудят юристы.
Мой друг, русский врач, работает в Техасе. Он, когда заболевает и не хочет лечиться антибиотиками, спрашивает у меня, что надо делать. Я ему говорю: «Ты простудился? Попей водочки на ночь, поставь баночки, горчичники прилепи сам себе на спину. Веничек с можжевельником, немного колючей проволоки…» Он потом звонит, говорит: «Ты знаешь, помогло, но пациентам посоветовать не могу - засудят, не имею права. Все лекарства и методы должны быть застрахованы».
Его судили несколько раз. В первый раз, когда он по моему совету предложил американцу от насморка чеснок засунуть в нос. Ну, вообще-то я предлагал чеснок в марлю предварительно завернуть, а тот настрогал прямо в ноздри себе и до утра… А во второй раз мой друг посоветовал другому американцу поставить банки. В Америке давно уже только консервные банки есть. Представляете, как этот бедняга мучился, когда сам себе консервные банки на спину ставил? А в третий раз мой друг не выдержал, позвонил мне, говорит: «Расскажи об этом своим зрителям!»
Рассказываю. Была статья в журнале - о том, что у пациентов старше пятидесяти лет врачи в Америке обязаны поголовно проверять предстательную железу. На моего друга подала в суд пациентка, она так и написала: «Мне уже 53 года, а он до сих пор не проверил у меня предстательную железу». Ну мандалаи, честное слово! И следующий мандалай - судья - вызвал его и допрашивал, а мой друг оправдывался: «Я искал у нее, честно, все эти три года, но не смог найти».
Однажды мне узбеки рассказали, как они смеялись над американцами. Узбеки - молодцы, остроумные, воспитание получили в Советском Союзе. Пригласили американцев, сели за стол, узбек стал говорить тост: «Один из узбеков давно, еще до Колумба, завоевал Америку. Индейцы его очень полюбили. Когда он уплывал, они ему кричали: „Скажи, как тебя звать, чтоб мы молились за тебя!“ А он им кричал в ответ: „Меня звать Амир ибн Саид Кефир Абдурахман…“ и так далее. Индейцы ему кричат: „Мы не запомним, короче!“ А на Востоке есть такое слово - „ака“. Это „старший господин, брат старший“. И он им: „Короче, зовите меня Амир-ака!“ И они: „Амир-ака, Амир-ака!“ Так появилось название „Америка“. Все узбеки смеялись. Американцы неделю рылись в справочниках!
Замечательный случай мне рассказала редактор московской редакции журнала «Вог». Она говорит: «Мне так надоели эти мои американские одноклеточные коллеги, что я однажды спросила: „У вас хоть один хомо сапиенс есть?“ Американец влет ответил: „Нет, у нас все правильной ориентации!“
Разговаривают два американских нефтяных магната.
- Слушай, мне кажется, самые богатые люди в мире - это русские крестьяне.
- С чего ты взял?
- Ну ты только подумай: спонсор сборной России по футболу - какой-то старый мельник…
Мы часто удивляемся, что «тупые» американцы живут как в пятизвездочном отеле, а мы - мозг планеты - живем как портянки в проруби. Я не считаю, что они тупые, - это было бы примитивно. Просто у нас разные миссии на Земле: Америка призвана показать всему миру, как жить туловищу, мы при этом должны постараться сохранить на Земле жизнь души. Вот в чем загадка России - сохранить жизнь души. Когда американцы заглядывают в комнату, где никого нет, они говорят: «Nobody». «Ноу-боди» - «ни туловища». Для них человек - туловище. А мы говорим: «Ни души». Для нас человек - прежде всего духовное существо. Поэтому космос и не дает нам поесть как следует. Нам космосом разрешается прийти к материальному, но только через духовное. К пятизвездочному отелю, но через монастырь! И тогда наше будущее - пятизвездочный монастырь, в котором строители уже не станут клеить на потолок линолеум и никто не будет писать на пыльных машинах пальцами: «Помой меня, я вся чешуся».
У меня есть философское объяснение тому, почему славянские народы так плохо живут. Потому что, если конец света наступит, кто-то должен продолжить жизнь на Земле. Это только наши народы смогут. У американцев в Нью-Йорке отключилось электричество на три дня - паника была на весь Нью-Йорк. Они паниковали, потому что не знали, как им поесть. У них не работали кредитные карточки в магазинах, у них не было продуктов ни у кого. Мы будем паниковать, если электричество отключится? Да никогда в жизни! Мы пойдем в лес и поедим, веточки обглодаем… Да вообще, что такое конец света? Это когда отключается электричество, горячая вода, газ, холодная вода. Это бездорожье, мусор вокруг. Так что во многих российских городах приход конца света вообще не заметят.
Приезжают иностранцы к нам в Россию, сразу замеряют нашу еду на радиоактивность. А наши из Чернобыля шлют письма родственникам: «Приезжайте, такие яблочки созрели!» Три тысячи человек умерли от атипичной пневмонии. Паника на весь мир, только одна страна не паникует. А что паниковать? У нас холерная палочка лет девятнадцать уже сочится из многих водопроводов.
Показывали по телевидению наводнение в Ростове. Женщина говорит, смеясь: «Ой, нас затопило по самый чердак. Смотрите, - говорит, - поросята гребут на крыше к лесу». А у оператора аж камера трясется! Все-таки мы люди удивительной живучести…
Кроме того, на Западе знаете чего нет? Огородов, участков - того, чем нас наградила земля. У них же этого нет. Они же не знают, как и что растет. Я часто рассказываю случай, как двое наших ребят стали картошку варить в Канаде. Американцы их спрашивают: «Зачем вы варите? И вообще, как вы узнаете, что она сварилась?» Наш парень показал ему - надо протыкать вилкой. Американец научился. А потом наши стали варить яйца. Американец взял вилку и стал протыкать яйца, которые варились вкрутую.
А еще я видел американца, который попросил сфотографировать его в Подмосковье с тыквой вприсядку. Он тыквы не видел никогда. Он думал, что тыква растет сразу с глазами и со свечкой. Еще один похвалил русских, увидев горох в стручках: «Какие вы, русские, сообразительные - такую упаковку придумали для гороха!»
Но все рекорды побил американец на Сахалине. Он сфотографировал куст красной смородины. Хозяин куста спрашивает: «Ты зачем его фотографируешь?» Тот отвечает: «Я никогда не видел, чтобы красная икра росла на кустах!» Хозяин куста классно отреагировал: «Да, сейчас такой период - нерестятся кусты!»
Источник:
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И кстати, несмотря на просьбы зрителей,Задорнов перестал даже упоминать про свой номер с фразой "американцы тупые",когда ему запретили вьезд в CША