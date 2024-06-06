Как в Средние века художники рисовали животных, которых никогда не видели

На самом деле не всё так просто с объяснением, почему же в Средние века художники так коряво изображали экзотических животных. К примеру, тех же львов или обезьян в Европе много где держали – забавы ради. Ну или зайцы. Их-то точно несложно увидеть. Однако в старых книгах часто можно наблюдать огромных кроликов, гоняющихся за охотниками и они на себя не слишком похожи.





Улитка (Голландия, около 1350 года)