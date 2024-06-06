Как в Средние века художники рисовали животных, которых никогда не видели

У средневековых художников определенно были трудности с изображением представителей неевропейской фауны. Киты напоминали рыбу с львиной мордой, у слонов трубы вместо хоботов, крокодилы бегали на длинных лапах. Смотришь и трудно удержаться от улыбки.
Лев (Испания, после 1200 года)
На самом деле не всё так просто с объяснением, почему же в Средние века художники так коряво изображали экзотических животных. К примеру, тех же львов или обезьян в Европе много где держали – забавы ради. Ну или зайцы. Их-то точно несложно увидеть. Однако в старых книгах часто можно наблюдать огромных кроликов, гоняющихся за охотниками и они на себя не слишком похожи.
Улитка (Голландия, около 1350 года)
А как вам такая улитка? Улиток-то художники точно видели.
Современные историки дают несколько объяснений. Во-первых, для средневековых художников были очень важны символизм и религиозные аллюзии. Многие отсылки нам просто непонятны, но в те времена считались очевидными. Например, в книгах нередко мелькали герои популярных сказок или песен, которые мы не знаем. Да и многие библейские сюжеты подзабыты.
Слон (Греция, 1510 - 1520 годы)
Что-то художникам казалось просто прикольным. Те же кролики, наказывающие охотников – в реальной жизни подобное невозможно и невероятная ситуация забавляла авторов иллюстраций и читателей. К некоторым рисункам стоит вообще относиться, как к карикатурам. Например, изобразить антропоморфных обезьян в церковных одеяниях считалось дерзостью, это был настоящий вызов, «прожарка», понятная своим.
Леопард (Англия, Абердинский иллюстрированный бестиарий, XII век)
Мне кажется или леопард чем-то озадачен?
Что ещё? Нужно учитывать недостаток практики. Это сегодня малышам с раннего детства вручают альбомы и фломастеры. Для нас рисование – обычное, доступное занятие. Без малого тысячу лет назад было совсем не так. Художники не могли позволить себе впустую тратить материалы на оттачивание стиля. А практика невероятно важна для отработки навыка. Поэтому да, многие средневековые художники – середнячки в лучшем случае.
Бегемот (иллюстрация из книги Якоба ван Марланта, примерно 1350 год)
Очевидно, что не хватало моделей. Если сегодня ты хочешь научиться рисовать крокодила, ты находишь в сети подходящее фото и учишься. В средние века был отдельный «жанр» книг – бестиарии, рукописи с рисунками экзотических животных и описаниями. Берешь такой бестиарий, слушаешь байки брата свата, который что-то где-то мельком видел, краем уха слышал и рисуешь в соответствии с образом в голове. Естественно, получалось не очень, ведь ты как будто в «сломанный телефон» играешь.
Львы и медведи (начало XIII века, работа неизвестного художника)
Впрочем, некоторые спорные решения средневековых художников были их осознанным стилистическим выбором. Они учитывали работы своих предшественников, думали о том, как бы нарисовать поинтереснее – чтоб все удивились и впечатлились. Добавляли в картинки многочисленные скрытые смыслы, понятные в то время, но неочевидные сегодня.
Крокодил (1225 - 1250 годы, Рочестерский бестиарий)
Как видите, причин и объяснений хватает. Однако все они не делают средневековые иллюстрации с животными менее смешными. Предлагаю посмотреть подборку и улыбнуться. И не забывайте: мы живем в постоянно меняющемся мире. Кто знает, может через 500 лет и наши потомки будут улыбаться над нашими фильмами, мемами, комиксами. Да почти наверняка будут! А вы что думаете? Поделитесь мнением в комментариях.
У кита (XIII век) явно есть вопросы к художнику (он, кстати, неизвестен).
Бобер с рыбьим хвостом. Ну а почему бы и нет?
Нарвал.
А как вам сова с человеческим лицом? Наверняка так было нарисовано не случайно, но сейчас уже и не понять, зачем?!
Ну и конечно, средневековым художникам не давали покоя слоны. Полистайте галерею с ними.
Источник:
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Сосед, который поздно ложится, и не даёт спать тем, кому рано вставать.
Рыба кусает куницу за хвост.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Абу-ль-Аббас_(слон)https://ru.wikipedia.org/wiki/Абу-ль-Аббас_(слон)
Представьте себе ситуацию: сидит монах в своей келье, ничего, кроме монастырских стен на видит, что-то пишет, что-то рисует. Приходит к нему священник, и говорит: сегодня на исповеди у меня был хозяин харчевни, так вот, ему моряк с арабского корабля рассказывал какие звери водятся в африке, и начинает пересказывать... Ну а что из этого получается мы видим.