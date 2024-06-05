Бизнесмен открыл на Avito «паспортный стол» для котов и собак

Документ в точности повторяет удостоверение личности для человека.
В него можно внести все данные о питомце, включая информацию о прививках и стерилизации. Кроме того, можно указать его место жительства, дату рождения и даже отчество.
Оформление стоит 5 700 рублей. В описании услуг продавец обещает, что паспорт будет выполнен с использованием ламинирования на третьей странице, водяных знаков и ультрафиолетовых меток. Москвич назвал производство подобных сувенирных документов законным.
Однако этот случай вызывает критику общественности, поскольку, как напоминают в соцсетях, изготовление фальшивых документов может повлечь за собой серьёзные последствия, включая административную или уголовную ответственность.
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