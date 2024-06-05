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Бизнесмен открыл на Avito «паспортный стол» для котов и собак

Бизнесмен открыл на Avito «паспортный стол» для котов и собак

Автор:
05 июня 2024 10:21
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   авито   забавно   кот   паспортный стол   собака   
1082
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Документ в точности повторяет удостоверение личности для человека.

В него можно внести все данные о питомце, включая информацию о прививках и стерилизации. Кроме того, можно указать его место жительства, дату рождения и даже отчество.

Оформление стоит 5 700 рублей. В описании услуг продавец обещает, что паспорт будет выполнен с использованием ламинирования на третьей странице, водяных знаков и ультрафиолетовых меток. Москвич назвал производство подобных сувенирных документов законным.


Однако этот случай вызывает критику общественности, поскольку, как напоминают в соцсетях, изготовление фальшивых документов может повлечь за собой серьёзные последствия, включая административную или уголовную ответственность.

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Метки: Прикол   Юмор   авито   забавно   кот   паспортный стол   собака   
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7  комментариев
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1k
DuckTales 2 часа назад
И зачем это ? Любая ветеринарка делает бесплатно паспорта для животных ...
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4k
poбт 4 минуты назад
а почему до сих пор никто не возбудился в СК? очевидно что котики это всего лишь реклама...
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3k
¯\_(ツ)_/¯ ХОМЯК 🐭 19 минут назад
крута, с удовольствием заказал, но сомневаюсь что получиться это сделать из эстляндии
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10k
Роман 22 минуты назад
Пффф это на статью не тянет?
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15k
..: Атеист :.. Час назад
Прикольно конеч, но коту оно нафиг не надо, лучше игрушку ему или вкусняшек купить))
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GoodNeon
  • Дата регистрации: 15.06.2015
  • 2397 постов (2351 в горячем)

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