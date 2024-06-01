15 курьёзных фото, глядя на которые хочется задать вопрос: «Что здесь происходит?»

Ниже вы сможете посмотреть несколько забавных фото, которые приправлены щедрой порцией сюрреализма.
Инновационная разработка — стул от Apple.
Технологии в наши дни удивительны.
Творческое решение проблемы. Я одобряю!
Так выглядит моя рука, когда я тру её воздушным шариком.
Похоже пожарным придётся задействовать свои гигантские гидравлические ножницы и разрезать эту штуку, чтобы освободить девушку.
Помни, я предлагаю только бульон, не более того.
Кто знает, можно ли надуть собаку обратно? Не волнуйтесь, с этой борзой всё в порядке, она просто отдыхает.
В этой ситуации ему лучше признать себя виновным и надеяться на более мягкое наказание.
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