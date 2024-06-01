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15 курьёзных фото, глядя на которые хочется задать вопрос: «Что здесь происходит?»

15 курьёзных фото, глядя на которые хочется задать вопрос: «Что здесь происходит?»

Автор:
01 июня 2024 08:54
Сообщество : ФотоМир
Метки: Прикол   Что здесь происходит?   Юмор   кадр   курьёз   фото   
993
16

Ниже вы сможете посмотреть несколько забавных фото, которые приправлены щедрой порцией сюрреализма.

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Инновационная разработка — стул от Apple.

Технологии в наши дни удивительны.

Творческое решение проблемы. Я одобряю!

Так выглядит моя рука, когда я тру её воздушным шариком.

Похоже пожарным придётся задействовать свои гигантские гидравлические ножницы и разрезать эту штуку, чтобы освободить девушку.

Помни, я предлагаю только бульон, не более того.

Кто знает, можно ли надуть собаку обратно? Не волнуйтесь, с этой борзой всё в порядке, она просто отдыхает.

В этой ситуации ему лучше признать себя виновным и надеяться на более мягкое наказание.

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Метки: Прикол   Что здесь происходит?   Юмор   кадр   курьёз   фото   
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