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Сообщество Мастера фотошопа и видеомонтажа 451 пост • 248 подписчиков подписаться
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16 весёлых фотошопов от художника, который с лёгкостью превращает снимки подписчиков в мемы

16 весёлых фотошопов от художника, который с лёгкостью превращает снимки подписчиков в мемы

Автор:
01 июня 2024 08:55
Сообщество : Мастера фотошопа и видеомонтажа
Метки: zinoink   Прикол   Юмор   забавно   люди   мем   фотошоп   
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Фотошоп — уникальный инструмент, позволяющий создавать не только серьёзные штуки для различных проектов. Это доказал комиксист и по совместительству мастер цифровой обработки «Zinoink».

Парень ради развлечения редактирует фотографии своих подписчиков (они присылают снимки ему сами), превращая их в настоящие интернет-мемы, которые отлично поднимают настроение. Каждую пятницу фотошопер выкладывает новый выпуск отборных весёлостей. Мы решили отобрать некоторые наиболее крутые его работы и показать вам.

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Зато теперь не нужно чистить и готовить! Можно сразу приступать к трапезе!

Общественный транспорт никого не пощадит.

Оплачивать сессии можно кормом или вкусняшками.

В этом году урожай арбузов удался на славу.

И без секущихся кончиков!

Семки есть?

А никто не говорил, что будет легко!

Источник:

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Метки: zinoink   Прикол   Юмор   забавно   люди   мем   фотошоп   
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hairov 6 минут назад
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Prostoilogin
  • Дата регистрации: 24.03.2015
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