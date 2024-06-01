16 весёлых фотошопов от художника, который с лёгкостью превращает снимки подписчиков в мемы

Фотошоп — уникальный инструмент, позволяющий создавать не только серьёзные штуки для различных проектов. Это доказал комиксист и по совместительству мастер цифровой обработки «Zinoink».
Парень ради развлечения редактирует фотографии своих подписчиков (они присылают снимки ему сами), превращая их в настоящие интернет-мемы, которые отлично поднимают настроение. Каждую пятницу фотошопер выкладывает новый выпуск отборных весёлостей. Мы решили отобрать некоторые наиболее крутые его работы и показать вам.
Зато теперь не нужно чистить и готовить! Можно сразу приступать к трапезе!
Общественный транспорт никого не пощадит.
Оплачивать сессии можно кормом или вкусняшками.
В этом году урожай арбузов удался на славу.
И без секущихся кончиков!
Семки есть?
А никто не говорил, что будет легко!
Источник:
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