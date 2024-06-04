FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Мастера фотошопа и видеомонтажа 452 поста • 248 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Мастера фотошопа и видеомонтажа
18 фотошоперов, которые до смешного переборщили с редактированием снимков

18 фотошоперов, которые до смешного переборщили с редактированием снимков

Автор:
04 июня 2024 08:55
Сообщество : Мастера фотошопа и видеомонтажа
Метки: Юмор   внешность   забавно   люди   обработка фото   подборка   фотошоп   
986
19

Любители социальных сетей с удовольствием пользуются возможностями программы на полную, не осознавая, что из-за неё шаг за шагом превращаются в настоящих живых кукол с пластиковой мимикой и нереалистичным телом.

×

Она похожа на инопланетянина из «Людей в чёрном», который на самом деле не знает, как маскироваться под человека.

Он так хочет быть Геральтом из Ривии.

Он не такой, как большинство подростков. Ему 57.

Она могла бы резать стекло этим подбородком.

Эта шея делает его похожим на шахматную фигуру.

Боже мой, она превратилась в мультик.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Мастера фотошопа и видеомонтажа"
Метки: Юмор   внешность   забавно   люди   обработка фото   подборка   фотошоп   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
31k
Serg2001 18 минут назад
Навеяло...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Голос Вселенной Полчаса назад
Комментарий к фото
Подмышки подмышками, а сисьге у нее нормальные такие, красивые.... Вряд ли отфотошопленные...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Alove_Roleen
  • Дата регистрации: 29.11.2013
  • 1877 постов (1592 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

394736



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Евгения Симонова
Евгения Симонова
Почему африканцы — лучшие бегуны на планете?
Почему африканцы — лучшие бегуны на планете?
Набирающие популярность в сообществах
Птенцы кукушек доказали теорию коэволюции
Птенцы кукушек доказали теорию коэволюции
Свет оранжевых звезд подошел земным организмам лучше солнечного
Свет оранжевых звезд подошел земным организмам лучше солнечного
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Бедолаги

Лучшие демотиваторы
Записка из детства

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#история#автомобили#новости#аварии#Москва#фильм#кино#собака
#в мире#Прикол#автомир#интересно#забавно#авто аварии#Еда#удивительно#Реакция#находка
#животные#Юмор#машина#ДТП#кот#дети#интересное#деньги#Жизнь#факты
16 примеров отчаянно наглого фотошопа 16 примеров отчаянно наглого фотошопа Когда люди хотели сделать идеальную фотографию, но только насмешили Когда люди хотели сделать идеальную фотографию, но только насмешили "Казаться, а&nbsp;не&nbsp;быть": девушки, которые очень любят фотошоп и фильтры "Казаться, а не быть": девушки, которые очень любят фотошоп и фильтры 17 причин не&nbsp;верить "идеальным" фото из&nbsp;Инстаграма 17 причин не верить "идеальным" фото из Инстаграма 17 забавных работ от мастера фотошопа 17 забавных работ от мастера фотошопа

На что жалуетесь?

Вернуться