18 фотошоперов, которые до смешного переборщили с редактированием снимков

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Любители социальных сетей с удовольствием пользуются возможностями программы на полную, не осознавая, что из-за неё шаг за шагом превращаются в настоящих живых кукол с пластиковой мимикой и нереалистичным телом.
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Она похожа на инопланетянина из «Людей в чёрном», который на самом деле не знает, как маскироваться под человека.
Он так хочет быть Геральтом из Ривии.
Он не такой, как большинство подростков. Ему 57.
Она могла бы резать стекло этим подбородком.
Эта шея делает его похожим на шахматную фигуру.
Боже мой, она превратилась в мультик.
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