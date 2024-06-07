Обезьяна украла у туристки смартфон и 45 минут записывала видео

Эшли и её подруга, 27-летняя Сабрина Вайбель, 45 минут преследовали примата по лесу с помощью трекера, а затем нашли брошенный телефон с сюрпризом.

За это время любопытная обезьяна запечатлела своё путешествие по лесу, время от времени она останавливаясь, чтобы потыкать пальцами по камере или посмотреть на себя на экране.