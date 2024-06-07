Обезьяна украла у туристки смартфон и 45 минут записывала видео

26-летняя Эшли Хоак снимала обезьян в Улувату на Бали, когда одна из них выхватила у неё из рук телефон. Нахальная воровка отказалась обменивать устройство на орешки и скрылась в джунглях, где продолжила съёмку приключений.
Эшли и её подруга, 27-летняя Сабрина Вайбель, 45 минут преследовали примата по лесу с помощью трекера, а затем нашли брошенный телефон с сюрпризом.
За это время любопытная обезьяна запечатлела своё путешествие по лесу, время от времени она останавливаясь, чтобы потыкать пальцами по камере или посмотреть на себя на экране.
На кадрах, снятых за несколько мгновений до кражи, примат приближается к девушке и показывает зубы, после чего выхватывает смартфон.
"Я думала, обезьяна станет милой, если я буду с ней ласкова и подарю ей хорошую энергию, но она продолжала показывать свои зубы!" - призналась Эшли.
Девушки попытались договориться с воровкой. Видимо, осознав ценность вещи, обезьяна устремилась в лес.
Сабрина из Хэмптон-Роудс, штат Вирджиния, США, рассказала: "Я сразу начала документировать происходящее, моя камера уже была наготове".
В итоге хвостатый влогер устал от съёмки и выбросил смартфон.
На Бали обитает большая популяция обезьян, и сотрудники парков всегда предупреждают туристов следить за своими вещами.
Источник:
Источник: — переведено специально для fishki.net
- Почему все телефоны в Японии водонепроницаемые?
- «Apple выстрелит себе в ногу»: в России высказались о возможности блокировок смартфонов
- Клиент украл телефон у продавщицы цветов в Новосибирске
- Лучшие антивирусы для телефонов на Android в 2024 году
- Мужчина хитростью вернул украденный обезьяной смартфон