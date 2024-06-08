Автор мема «Какого цвета платье?» попал в тюрьму за домашнее насилие

Но вернемся к суровой реальности. Автор этого мема, из-за которого шли жаркие споры, оказался тем еще извергом. История началась, когда мать невесты, Сесилия Блисдейл, приобрела платье за неделю до их свадьбы в феврале 2015 года.

Блисдейл отправила дочери фотографию своего наряда и спросила ее мнение о платье, вот тут-то молодые и начали спорить какого же цвета платье. Но, несмотря на разногласия, свадьба состоялась.