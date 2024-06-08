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Автор мема «Какого цвета платье?» попал в тюрьму за домашнее насилие

Автор мема «Какого цвета платье?» попал в тюрьму за домашнее насилие

Автор:
08 июня 2024 09:08
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Британия   СУД   домашнее насилие   мем   платье   цвет   
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В далеком 2015 году весь интернет разделился на два лагеря. Одни утверждали, что платье сине-черное, другие же, что платье белое с золотым.Эх, хорошее время было.

Но вернемся к суровой реальности. Автор этого мема, из-за которого шли жаркие споры, оказался тем еще извергом. История началась, когда мать невесты, Сесилия Блисдейл, приобрела платье за неделю до их свадьбы в феврале 2015 года.


Блисдейл отправила дочери фотографию своего наряда и спросила ее мнение о платье, вот тут-то молодые и начали спорить какого же цвета платье. Но, несмотря на разногласия, свадьба состоялась.

Ну а мем с платьем принес Киру и Грейс Джонстон известность в Британии, участие в местном ток-шоу, чек на 10 000 долларов и поездку на Карибские острова.


Но жить долго и счастливо у пары не получилось. 38-летний Кир больше 10 лет систематически поколачивал свою супругу, нападал на нее с ножом и душил. Он запрещал женщине общаться с родственниками и друзьями, полностью контролировал её траты и запрещал работать.


В 2022 году Грейс все же решилась сходить на собеседование по работе, но супруг этого не оценил, он напился, при свидетелях попытался задушить жену, а когда его оттащили в сторону мужик схватился за нож и заявил, что "кто-то умрет".


Грейс Джонстон получила сильные ушибы и позвонила в полицию, сказав диспетчеру: “Мой муж пытается меня убить”.


Короче, Кира задержали, долго велось расследование, выяснились подробности не совсем счастливой жизни пары. Мужчина признал себя виновным и 6 июня получил срок в 4 года.

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Метки: Британия   СУД   домашнее насилие   мем   платье   цвет   
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3  комментария
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Едондер пуп Час назад
Так. А платье-то какого цвета в итоге?
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FOX98
  • Дата регистрации: 16.02.2020
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