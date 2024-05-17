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"Не рассчитал силу": солистку группы Una до смерти забил её парень и пришёл в полицию с повинной

"Не рассчитал силу": солистку группы Una до смерти забил её парень и пришёл в полицию с повинной

Автор:
17 мая 2024 18:53
Сообщество : Криминал
Метки: группА   домашнее насилие   интересное   отношения   певица   смерть   фото   
1673
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Во время ссоры мужчина был пьян.

В квартире на Тверской произошла кровавая драма. 37-летняя Анастасия и 31-летний Артём повздорили и пьяный мужчина несколько раз ударил женщину. Она упала на пол и больше не поднялась. Пока она лежала в луже крови, Артём звонил в службу спасения 112 и плакал в трубку, не отвечая на вопросы. От полученных травм женщина скончалась. Когда приехали полицейские, они застали мёртвую женщину и мужчину в сильном шоке. Его задержали.

“15 мая Трагически Погибла Una (Анастасия Котова). Скоро вы услышите её последнюю песню. Царствие Небесное…“ — публикует сообщение группа.

Мужчину посадили в изолятор. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека". Артёму грозит до 15 лет колонии. За последние 17 лет он трижды был судим за грабёж.

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Метки: группА   домашнее насилие   интересное   отношения   певица   смерть   фото   
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16  комментариев
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19k
Александр 41 минуту назад
"Не, ну три раза за грабеж сидел не за убийство же, верно? Надо брать, хороший вариант."

Но нам женщины в 30+ лет будут и дальше рассказывать, что у них от одиночества с котами фляга не свистит и ни за кого они не хватаются и лучше они будут жить одни, чем с кем попало.

Земля пухом.
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2k
Александр Шевченко 3 минуты назад
Не мужчина , а самец.
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148k
parallax 4 минуты назад
В данном случае воздержусь от соболезнований. Видела с кем связалась, винить кроме себя не кого.
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43k
Example 6.2.6 24 минуты назад
Очередная баба, жила с отморозком и всё закончилось плохо.. Вот это новость, никогда такого не было..
Теперь про каждую дуру, которая фактически сама себе жизнь загубила - пост будет?
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1k
Нудник Шпилкес Час назад
что значит по неосторожности? Он ей целенаправленно наносил побои, о какой осторожности идет речь?
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55k
Опиум для народа Час назад
Пора уже алкашку продавать только по справкам от нарколога, психиатра и справкой о несудимости.
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40k
Александр Час назад
Ну3 бабам виднее с кем жить... Альфач же )
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 5029 постов (4814 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
356314



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