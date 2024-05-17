"Не рассчитал силу": солистку группы Una до смерти забил её парень и пришёл в полицию с повинной

Во время ссоры мужчина был пьян.
В квартире на Тверской произошла кровавая драма. 37-летняя Анастасия и 31-летний Артём повздорили и пьяный мужчина несколько раз ударил женщину. Она упала на пол и больше не поднялась. Пока она лежала в луже крови, Артём звонил в службу спасения 112 и плакал в трубку, не отвечая на вопросы. От полученных травм женщина скончалась. Когда приехали полицейские, они застали мёртвую женщину и мужчину в сильном шоке. Его задержали.
“15 мая Трагически Погибла Una (Анастасия Котова). Скоро вы услышите её последнюю песню. Царствие Небесное…“ — публикует сообщение группа.
Мужчину посадили в изолятор. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека". Артёму грозит до 15 лет колонии. За последние 17 лет он трижды был судим за грабёж.
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Но нам женщины в 30+ лет будут и дальше рассказывать, что у них от одиночества с котами фляга не свистит и ни за кого они не хватаются и лучше они будут жить одни, чем с кем попало.
Земля пухом.
Теперь про каждую дуру, которая фактически сама себе жизнь загубила - пост будет?
Пример - к Вам в баре докопался чувак. Оскорбил Вас и Вашу женщину. Вы ему двойку в жбан. Он падает и труп. Умышленное нанесение? Да. Вы же его осознанно били. Умысел на убийство был? Я Вас лично не знаю, но надеюсь всё таки нет. Вот так применяется эта статья.