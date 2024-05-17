"Не рассчитал силу": солистку группы Una до смерти забил её парень и пришёл в полицию с повинной

В квартире на Тверской произошла кровавая драма. 37-летняя Анастасия и 31-летний Артём повздорили и пьяный мужчина несколько раз ударил женщину. Она упала на пол и больше не поднялась. Пока она лежала в луже крови, Артём звонил в службу спасения 112 и плакал в трубку, не отвечая на вопросы. От полученных травм женщина скончалась. Когда приехали полицейские, они застали мёртвую женщину и мужчину в сильном шоке. Его задержали.

“15 мая Трагически Погибла Una (Анастасия Котова). Скоро вы услышите её последнюю песню. Царствие Небесное…“ — публикует сообщение группа.