Турок убил жену, отказавшую ему в сексе

Как правило, супруги лояльно относятся к нежеланию своего партнера заниматься сексом. Во всяком случае, если есть реальная причина отказа. Но некоторые собственники считают, что женившись, получают тело в собственность душу и тело женщины. А раз так, то благоверная должна быть готова к соитию по свистку своего господина.

30-летнюю Пери Даглар муж лишил жизни из-за отказа в сексе. Супруги громко ссорились на балконе дома. Мужчина пришёл в ярость и бросился на жену с ножом. Агрессивный турок забил женщину на глазах прохожих и детей, а соседи могли наблюдать за развитием ситуации с самого её начала.