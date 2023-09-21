Турок убил жену, отказавшую ему в сексе

На допросе дикарь заявил, что сожалеет о содеянном.
Как правило, супруги лояльно относятся к нежеланию своего партнера заниматься сексом. Во всяком случае, если есть реальная причина отказа. Но некоторые собственники считают, что женившись, получают тело в собственность душу и тело женщины. А раз так, то благоверная должна быть готова к соитию по свистку своего господина.
30-летнюю Пери Даглар муж лишил жизни из-за отказа в сексе. Супруги громко ссорились на балконе дома. Мужчина пришёл в ярость и бросился на жену с ножом. Агрессивный турок забил женщину на глазах прохожих и детей, а соседи могли наблюдать за развитием ситуации с самого её начала.
Осторожно! Видео содержит сцены жестокости! Людям с неустойчивой психикой не рекомендуется к просмотру
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До заседания суда он хранил молчание и не отвечал на вопросы журналистов, потрясенные жестокостью турка. Известно, что между супругами часто возникали ссоры, однако способ их решения оказался слишком радикальным.
О решении суда пока неизвестно. Зато всплыли некоторые детали. В частности, то, что Рамазан и раньше не стеснялся в выражении своей ненависти. За несколько дней до убийства он уже угрожал жене, о чём стало известно полиции. Стражи порядка наведались в дом агрессора, но жалоб от женщины на супруга не последовало. А была бы смелей, может осталась бы жива.
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Чтоб она ему ещё в сексе отказывала?! Бабы совсем охренели...
Ещё и комментов от подкаблучников полно.
Возможно, муж ещё должен за подарки невесте, а нервы - слабые.
В мире и за меньшее убивают.