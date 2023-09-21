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Турок убил жену, отказавшую ему в сексе

Турок убил жену, отказавшую ему в сексе

Автор:
21 сентября 2023 16:08
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Турция   домашнее насилие   зарезал   муж и жена   отказ в сексе   отношения   супруги   убийство   
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На допросе дикарь заявил, что сожалеет о содеянном.

Как правило, супруги лояльно относятся к нежеланию своего партнера заниматься сексом. Во всяком случае, если есть реальная причина отказа. Но некоторые собственники считают, что женившись, получают тело в собственность душу и тело женщины. А раз так, то благоверная должна быть готова к соитию по свистку своего господина.


30-летнюю Пери Даглар муж лишил жизни из-за отказа в сексе. Супруги громко ссорились на балконе дома. Мужчина пришёл в ярость и бросился на жену с ножом. Агрессивный турок забил женщину на глазах прохожих и детей, а соседи могли наблюдать за развитием ситуации с самого её начала.


После этого мужчина скрылся, однако его быстро нашли и арестовали.


До заседания суда он хранил молчание и не отвечал на вопросы журналистов, потрясенные жестокостью турка. Известно, что между супругами часто возникали ссоры, однако способ их решения оказался слишком радикальным.


О решении суда пока неизвестно. Зато всплыли некоторые детали. В частности, то, что Рамазан и раньше не стеснялся в выражении своей ненависти. За несколько дней до убийства он уже угрожал жене, о чём стало известно полиции. Стражи порядка наведались в дом агрессора, но жалоб от женщины на супруга не последовало. А была бы смелей, может осталась бы жива.

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Метки: Видео   Турция   домашнее насилие   зарезал   муж и жена   отказ в сексе   отношения   супруги   убийство   
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15  комментариев
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4k
Alex 2 часа назад
Грязная турецкая свинья
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1k
Сергей 8 минут назад
ТСка, он зачем женился, зачем жену содержал спрашивается?
Чтоб она ему ещё в сексе отказывала?! Бабы совсем охренели...
Ещё и комментов от подкаблучников полно.
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3k
OLDer 20 минут назад
Шерше ля фам.
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12k
Вячеслав 24 минуты назад
В любой стране таких пруд пруди.
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12k
Вячеслав Полчаса назад
Была бы смелей, умерла бы скорее.
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4k
просто Дмитрий 41 минуту назад
А была бы смелей, может осталась бы жива........ ВОТ И ДУМАЙТЕ ЖЕНЩИНЫ....РАСКРЫВАТЬ СВОЙ РОТ ИЛИ НЕТ?...
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29k
Alex 49 минут назад
У него что, осла на такой случай нет? Примат дебильный
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15k
Типа граф 52 минуты назад
Во у него кукуху снесло
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1k
Антон 57 минут назад
Жирный ублюдок, на кол его!
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14k
Ivan Час назад
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566
РАТНИК Час назад
Посадить бы его на лезвие ножа в пресс хате.
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62k
doker 2 часа назад
Сначала общество и вера требуют от турка калым (Махр) за невесту - подарок может быть ооочень существенным, а потом... требуют исполнения гражданских законов.
Возможно, муж ещё должен за подарки невесте, а нервы - слабые.
В мире и за меньшее убивают.
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