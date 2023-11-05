Ушла эпоха: мультсериал «Симпсоны» лишился своей фишки из-за толерантности и боязни кого-то обидеть

А с 2019 года это прекратилось, тихонько и без всякой огласки. Создателей не раз критиковали за «пропаганду домашнего насилия» и они решили заканчивать с этими шутками, пока их кто-нибудь не засудил. Но зрители обратили внимание на это только сейчас. В одной из последних серий Гомер знакомится с новым соседом и тот хвалит его крепкое рукопожатие. И тогда довольный Симпсон говорит своей жене: