Ушла эпоха: мультсериал «Симпсоны» лишился своей фишки из-за толерантности и боязни кого-то обидеть

Хотя она веселила зрителей больше 30 лет.
«Симпсоны» - самый продолжительный мультсериал на американском ТВ. В октябре этого года стартовал 35 сезон. Мультик стал дико популярен не только в США, а и по всему миру, так что большинство причастных к проекту давно уже миллионеры, даже актёры озвучки.
В «Симпсонах» высмеивали всё и вся: политику, спорт, известных личностей и обстановку в мире. Запретных тем не было, могли даже пошутить над религией или межнациональными вопросами. Наверное, поэтому их так и полюбили.
Одной из особенностей мультфильма, были отношения отца семейства Гомера Симпсона и его сына Барта. Время от времени взбешённый батя хватал недоросля за шею и начинал яростно душить. Так длилось сезон за сезоном.
А с 2019 года это прекратилось, тихонько и без всякой огласки. Создателей не раз критиковали за «пропаганду домашнего насилия» и они решили заканчивать с этими шутками, пока их кто-нибудь не засудил. Но зрители обратили внимание на это только сейчас. В одной из последних серий Гомер знакомится с новым соседом и тот хвалит его крепкое рукопожатие. И тогда довольный Симпсон говорит своей жене:
Видишь, Мардж, не зря я душил ребёнка. И сразу добавляет: Шутка, больше я этим не занимаюсь, потому что времена изменились.
Времена и правда изменились, больше на такие темы шутить нельзя. Как и на многие другие.
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