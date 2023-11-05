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Ушла эпоха: мультсериал «Симпсоны» лишился своей фишки из-за толерантности и боязни кого-то обидеть

Ушла эпоха: мультсериал «Симпсоны» лишился своей фишки из-за толерантности и боязни кого-то обидеть

Автор:
05 ноября 2023 20:42
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: домашнее насилие   запрет   мультсериал   мультфильм   симпсоны   толерантность   
1669
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Хотя она веселила зрителей больше 30 лет.

«Симпсоны» - самый продолжительный мультсериал на американском ТВ. В октябре этого года стартовал 35 сезон. Мультик стал дико популярен не только в США, а и по всему миру, так что большинство причастных к проекту давно уже миллионеры, даже актёры озвучки.

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В «Симпсонах» высмеивали всё и вся: политику, спорт, известных личностей  и обстановку в мире. Запретных тем не было, могли даже пошутить над религией или межнациональными вопросами. Наверное, поэтому их так и полюбили.

Одной из особенностей мультфильма, были отношения отца семейства Гомера Симпсона и его сына Барта. Время от времени взбешённый батя хватал недоросля за шею и начинал яростно душить. Так длилось сезон за сезоном.

А с 2019 года это прекратилось, тихонько и без всякой огласки. Создателей не раз критиковали за «пропаганду домашнего насилия» и они решили заканчивать с этими шутками, пока их кто-нибудь не засудил. Но зрители обратили внимание на это только сейчас. В одной из последних серий Гомер знакомится с новым соседом и тот хвалит его крепкое рукопожатие. И тогда довольный Симпсон говорит своей жене:

Видишь, Мардж, не зря я душил ребёнка. И сразу добавляет: Шутка, больше я этим не занимаюсь, потому что времена изменились.

Времена и правда изменились, больше на такие темы шутить нельзя. Как и на многие другие.


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Метки: домашнее насилие   запрет   мультсериал   мультфильм   симпсоны   толерантность   
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6  комментариев
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23k
homerchik 48 минут назад
Ну, сезона где-то до 20 пересматриваю с удовольствием. А дальше уже, к сожалению, пошел шлак. Хотя редко, но все же попадались неплохие серии.
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293
Skywriter 4 минуты назад
Верните Симпсонов!!! Вот ни хрена не понятно, что будет в ближайшие 30 лет! Дайте посмотреть и подготовиться!
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10k
BarOb 16 минут назад
Жёлтенький бегает, в чёрный вроде пока не покрасили
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88k
Taras Kozalupko Полчаса назад
Скоро [мат] введут в сериал
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896
Александр 49 минут назад
Я люблю советскую мультипликацию, и люблю вещи заложенные в ней, но я люблю и "Симпсонов"
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56k
zloykoyot 54 минуты назад
И до этих повесточка добралась. Южный парк сдулся гораздо раньше.
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