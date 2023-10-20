Жителей Петрозаводска напугали страшные крики девочки и они вызвали силовиков. Но когда те приехали, то сильно озадачились

Оказалось, что малышка голосила не просто так.
Сайлент Хилл по-петрозаводски. С наступлением сумерек, в одном из домов начинала истошно и жутко кричать маленькая девочка.
Очень часто просто душераздирающе кричат маленький ребенок и его мать, слышен грохот на весь двор! Я пыталась вычислить квартиру, чтобы вызвать полицию, но по крикам это сделать сложно. Я живу в доме напротив, крики слышны даже у меня в квартире, не выходя на балкон, - пожаловалась местная жительница.
Позже появилось и видео с воплями:
Источник:
Роликом заинтересовалась полиция, прокуратура и детский омбудсмен Карелии Геннадий Сараев. Родителей ребёнка подозревали в домашнем насилии и начали срочно разыскивать эту семью.
Мы это приняли в работу. Сегодня подключились и правоохранительные органы и прокуратура. Идет проверка. Устанавливается квартира. По итогам всех мероприятий, связанных с проверкой этой информации, при подтверждении адреса, когда будут установлены взрослые и дети, будет приниматься решение о дальнейших действиях. Нам нужно понимать, что там на самом деле произошло. Безусловно, первое мнение возникает, что там происходит насилие. Нам нужно проверить это и максимально быстро отреагировать. Если информация подтвердится, что это происходит неоднократно, то это серьезная статья «Истязание» УК РФ, - заявил детский омбудсмен.
Правда, некоторые считали, что всё не так страшно:
Вскоре эту семью нашли. Как выяснилось, насилие (по крайней мере, психологическое) действительно было. Но не в отношении девочки.
Мать запрещала по вечерам смотреть мультфильмы и пыталась уложить её вечером спать. Из-за этого ребёнок и закатывал ежедневные истерики. Тут остаётся только посочувствовать родителям. Ну и пожелать им побольше заниматься дочерью - чтобы не орала по вечерам.
Источник:
- В Бразилии полицейский несколько раз выстрелил в бегущую в его сторону собаку
- «Эта история для меня всё равно остаётся дикой»: в Челябинской области директор школы напала на 12-летнего подростка из-за собаки
- Житель Уфы убил 14-летнюю сестру из-за того, что её взяли на отдых в Дубай, а его - нет
- В Кабардино-Балкарии школьница выбросилась из окна школы, получив "двойку" по русскому языку
- В Калининграде не разрешили вывесить израильский флаг у мемориала Победы