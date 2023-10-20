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Жителей Петрозаводска напугали страшные крики девочки и они вызвали силовиков. Но когда те приехали, то сильно озадачились

Жителей Петрозаводска напугали страшные крики девочки и они вызвали силовиков. Но когда те приехали, то сильно озадачились

Автор:
20 октября 2023 14:48
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   девочка   домашнее насилие   крики   петрозаводск   полиция   
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Оказалось, что малышка голосила не просто так.

Сайлент Хилл по-петрозаводски. С наступлением сумерек, в одном из домов начинала истошно и жутко кричать маленькая девочка.

Очень часто просто душераздирающе кричат маленький ребенок и его мать, слышен грохот на весь двор! Я пыталась вычислить квартиру, чтобы вызвать полицию, но по крикам это сделать сложно. Я живу в доме напротив, крики слышны даже у меня в квартире, не выходя на балкон, - пожаловалась местная жительница.

Позже появилось и видео с воплями:

Роликом заинтересовалась полиция, прокуратура и детский омбудсмен Карелии Геннадий Сараев. Родителей ребёнка подозревали в домашнем насилии и начали срочно разыскивать эту семью.

Мы это приняли в работу. Сегодня подключились и правоохранительные органы и прокуратура. Идет проверка. Устанавливается квартира. По итогам всех мероприятий, связанных с проверкой этой информации, при подтверждении адреса, когда будут установлены взрослые и дети, будет приниматься решение о дальнейших действиях. Нам нужно понимать, что там на самом деле произошло. Безусловно, первое мнение возникает, что там происходит насилие. Нам нужно проверить это и максимально быстро отреагировать. Если информация подтвердится, что это происходит неоднократно, то это серьезная статья «Истязание» УК РФ, - заявил детский омбудсмен.

Правда, некоторые считали, что всё не так страшно:

Вскоре эту семью нашли. Как выяснилось, насилие (по крайней мере, психологическое) действительно было. Но не в отношении девочки.

Мать запрещала по вечерам смотреть мультфильмы и пыталась уложить её вечером спать. Из-за этого ребёнок и закатывал ежедневные истерики. Тут остаётся только посочувствовать родителям. Ну и пожелать им побольше заниматься дочерью - чтобы не орала по вечерам.

Источник:

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Метки: Видео   девочка   домашнее насилие   крики   петрозаводск   полиция   
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18k
Shtoppi 39 минут назад
ремнем по жопе и все будет норм.
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dima423 39 минут назад
Ну виноваты то все равно на 100% родители... Значит до такой степени избаловали ребенка, что он стал неадекватным... надо рассматривать органам опеки эту ситуацию, возможно временно изолировать ребенка в детском доме или интернате... Вот ребенок там поживет и шелковым будет)
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3k
Шапкин Час назад
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