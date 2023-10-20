Жителей Петрозаводска напугали страшные крики девочки и они вызвали силовиков. Но когда те приехали, то сильно озадачились

Вскоре эту семью нашли. Как выяснилось, насилие (по крайней мере, психологическое) действительно было. Но не в отношении девочки.

Мать запрещала по вечерам смотреть мультфильмы и пыталась уложить её вечером спать. Из-за этого ребёнок и закатывал ежедневные истерики. Тут остаётся только посочувствовать родителям. Ну и пожелать им побольше заниматься дочерью - чтобы не орала по вечерам.