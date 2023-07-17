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Муж женщины, на чьей свадьбе оказалось то самое бело-золотое платье, обвиняется в убийстве

Муж женщины, на чьей свадьбе оказалось то самое бело-золотое платье, обвиняется в убийстве

Автор:
17 июля 2023 15:03
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: интересное   интернет   история   мем   платье   преступления   
1786
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Кейру Джонстону выдвинуты обвинения в покушении на убийство собственной жены. Именно мама девушки стала известна на весь мир, когда в 2015 году её платье неопределённого цвета взорвало интернет.

Согласно материалам дела, в течение 11 лет Джонстон контролировал и избивал свою жену Грейс. Также зафиксирована попытка её убить. Кейр упорно отрицает свою вину, рассмотрение дела назначено на 2024 год.

Мужчина душил девушку, замахивался на неё ножом и угрожал лишить её жизни. Он пытался проникнуть в её автомобиль, пока она там находилась, и ударить её. Также есть свидетельства об эпизоде, что Джонстон вытащил Грейс из паба за волосы, когда она захотела посидеть в нём немного дольше. Он отслеживал её траты, передвижения и изолировал её от друзей.

Тиран был задержан 6 марта 2022 года, после того как повалил жену на землю, сел на неё сверху, угрожал убить её и душил. После чего он начал размахивать ножом, попутно раня Грейс.

В феврале 2015 года, музыкант Кейтлин Макнил, которая должна была играть на свадьбе Джонстона, выложила фото платья с вопросом:


"Ребята, помогите мне, это платье бело-золотое или сине-чёрное? Я и мои друзья не можем прийти к согласию, и мы сходим с ума!"


Фото платья прислала Кейтлин, мама невесты, чтобы показать, в чём она будет на торжестве.

Разумеется, мы все давно уже выяснили, что платье на самом деле сине-чёрное.

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Метки: интересное   интернет   история   мем   платье   преступления   
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5  комментариев
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Станислав Час назад
Какое нахрен сине-черное? Где вы там вообще черный увидели? Ясно же, что бело-золотое.
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Едондер пуп 50 минут назад
Да хрен с ним, с покушением, какого цвета платье?!
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