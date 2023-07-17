Муж женщины, на чьей свадьбе оказалось то самое бело-золотое платье, обвиняется в убийстве

В феврале 2015 года, музыкант Кейтлин Макнил, которая должна была играть на свадьбе Джонстона, выложила фото платья с вопросом:





"Ребята, помогите мне, это платье бело-золотое или сине-чёрное? Я и мои друзья не можем прийти к согласию, и мы сходим с ума!"



Фото платья прислала Кейтлин, мама невесты, чтобы показать, в чём она будет на торжестве.

Разумеется, мы все давно уже выяснили, что платье на самом деле сине-чёрное.

