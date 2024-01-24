Какой косметикой нужно пользоваться, если вас бьёт муж?

Владелица магазина косметики в Казахстане представила видеоролик, посвящённый проблеме домашнего насилия. Аким Жулдыз даёт советы, как замаскировать побои.
Владелица магазина Moodmart, расположенного в городе Алматы, предстаёт в кадре в гриме. Она не рекомендует пользоваться кислотами, ведь "токсичности в нашей жизни хватает".
Её фавориты - кремы от Manyo и Abib. Но она просит не смешивать эти средства с бепантеном, который используется для заживления ран.
Ну а синяк под глазом хорошо маскируют крем, база и плотным тональным кремом. Кровяные подтёки на губах скроет помада от Kiko Milano, даже получится эффект зацелованных губ. Героиня называет себя счастливой женой и любящей матерью.
Ролик набрал более 1,6 млн просмотров.
В 2023 году более 4000 жительниц Казахстана пострадали от домашнего насилия, 80 из них убили.
В октябре Амантай Жаркынбек, депутат от правящей политической партии "Аманат", заявил, что если мужчина приговаривается к 15 суткам ареста за домашнее насилие, то и его жена должна подвергнуться такому же наказанию за "провокацию" инцидента.
В прошлом году правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) призвала страну ужесточить законы в отношении домашнего насилия.
Михра Риттманн, старший научный сотрудник HRW по Центральной Азии, сказала: "Существующие законы Казахстана, по сути, оставляют жертв домашнего насилия на произвол судьбы, и женщины заплатили высокую цену за промедление в реформировании законодательства. Законодатели должны срочно использовать этот шанс, чтобы новые законы полностью защитили женщин от домашнего насилия".
Согласно действующему законодательству Казахстана, насилие в семье не является отдельным уголовным преступлением. Президент Касым-Жомарт Токаев неоднократно призывал уделять больше внимания этой проблеме.
HRW также сообщила, что в полицию страны поступает более 100000 заявлений о домашнем насилии в год.
"За первые 10 месяцев 2022 года домашнее насилие явилось причиной смерти 93 женщин, было возбуждено 794 уголовных дела по обвинению в нанесении телесных повреждений средней и тяжёлой степени тяжести".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Специально для Фишек от ДейлиМейл Великобритания...
О как озаботились проблемой семейного насилия казахов в Англии, прям спать не могут - А что ж в Казахстане-то творится,ай-я-яй, смотри-ка, чо делается то!!!!
советчики все такие умные