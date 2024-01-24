Какой косметикой нужно пользоваться, если вас бьёт муж?

В прошлом году правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) призвала страну ужесточить законы в отношении домашнего насилия.

Михра Риттманн, старший научный сотрудник HRW по Центральной Азии, сказала: "Существующие законы Казахстана, по сути, оставляют жертв домашнего насилия на произвол судьбы, и женщины заплатили высокую цену за промедление в реформировании законодательства. Законодатели должны срочно использовать этот шанс, чтобы новые законы полностью защитили женщин от домашнего насилия".

Согласно действующему законодательству Казахстана, насилие в семье не является отдельным уголовным преступлением. Президент Касым-Жомарт Токаев неоднократно призывал уделять больше внимания этой проблеме.

HRW также сообщила, что в полицию страны поступает более 100000 заявлений о домашнем насилии в год.

"За первые 10 месяцев 2022 года домашнее насилие явилось причиной смерти 93 женщин, было возбуждено 794 уголовных дела по обвинению в нанесении телесных повреждений средней и тяжёлой степени тяжести".