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Какой косметикой нужно пользоваться, если вас бьёт муж?

Какой косметикой нужно пользоваться, если вас бьёт муж?

Автор:
24 января 2024 12:22
Сообщество : Жизнь
Метки: Казахстан   домашнее насилие   жертва   макияж   побои   проблема   
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Владелица магазина косметики в Казахстане представила видеоролик, посвящённый проблеме домашнего насилия. Аким Жулдыз даёт советы, как замаскировать побои.

Владелица магазина Moodmart, расположенного в городе Алматы, предстаёт в кадре в гриме. Она не рекомендует пользоваться кислотами, ведь "токсичности в нашей жизни хватает".

Её фавориты - кремы от Manyo и Abib. Но она просит не смешивать эти средства с бепантеном, который используется для заживления ран.

Ну а синяк под глазом хорошо маскируют крем, база и плотным тональным кремом. Кровяные подтёки на губах скроет помада от Kiko Milano, даже получится эффект зацелованных губ. Героиня называет себя счастливой женой и любящей матерью.

Ролик набрал более 1,6 млн просмотров.


В 2023 году более 4000 жительниц Казахстана пострадали от домашнего насилия, 80 из них убили.

В октябре Амантай Жаркынбек, депутат от правящей политической партии "Аманат", заявил, что если мужчина приговаривается к 15 суткам ареста за домашнее насилие, то и его жена должна подвергнуться такому же наказанию за "провокацию" инцидента.

В прошлом году правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) призвала страну ужесточить законы в отношении домашнего насилия.

Михра Риттманн, старший научный сотрудник HRW по Центральной Азии, сказала: "Существующие законы Казахстана, по сути, оставляют жертв домашнего насилия на произвол судьбы, и женщины заплатили высокую цену за промедление в реформировании законодательства. Законодатели должны срочно использовать этот шанс, чтобы новые законы полностью защитили женщин от домашнего насилия".

Согласно действующему законодательству Казахстана, насилие в семье не является отдельным уголовным преступлением. Президент Касым-Жомарт Токаев неоднократно призывал уделять больше внимания этой проблеме.

HRW также сообщила, что в полицию страны поступает более 100000 заявлений о домашнем насилии в год.

"За первые 10 месяцев 2022 года домашнее насилие явилось причиной смерти 93 женщин, было возбуждено 794 уголовных дела по обвинению в нанесении телесных повреждений средней и тяжёлой степени тяжести".

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Казахстан   домашнее насилие   жертва   макияж   побои   проблема   
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11  комментариев
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26k
sssss3 59 минут назад
Опять фондики зарубежные Казахстан качают???
Специально для Фишек от ДейлиМейл Великобритания...
О как озаботились проблемой семейного насилия казахов в Англии, прям спать не могут - А что ж в Казахстане-то творится,ай-я-яй, смотри-ка, чо делается то!!!!
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15k
Antique computer 58 минут назад
Почему у президента и той тетки одно лицо?
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3k
RaiJu Час назад
На х.й так жить? Ни разу своих жен не бил.
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59k
dima423 2 часа назад
галимая постанова и синяк нарисованный)
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37k
Андрей Иванов 2 часа назад
Цианистым калием. Мужу в чай подсыпала и синяки сразу проходят
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366
ruslan d 2 часа назад
Если такое происходит , надо пользоваться вилами
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