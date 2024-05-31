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Жених только после свадьбы узнал, что женился на мужчине

Жених только после свадьбы узнал, что женился на мужчине

Автор:
31 мая 2024 07:29
Сообщество : Жизнь
Метки: Индонезия   мужчина   невеста   обман   пара   свадьба   
1732
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Житель Индонезии, известный как АК, познакомился с Адиндой Канза в социальных сетях в 2023 году. Пара общалась год, встречи были редкими. Избранница приходила на свидания в традиционном мусульманском никабе, закрывающем лицо.

Влюблённые решили связать себя узами брака и устроили скромную церемонию в доме АК. Со стороны невесты гостей не было, она оказалась сиротой.

Однако после свадьбы, состоявшейся 12 апреля, Канза отказалась от интимной близости. Она постоянно жаловалась на самочувствие, говорила о менструации. Кроме того, даже дома она носила никаб и не хотела общаться с семьёй мужа.

АК заподозрил неладное и провёл небольшое расследование. Оказалось, родители Адинды живы и здоровы. Они рассказали ему о сыне по имени Эш, который начал примерять женский образ с 2020 года. Родители не знали об их отношениях.

Обманутый муж обратился в полицию.

Офицер прокомментировал: "Если вы посмотрите на свадебные фотографии, Адинда выглядит как настоящая женщина. У него нежный голос, так что не было подозрений".

По сообщениям местных СМИ, Эш был арестован и признался, что хотел завладеть имуществом семьи АК. Ему предъявлены обвинения в мошенничестве, он может отправиться в тюрьму на срок до четырёх лет.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Индонезия   мужчина   невеста   обман   пара   свадьба   
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8  комментариев
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57
First-and-nine 55 минут назад
Канза отказалась от интимной близости... даже дома она носила никаб и не хотела общаться с семьёй мужа...".
------
Ну хотя бы мин'ет Канза сделала?

По всем параметрам религиозная праведница - обернута полностью, воздержание от интима, скромность и аскетизм зашкаливают. Образу праведницы помещали мелочи, член с яй... А в остальном идеальная ведь жена для искренне верующего?
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8k
Евгений Д 5 минут назад
2 идиота.
Но при этом 1 просто =Идиот, а второй =еще и хитрожопый
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5k
Elen Elen 22 минуты назад
Интересно, как он хотел завладеть имуществом? Мужу достаточно сказать три раза - Не жена ты мне боле, и он должен свалить в закат, в чем пришел/пришла/. Какой там еще раздел имущества у бармалеев?
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5k
Горожанин 37 минут назад
Сочувствие мужику. То есть, не тому мужику, а этому. В смысле, как его, одому из двух, короче. Да ёшкин же кот!
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5k
Василий Афиногенов 37 минут назад
а жениха походу самого в первую брачную ночь натянули что ли
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3k
владимир 51 минуту назад
Так в чем проблема. Калым выплачен выплачен, жопа у невесты есть есть. Вот пусть 2/3 калыма возвращает а остальное ртом и жопой отрабатывает, может прям в своём муслимском балахоне тогда и разницы никакой не будет.
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7k
Babangdida Час назад
Типа, ихний ЗАГС не требует справки от гинеколога?
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8k
pinbalist Час назад
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Fuchsia
  • Дата регистрации: 10.06.2014
  • 2991 пост (2819 в горячем)

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