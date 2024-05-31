Жених только после свадьбы узнал, что женился на мужчине

Житель Индонезии, известный как АК, познакомился с Адиндой Канза в социальных сетях в 2023 году. Пара общалась год, встречи были редкими. Избранница приходила на свидания в традиционном мусульманском никабе, закрывающем лицо.
Влюблённые решили связать себя узами брака и устроили скромную церемонию в доме АК. Со стороны невесты гостей не было, она оказалась сиротой.
Однако после свадьбы, состоявшейся 12 апреля, Канза отказалась от интимной близости. Она постоянно жаловалась на самочувствие, говорила о менструации. Кроме того, даже дома она носила никаб и не хотела общаться с семьёй мужа.
АК заподозрил неладное и провёл небольшое расследование. Оказалось, родители Адинды живы и здоровы. Они рассказали ему о сыне по имени Эш, который начал примерять женский образ с 2020 года. Родители не знали об их отношениях.
Обманутый муж обратился в полицию.
Офицер прокомментировал: "Если вы посмотрите на свадебные фотографии, Адинда выглядит как настоящая женщина. У него нежный голос, так что не было подозрений".
По сообщениям местных СМИ, Эш был арестован и признался, что хотел завладеть имуществом семьи АК. Ему предъявлены обвинения в мошенничестве, он может отправиться в тюрьму на срок до четырёх лет.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Ну хотя бы мин'ет Канза сделала?
По всем параметрам религиозная праведница - обернута полностью, воздержание от интима, скромность и аскетизм зашкаливают. Образу праведницы помещали мелочи, член с яй... А в остальном идеальная ведь жена для искренне верующего?
Но при этом 1 просто =Идиот, а второй =еще и хитрожопый