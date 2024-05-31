Жених только после свадьбы узнал, что женился на мужчине

Однако после свадьбы, состоявшейся 12 апреля, Канза отказалась от интимной близости. Она постоянно жаловалась на самочувствие, говорила о менструации. Кроме того, даже дома она носила никаб и не хотела общаться с семьёй мужа.

АК заподозрил неладное и провёл небольшое расследование. Оказалось, родители Адинды живы и здоровы. Они рассказали ему о сыне по имени Эш, который начал примерять женский образ с 2020 года. Родители не знали об их отношениях.