Китай сам выкупает невест для бедняков

Выкуп – это не перешибаемая свадебная традиция в Китае. Делай что хочешь, а круглую сумму родителям невесты в депозит внеси перед свадьбой. Круглую, в смысле реально большую, даже в деревне эта сумма может быть до 100 тысяч долларов.
Как жениться, если у тебя нет ста тысяч? Правильно – никак. Либо искать совсем уж никчемную невесту, которая никому не нужна. Это ужасно затормаживает создание семей в Китае, и правительство постоянно с этим борется.
Виной тому, конечно же, гендерный дисбаланс. Когда на рынке невест мало конкуренции, их родители задирают планку требований до небес. А покорные дочери и не перечат, особенно из провинциальных городков. Даже нижний «приемлемый» порог выкупа вырос на 10 тысяч долларов для средних семей.
Везде вешают постеры, что главная награда от брака – это счастье и другие мотивационные речи, которые никогда не работают. Разве можно изменить традицию лозунгом?
Эксперимент Цзянси
И тогда власти округа Чуни восточной провинции Цзянси пошли на эксперимент, чтобы повысить процент браков в регионе. Они заявили, что САМИ выплатят выкуп за невесту вместо жениха (но предельную сумму обозначили – 39 тысяч юаней, около 500 тысяч рублей). Не самая высокая сумма выкупа для Китая, но для бедняков сойдет.
Некоторые разошедшиеся семьи даже решили сойтись вновь, чтобы получить такое подспорье.
А богатые пусть еще походят по рынку невест, поприцениваются. Тем более в Китае стали учащаться случаи «цивилизованных торгов». Это когда несколько поклонников красивой девушки соревнуются не просто за ее сердце, но сразу говорят родителям, сколько могут дать выкупа. И тот, кто дает больше, на того родители обращают внимание дочери.
Все очень прилично, насильно замуж никто никого не выдает. Зачем? Родители знают, что дочка точно одна не останется.
Ухудшает ситуацию еще то, что китайцы хвастаются в соц.сетях и приукрашивают (или нет, кто же проверит). Например, мать под свадебными фотографиями средненькой на вид девушки пишет, что получила выкуп 680 тысяч юаней, и матери более красивых и успешных девушек сразу понимают, что не могут унизить дочь и получить меньше 750 тысяч, чтобы их дочери не стояли на одной планке с простушкой.
Рынок невест Китая просто с ума сходит, и правительство ищет пути все это как-то усмирить и нормализовать процесс женитьбы для молодых людей.
Увеличилось ли количество браков в области, где стали давать «выкупные» для бедняков? Не сильно, сумма оказалась не очень высокой для амбициозных матерей. А вот кто и там хотел без помпы пожениться, воспользовались случаем.
Как думаете, по всей стране если ввести такое – поможет? Или хоть поможет снизить размер выкупа до адекватного?
Источник:
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"Мы вам 200 000 тыс юаней (цифру я взял с потолка) передаём, вы напоказ это выкуп нам обратно даёте и ваш сын сватает нашу дочурку.. И деньги эти, мы молодожёнам отдадим на жильё"
И как бы со стороны всё красиво - за невесту дали уместный выкуп (а может и такой что можно хвастаться в местном фейсбуке о том каких космических денег тебе дали за дочь, чтоб окружающие завидовали), сыграна свадьба, дочь ещё выглядит молодой и красивой, родители жениха не в напряге, и..
Ви таки нэ поерце, но денежки остаются в семье.