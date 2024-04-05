Китай сам выкупает невест для бедняков

Как жениться, если у тебя нет ста тысяч? Правильно – никак. Либо искать совсем уж никчемную невесту, которая никому не нужна. Это ужасно затормаживает создание семей в Китае, и правительство постоянно с этим борется.

Виной тому, конечно же, гендерный дисбаланс. Когда на рынке невест мало конкуренции, их родители задирают планку требований до небес. А покорные дочери и не перечат, особенно из провинциальных городков. Даже нижний «приемлемый» порог выкупа вырос на 10 тысяч долларов для средних семей.