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Невеста вышла замуж за свекра после бегства жениха

Невеста вышла замуж за свекра после бегства жениха

Автор:
08 сентября 2023 13:22
Сообщество : Жизнь
Метки: Индонезия   жених   история   невеста   свадьба   свекор   
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Самый счастливый день в жизни одной индонезийки превратился в кошмар. Девушка, которую индонезийские СМИ называют только SA, родом из деревни Джикотамо, Южная Хальмахера, и состояла в длительных отношениях с женихом. Однако 29 августа, в день торжества, мужчина сбежал. Подготовка к свадьбе обошлась семьям в кругленькую сумму, да и приданое уже было приготовлено, поэтому отец беглеца вмешался и женился на девушке.

"Гости уже прибыли на свадьбу. Затем семья жениха сообщила нам, что их сын пропал, и его не могут найти", - рассказал журналистам брат невесты Висто Ахмад, подтвердив, что отец беглеца женился на SA.

Родители невесты, конечно, оскорбились поведением несостоявшегося зятя, но и потраченные на свадьбу 25 млн рупий (около 160 тыс. рублей) волновали их не меньше. Об отмене свадьбы не могло быть и речи, поэтому на помощь пришел отец жениха.

В самой Индонезии реакция на свадьбу была неоднозначной: одни смеялись, другие жалели невесту.

"Жена моего отца - это моя бывшая", - написал один, представляя, как жених отзывается о новой мачехе.

"25 миллионов убытков? Ваша дочь до конца жизни будет в брачном капкане, который ей не нужен", - раскритиковал семью другой.

В видеоролике отцы жениха и невесты принимают участие в свадебной церемонии, только один из них выступает в роли жениха.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Индонезия   жених   история   невеста   свадьба   свекор   
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5  комментариев
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19k
Алексей 45 минут назад
Красавчик, позаботился о папке
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Андрей 2 минуты назад
какой коварный план придумали отец с сыном
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1k
Kra 24 минуты назад
Вот тут возникает вопрос - а где, собственно, мать жениха?
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15k
Kostick Час назад
160 тыр? ну это даже не самое дорогое платье для невесты. или кабак на 30 человек, без цыганей и медведей. да и гугл говорит о средней зарплате в 8-9 лямов их тугриков. у нас за две зарплаты свадьбу не сыграть. по крайней мере такую, какую желают барышни. один фото-видеограф в полтос легко встанет.
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113
Михаил Kostick 13 минут назад
5 лет назад, МО, 60 чел, не особо дорогое кафе, без шика - 1 лям... (фото около 70к стоило помню...)
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