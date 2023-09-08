Невеста вышла замуж за свекра после бегства жениха

"Гости уже прибыли на свадьбу. Затем семья жениха сообщила нам, что их сын пропал, и его не могут найти", - рассказал журналистам брат невесты Висто Ахмад, подтвердив, что отец беглеца женился на SA.

Родители невесты, конечно, оскорбились поведением несостоявшегося зятя, но и потраченные на свадьбу 25 млн рупий (около 160 тыс. рублей) волновали их не меньше. Об отмене свадьбы не могло быть и речи, поэтому на помощь пришел отец жениха.