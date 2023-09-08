Невеста вышла замуж за свекра после бегства жениха

Самый счастливый день в жизни одной индонезийки превратился в кошмар. Девушка, которую индонезийские СМИ называют только SA, родом из деревни Джикотамо, Южная Хальмахера, и состояла в длительных отношениях с женихом. Однако 29 августа, в день торжества, мужчина сбежал. Подготовка к свадьбе обошлась семьям в кругленькую сумму, да и приданое уже было приготовлено, поэтому отец беглеца вмешался и женился на девушке.
"Гости уже прибыли на свадьбу. Затем семья жениха сообщила нам, что их сын пропал, и его не могут найти", - рассказал журналистам брат невесты Висто Ахмад, подтвердив, что отец беглеца женился на SA.
Родители невесты, конечно, оскорбились поведением несостоявшегося зятя, но и потраченные на свадьбу 25 млн рупий (около 160 тыс. рублей) волновали их не меньше. Об отмене свадьбы не могло быть и речи, поэтому на помощь пришел отец жениха.
В самой Индонезии реакция на свадьбу была неоднозначной: одни смеялись, другие жалели невесту.
"Жена моего отца - это моя бывшая", - написал один, представляя, как жених отзывается о новой мачехе.
"25 миллионов убытков? Ваша дочь до конца жизни будет в брачном капкане, который ей не нужен", - раскритиковал семью другой.
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В видеоролике отцы жениха и невесты принимают участие в свадебной церемонии, только один из них выступает в роли жениха.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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