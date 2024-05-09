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В Индонезии мужик только через две недели после свадьбы понял, что его жена — другого пола

В Индонезии мужик только через две недели после свадьбы понял, что его жена — другого пола

Автор:
09 мая 2024 09:11
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Девушка   Индонезия   жених   невеста   обман   отношения   свадьба   
1575
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Весь смак этой истории заключается в том, что до свадьбы пара встречалась больше года. И да, интимной близости у них не было, потому что это неприлично.

26-летний парень из деревни Вангунджая, район Наринггул, Чианджур, безумно влюбился в нежную и утонченную Адинду Канзу. Все знакомые этой пары отмечали, что у девушки очень приятный голос и она всегда носила пышные платья.

И, конечно, любила обильно пользоваться косметикой, ах, все эти женские штучки. Более того, девушка была сиротой и очень нуждалась в помощи.


Так что парень охотно во всем помогал Адинде, и все её отказы от вступления в интимную близость списывал на порядочность девушки. Пара объявила о вступлении в брак, церемонию провели скромную, но родители жениха были не в восторге от молодой.


Они активно пытались найти её родственников. И надо отдать должное их упорству, они нашли отца Адинды. А в это время новоиспеченный муж две недели уламывал супругу на первую брачную ночь. Женушка не выдержала и призналась, что она — мужчина. А все это время выдавала себя за девушку, так как ему просто нужны были деньги.


Свеженайденный отец также подтвердил, что у него сын, а не дочь. Короче, фейковую мадам отправили за решетку по статье 378 Уголовного кодекса с угрозой 4 лет лишения свободы.


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Метки: Девушка   Индонезия   жених   невеста   обман   отношения   свадьба   
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Александр Ломовицкий Час назад
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Александр 12 минут назад
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Шуруп 13 минут назад
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18k
Шуруп 16 минут назад
"И да, интимной близости у них не было, потому что это неприлично."
Зато после свадьбы невеста будет переть жениха во все дыхательно - пихательные! )))
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960
Рома Полчаса назад
Отсюда , мораль : ипитесь до свадьбы , чтоб не нарваться на неприятности !
Шах и мат , шариат ! )))
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1k
олег Полчаса назад
жена всё же не сдержалась и присунула мужу.
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11k
Доктор 36 минут назад
Ну ничего , стерпится - слюбится ....
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9k
Allmaster 36 минут назад
Баба то на что рассчитывала. Обнести кассу и свалить?
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53
олег Час назад
Зато всё чинно и благородно, по шариату.
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Головасыр коричнештанник Час назад
ходишь в школу, ходишь и бац ...
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