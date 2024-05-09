В Индонезии мужик только через две недели после свадьбы понял, что его жена — другого пола

Весь смак этой истории заключается в том, что до свадьбы пара встречалась больше года. И да, интимной близости у них не было, потому что это неприлично.
26-летний парень из деревни Вангунджая, район Наринггул, Чианджур, безумно влюбился в нежную и утонченную Адинду Канзу. Все знакомые этой пары отмечали, что у девушки очень приятный голос и она всегда носила пышные платья.
И, конечно, любила обильно пользоваться косметикой, ах, все эти женские штучки. Более того, девушка была сиротой и очень нуждалась в помощи.
Так что парень охотно во всем помогал Адинде, и все её отказы от вступления в интимную близость списывал на порядочность девушки. Пара объявила о вступлении в брак, церемонию провели скромную, но родители жениха были не в восторге от молодой.
Они активно пытались найти её родственников. И надо отдать должное их упорству, они нашли отца Адинды. А в это время новоиспеченный муж две недели уламывал супругу на первую брачную ночь. Женушка не выдержала и призналась, что она — мужчина. А все это время выдавала себя за девушку, так как ему просто нужны были деньги.
Свеженайденный отец также подтвердил, что у него сын, а не дочь. Короче, фейковую мадам отправили за решетку по статье 378 Уголовного кодекса с угрозой 4 лет лишения свободы.
Источник:
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Зато после свадьбы невеста будет переть жениха во все дыхательно - пихательные! )))
Шах и мат , шариат ! )))