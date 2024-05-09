В Индонезии мужик только через две недели после свадьбы понял, что его жена — другого пола

26-летний парень из деревни Вангунджая, район Наринггул, Чианджур, безумно влюбился в нежную и утонченную Адинду Канзу. Все знакомые этой пары отмечали, что у девушки очень приятный голос и она всегда носила пышные платья.

И, конечно, любила обильно пользоваться косметикой, ах, все эти женские штучки. Более того, девушка была сиротой и очень нуждалась в помощи.

Так что парень охотно во всем помогал Адинде, и все её отказы от вступления в интимную близость списывал на порядочность девушки. Пара объявила о вступлении в брак, церемонию провели скромную, но родители жениха были не в восторге от молодой.