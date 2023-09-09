Неожиданный итог короткого брака юной индонезийки

Современные реалии таковы, что у молодёжи не так много свободного времени. И знакомиться парни и девушек предпочитают в основном в Сети.
Так было и с молодой жительницей Индонезии Нур Айни. Летом 2021 года девушка начала общаться на сайте знакомств с приятным парнем по имени Ахнаф Аррафиф. Они ощутили взаимную симпатию. И после непродолжительного, но активного виртуального романа парень прибыл в город Джамби, где проживала возлюбленная.
И не просто для знакомства – намерения у Ахнафа были самые что ни на есть серьёзные: он хотел предложить девушке руку и сердце. Не прошло и месяца с момента знакомства, как молодые сыграли свадьбу.
Ну, как сыграли – провели традиционную национальную церемонию, но без юридического оформления брака. Жених объяснил это отсутствием документов, которые пришлось менять в связи со сменой религии. И клятвенно заверил семью избранницы, что как только получить бумаги, всё будет оформлено как надо.
Пара жила в доме родителей Нур. В общем и целом супружеская жизнь протекала хорошо. Но молодую жену стало напрягать отсутствие интима. За 10 месяцев случаев близости было так мало, что их можно было пересчитать по пальцам.
К тому же муж, будучи человеком строгих религиозных убеждений, настаивал на полной темноте и вдобавок завязывал Нур глаза. Но новоиспечённая супруга была влюблена и игнорировала тревожные звоночки.
А вот её мать, будучи женщиной уже взрослой и обладавшей житейским опытом, насторожилась, когда разовые просьбы о финансовой помощи от Ахнафа стали постоянными. Как так, ведь мужчина – успешный востребованный доктор, невролог. И у него вечно нет средств? К тому же востребованность предполагает постоянное присутствие на работе. А мужчина преимущественно торчал дома и не особенно утруждал себя поездками на работу.
Вызывало вопросы и категорическое нежелание знакомить жену и её родителей со своей семьёй. Женщина долго думала, а потом позвала на помощь полицейского и представителя городской администрации, дабы её не обвинили в клевете и предвзятом отношении к зятю.
Тёплая компания заставила Ахнафа снять одежду. И что же они увидели?
Перед неопровержимыми фактическими доказательствами меркли все слова. Ведь муж дочери оказался женщиной. Самой настоящей. И ложью в этом браке было всё, начиная с пола и заканчивая работой и учёной степенью.
За время так называемого брака «муж» успел облегчить бюджет семьи избранницы на 300 млн. индонезийских рупий (примерно 20 тыс. долларов). Нур клянётся, что не знала, что Ахнаф в действительности не мужчина. Ведь у него высокий рост, мужественное телосложение, хриплый голос и короткие волосы. А выпуклую грудь избранник объяснил гормональными проблемами.
Впереди участников этой комедийной драмы ждут многочисленные судебные разбирательства, ведь лже-Ахнафу предъявлено сразу несколько обвинений – в мошенничестве, сексуальном домогательстве, подделке документов, вымогательстве, клевете и нанесении морально-психологического вреда.
Мораль этой истории предельно проста: доверяй, но проверяй, даже если это любовь. Особенно если любовь.
Источник:
- И смех и грех, или дельные советы от гуру первых свиданий
- Лучше одному! Искренний пост про отношения между мужчинами и женщинами
- Точно подмечено: в соцсетях обсуждают отношения между мужчинами и женщинами
- Унижение. Доминирование. Давление: типичные будни мужчин в отношениях
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"...Но могут действовать они не прямиком:
Шасть в купе - и притвориться мужиком,-
А сама наложит тола под корсет.
Проверяй, какого пола твой сосед!"
Тут давай его пытать я: "Опасаюсь - маху дам!
Как проверить - лезть под платье?
Так схлопочешь по мордам..."