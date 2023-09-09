FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Истории 5916 постов • 1275 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Истории
Неожиданный итог короткого брака юной индонезийки

Неожиданный итог короткого брака юной индонезийки

Автор:
09 сентября 2023 18:38
Сообщество : Истории
Метки: Ахнаф Аррафиф   Индонезия   Нур Айни   брак   женщина   знакомство   любовь   мужчина   обман   
1977
6

Современные реалии таковы, что у молодёжи не так много свободного времени. И знакомиться парни и девушек предпочитают в основном в Сети.

Так было и с молодой жительницей Индонезии Нур Айни. Летом 2021 года девушка начала общаться на сайте знакомств с приятным парнем по имени Ахнаф Аррафиф. Они ощутили взаимную симпатию. И после непродолжительного, но активного виртуального романа парень прибыл в город Джамби, где проживала возлюбленная.

×
×

И не просто для знакомства – намерения у Ахнафа были самые что ни на есть серьёзные: он хотел предложить девушке руку и сердце. Не прошло и месяца с момента знакомства, как молодые сыграли свадьбу.

Ну, как сыграли – провели традиционную национальную церемонию, но без юридического оформления брака. Жених объяснил это отсутствием документов, которые пришлось менять в связи со сменой религии. И клятвенно заверил семью избранницы, что как только получить бумаги, всё будет оформлено как надо.

Пара жила в доме родителей Нур. В общем и целом супружеская жизнь протекала хорошо. Но молодую жену стало напрягать отсутствие интима. За 10 месяцев случаев близости было так мало, что их можно было пересчитать по пальцам.

К тому же муж, будучи человеком строгих религиозных убеждений, настаивал на полной темноте и вдобавок завязывал Нур глаза. Но новоиспечённая супруга была влюблена и игнорировала тревожные звоночки.

А вот её мать, будучи женщиной уже взрослой и обладавшей житейским опытом, насторожилась, когда разовые просьбы о финансовой помощи  от Ахнафа стали постоянными. Как так, ведь мужчина – успешный востребованный доктор, невролог. И у него вечно нет средств? К тому же востребованность предполагает постоянное присутствие на работе. А мужчина преимущественно торчал дома и не особенно утруждал себя поездками на работу.

Вызывало вопросы и категорическое нежелание знакомить жену и её родителей со своей семьёй. Женщина долго думала, а потом позвала на помощь полицейского и представителя городской администрации, дабы её не обвинили в клевете и предвзятом отношении к зятю.

Тёплая компания заставила Ахнафа снять одежду. И что же они увидели?

Перед неопровержимыми фактическими доказательствами меркли все слова. Ведь муж дочери оказался женщиной. Самой настоящей. И ложью в этом браке было всё, начиная с пола и заканчивая работой и учёной степенью.

За время так называемого брака «муж» успел облегчить бюджет семьи избранницы на 300 млн. индонезийских рупий (примерно 20 тыс. долларов). Нур клянётся, что не знала, что Ахнаф в действительности не мужчина. Ведь у него высокий рост, мужественное телосложение, хриплый голос и короткие волосы. А выпуклую грудь избранник объяснил гормональными проблемами.

Впереди участников этой комедийной драмы ждут многочисленные судебные разбирательства, ведь лже-Ахнафу предъявлено сразу несколько обвинений – в мошенничестве, сексуальном домогательстве, подделке документов, вымогательстве, клевете и нанесении морально-психологического вреда.

Мораль этой истории предельно проста: доверяй, но проверяй, даже если это любовь. Особенно если любовь.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Истории"
Метки: Ахнаф Аррафиф   Индонезия   Нур Айни   брак   женщина   знакомство   любовь   мужчина   обман   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Максим Макашев Минуту назад
Бессмертный В.С.Высоцкий в 1973 году:
"...Но могут действовать они не прямиком:
Шасть в купе - и притвориться мужиком,-
А сама наложит тола под корсет.
Проверяй, какого пола твой сосед!"
Тут давай его пытать я: "Опасаюсь - маху дам!
Как проверить - лезть под платье?
Так схлопочешь по мордам..."
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Alex 40 секунд назад
Ну и дичь
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Galateya

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

47937



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Мы очистим город от быдла»: в Москве задержали парней, которые докапывались до прохожих и заливали их перцовкой
«Мы очистим город от быдла»: в Москве задержали парней, которые докапывались до...
25 приветов из прошлого, случайно обнаруженных в старых домах
25 приветов из прошлого, случайно обнаруженных в старых домах
Набирающие популярность в сообществах
Впечатления "из отпуска"
Впечатления "из отпуска"
ИИ показал, как менялись стереотипные представления о возрасте за последние 100 лет
ИИ показал, как менялись стереотипные представления о возрасте за последние 100 лет
Хоть что-то детское бесплатно. Карта Тинькофф Джуниор
Хоть что-то детское бесплатно. Карта Тинькофф Джуниор
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Правда жизни

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#Китай#Прикол#новости#факты#подборка#ДТП#улыбнуло#Москва
#в мире#интересно#конфликт#история#позитив#Ynews#драка#забавно#деньги#работа
#животные#Юмор#США#дети#сарказм#Разное#Великобритания#кино#Жизнь#неудача
Хоть что-то детское бесплатно. Карта Тинькофф Джуниор Хоть что-то детское бесплатно. Карта Тинькофф Джуниор Что такое фейсситтинг: определение Что такое фейсситтинг: определение И смех и грех, или дельные советы от гуру первых свиданий И смех и грех, или дельные советы от гуру первых свиданий 9 людей, которые заключили ну очень странные браки 9 людей, которые заключили ну очень странные браки Унижение. Доминирование. Давление: типичные будни мужчин в отношениях Унижение. Доминирование. Давление: типичные будни мужчин в отношениях Лучше одному! Искренний пост про отношения между мужчинами и женщинами Лучше одному! Искренний пост про отношения между мужчинами и женщинами

На что жалуетесь?

Вернуться