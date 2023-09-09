Неожиданный итог короткого брака юной индонезийки

И не просто для знакомства – намерения у Ахнафа были самые что ни на есть серьёзные: он хотел предложить девушке руку и сердце. Не прошло и месяца с момента знакомства, как молодые сыграли свадьбу.

Ну, как сыграли – провели традиционную национальную церемонию, но без юридического оформления брака. Жених объяснил это отсутствием документов, которые пришлось менять в связи со сменой религии. И клятвенно заверил семью избранницы, что как только получить бумаги, всё будет оформлено как надо.