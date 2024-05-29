Погибшего в аварии бандита похоронили в золотом гробу с "белым порошком"

Друзья гангстера поделились новостью о его смерти в социальных сетях, отметив, что это похоже на ужасный сон.
Ирландского гангстера Стивена О'Рейли, известного в узких кругах под псевдонимом "настоящий Пабло", похоронили в гробу золотистого цвета с цветочными композициями и "белым порошком".
Бандит, у которого были судимости за кражи и другие тяжкие преступления, погиб в аварии на трассе L1005 в Брекнах (графство Ко Оффали, Великобритания). По словам правоохранителей, ДТП произошло в понедельник, 20 мая. Смерть мужчины констатировали на месте происшествия.
На кадрах с похорон можно увидеть, как группа мужчин и две женщины выносят большой гроб О'Рейли из катафалка под сопровождение композиции Тины Тернер "Simply the Best", а затем ставят его в окне дома. Кто-то из участников прощальной церемонии сказал: "Он вернется домой тем же путем, которым и вышел".
Перед церковью на заупокойной мессе поставили несколько стендов в память о покойном. На одном из них был изображен белый порошок и виднелась надпись "Без комментариев". На другом — портрет гангстера топлес с надписью "Настоящий Пабло. Единственный и неповторимый гангстер Рейли".
Друзья гангстера, у которого остался несовершеннолетний сын, поделились новостью о его смерти в социальных сетях, отметив, что это похоже на ужасный сон.
- "Буквально не могу смириться с этим или даже подумать, что это правда";
- "Что мы вообще будем без тебя делать? Не могу поверить, что это пишу. Я очень скучаю по тебе, Рейли. Почему Бог забрал тебя? Правду говорят, он забирает только лучших. Мы все разбиты на куски";
- "Буквально не могу смириться с этим. Ты был настоящей Легендой! Парень с золотым сердцем, который пошел бы на все для своих друзей и семьи. Никогда не забуду все, что ты сделал для меня".
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