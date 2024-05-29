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Погибшего в аварии бандита похоронили в золотом гробу с "белым порошком"

Погибшего в аварии бандита похоронили в золотом гробу с "белым порошком"

Автор:
29 мая 2024 09:19
Сообщество : Истории из жизни
Метки: бандит   в мире   гангстер   гроб   золото   люди   похороны   смерть   
2138
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Друзья гангстера поделились новостью о его смерти в социальных сетях, отметив, что это похоже на ужасный сон.

Ирландского гангстера Стивена О'Рейли, известного в узких кругах под псевдонимом "настоящий Пабло", похоронили в гробу золотистого цвета с цветочными композициями и "белым порошком".


Бандит, у которого были судимости за кражи и другие тяжкие преступления, погиб в аварии на трассе L1005 в Брекнах (графство Ко Оффали, Великобритания). По словам правоохранителей, ДТП произошло в понедельник, 20 мая. Смерть мужчины констатировали на месте происшествия.


На кадрах с похорон можно увидеть, как группа мужчин и две женщины выносят большой гроб О'Рейли из катафалка под сопровождение композиции Тины Тернер "Simply the Best", а затем ставят его в окне дома. Кто-то из участников прощальной церемонии сказал: "Он вернется домой тем же путем, которым и вышел".


Перед церковью на заупокойной мессе поставили несколько стендов в память о покойном. На одном из них был изображен белый порошок и виднелась надпись "Без комментариев". На другом — портрет гангстера топлес с надписью "Настоящий Пабло. Единственный и неповторимый гангстер Рейли".

Друзья гангстера, у которого остался несовершеннолетний сын, поделились новостью о его смерти в социальных сетях, отметив, что это похоже на ужасный сон.

  • "Буквально не могу смириться с этим или даже подумать, что это правда";
  • "Что мы вообще будем без тебя делать? Не могу поверить, что это пишу. Я очень скучаю по тебе, Рейли. Почему Бог забрал тебя? Правду говорят, он забирает только лучших. Мы все разбиты на куски";
  • "Буквально не могу смириться с этим. Ты был настоящей Легендой! Парень с золотым сердцем, который пошел бы на все для своих друзей и семьи. Никогда не забуду все, что ты сделал для меня".

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Метки: бандит   в мире   гангстер   гроб   золото   люди   похороны   смерть   
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11  комментариев
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8k
Станислав 2 часа назад
Вот на похоронах таких товарищей надо всех, кто там страдает фиксировать и также случайно в дтп угробить.
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43k
Сергей Полчаса назад
Да и ху с ним, всё хорошо.
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3k
Остап_Бендер_Задунайский Полчаса назад
Туда и дорога
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2k
Игорь Меншиков 47 минут назад
Как на фото ему лестница в рай негрозит
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29k
Макарыч Час назад
Одним ублюдком на земле стало меньше.
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40k
russger Час назад
У них там свои "девяностые" ))
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Deiz
  • Дата регистрации: 29.11.2013
  • 1633 поста (1329 в горячем)

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