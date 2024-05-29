Погибшего в аварии бандита похоронили в золотом гробу с "белым порошком"

Ирландского гангстера Стивена О'Рейли, известного в узких кругах под псевдонимом "настоящий Пабло", похоронили в гробу золотистого цвета с цветочными композициями и "белым порошком".

Бандит, у которого были судимости за кражи и другие тяжкие преступления, погиб в аварии на трассе L1005 в Брекнах (графство Ко Оффали, Великобритания). По словам правоохранителей, ДТП произошло в понедельник, 20 мая. Смерть мужчины констатировали на месте происшествия.

На кадрах с похорон можно увидеть, как группа мужчин и две женщины выносят большой гроб О'Рейли из катафалка под сопровождение композиции Тины Тернер "Simply the Best", а затем ставят его в окне дома. Кто-то из участников прощальной церемонии сказал: "Он вернется домой тем же путем, которым и вышел".

Перед церковью на заупокойной мессе поставили несколько стендов в память о покойном. На одном из них был изображен белый порошок и виднелась надпись "Без комментариев". На другом — портрет гангстера топлес с надписью "Настоящий Пабло. Единственный и неповторимый гангстер Рейли".