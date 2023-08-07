Мужчина пытался вывезти из России двухкилограммовую золотую цепь

Сотрудники Внуковской таможни задержали 32-летнего гражданина Армении, вылетающего в Турцию. Он пытался спрятать на себе цепь, которой позавидует любой рэпер: соединённые между собой шайбы, на 99,9% состоящие из золота 999 пробы. Мужчина попытался убедить таможенников, что купил аксессуар для себя всего за 50 тысяч, мол, поэтому и не задекларировал.

Но сотрудники ему не поверили, провели экспертизу и выяснили, что цацка стоит 9 миллионов рублей. Возбуждена уголовка за контрабанду, мужчине грозит до семи лет колонии.