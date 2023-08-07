Мужчина пытался вывезти из России двухкилограммовую золотую цепь

Гражданин Армении пытался вывезти из России в Турцию золотую цепь приблизительной стоимостью в девять миллионов рублей.
Брутальную цепь из чистого золота за 9 млн рублей весом почти 2 кг пытался вывезти из России в Турцию гражданин Армении. Он надел её на шею, спрятал под тёплой одеждой, но спалился из-за собственного волнения.
Сотрудники Внуковской таможни задержали 32-летнего гражданина Армении, вылетающего в Турцию. Он пытался спрятать на себе цепь, которой позавидует любой рэпер: соединённые между собой шайбы, на 99,9% состоящие из золота 999 пробы. Мужчина попытался убедить таможенников, что купил аксессуар для себя всего за 50 тысяч, мол, поэтому и не задекларировал.
Но сотрудники ему не поверили, провели экспертизу и выяснили, что цацка стоит 9 миллионов рублей. Возбуждена уголовка за контрабанду, мужчине грозит до семи лет колонии.
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