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Мужчина пытался вывезти из России двухкилограммовую золотую цепь

Мужчина пытался вывезти из России двухкилограммовую золотую цепь

Автор:
07 августа 2023 10:40
Метки: Россия   Турция   в мире   золото   интересно   люди   цепь   
795
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Гражданин Армении пытался вывезти из России в Турцию золотую цепь приблизительной стоимостью в девять миллионов рублей.

Брутальную цепь из чистого золота за 9 млн рублей весом почти 2 кг пытался вывезти из России в Турцию гражданин Армении. Он надел её на шею, спрятал под тёплой одеждой, но спалился из-за собственного волнения.

Сотрудники Внуковской таможни задержали 32-летнего гражданина Армении, вылетающего в Турцию. Он пытался спрятать на себе цепь, которой позавидует любой рэпер: соединённые между собой шайбы, на 99,9% состоящие из золота 999 пробы. Мужчина попытался убедить таможенников, что купил аксессуар для себя всего за 50 тысяч, мол, поэтому и не задекларировал.

Но сотрудники ему не поверили, провели экспертизу и выяснили, что цацка стоит 9 миллионов рублей. Возбуждена уголовка за контрабанду, мужчине грозит до семи лет колонии.

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Метки: Россия   Турция   в мире   золото   интересно   люди   цепь   
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3  комментария
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10k
Борис Карабанов 21 минуту назад
Без малинового пиджака вообще не смотрится.
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24k
Тигран Саркисян 7 минут назад
Я всегда поражаюсь над такими баранами, чем он там думал2 кг на шее тащить , а хотя вполне может быть что этот тупица просто челнок.
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16k
Shtoppi 22 минуты назад
армян решил под дурика закосить, типа дешевая цацка на повседнев, чтобы с рыжьем на 9-ть лямов за кордон уйти - не проканало. теперь вместо турецкого пляжа, будет на северах, на нарах загорать.
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