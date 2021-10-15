В Самаре строители обнаружили "ящик Пандоры"

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На самом деле, при прокладке труб рабочие наткнулись на кирпичную стену. Аккуратно сняли верхний слой земли, а ниже обнаружили склеп. В нем богато украшенный гроб.
Работы приостановили, на место вызвали археологов и историков.
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Содержимое гроба изучается. Выдвигается версия, что останки принадлежат родственнику местного купца, жившего в 19 веке.
Местные шутят, что вскрыли ящик Пандоры и на волю выпускают эпидемии и новые беды.
Время покажет....
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причем не знает - отчего умер человек лежащий в этом гробу ?