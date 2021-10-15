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В Самаре строители обнаружили "ящик Пандоры"

В Самаре строители обнаружили "ящик Пандоры" (5 фото)

Автор:
15 октября 2021 08:53
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: в мире   гроб   люди   находка   самара   склеп   фото   
1188
5

На самом деле, при прокладке труб рабочие наткнулись на кирпичную стену. Аккуратно сняли верхний слой земли, а ниже обнаружили склеп. В нем богато украшенный гроб.

Работы приостановили, на место вызвали археологов и историков.

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Содержимое гроба изучается. Выдвигается версия, что останки принадлежат родственнику местного купца, жившего в 19 веке.

Местные шутят, что вскрыли ящик Пандоры и на волю выпускают эпидемии и новые беды.
Время покажет....

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Метки: в мире   гроб   люди   находка   самара   склеп   фото   
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4  комментария
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25k
Батончик с маком 51 минуту назад
У нас как-то строители тоже откопали могилу. И сразу спёрли череп и ятаган.
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4k
Shtoppi Полчаса назад
<<Выдвигается версия, что останки принадлежат родственнику местного купца, жившего в 19 веке.>> Который ездил налаживать торговые связи в Китай, Индию и Африку и умер не понятно от чего.
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12k
Konstantin 49 минут назад
Почему Пандоры? В Самаре, в 19 веке было много эпидемий?
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10k
котегRUS 49 минут назад
открывает гроб без маски, голыми руками...

причем не знает - отчего умер человек лежащий в этом гробу ?
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