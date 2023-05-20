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Красиво жить не запретишь: 12 самых дорогих вещей в мире, сделанных из настоящего золота

Красиво жить не запретишь: 12 самых дорогих вещей в мире, сделанных из настоящего золота

Автор:
20 мая 2023 09:35
Сообщество : ФотоМир
Метки: Вещи   богатство   в мире   золото   красота   люди   фото   
835
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У многих людей роскошь ассоциируется с золотом. Этот металл уже многие тысячелетия остаётся главной валютой, которая никогда не обесценивается и не теряет своего влияния на мировом рынке. В прошлом всевозможные именитые деятели облачались в золотые украшения и создавали из него различные предметы, которые могли бы подчеркнуть их статус в глазах окружающих.

В наше время ничего кардинально не изменилось. Состоятельные люди по-прежнему делают из золота целый культ. Они создают из благородного металла не только драгоценности, но и удивительные штуки, которые изначально предназначены для самых обыденных бытовых нужд. Предлагаем вам взглянуть на примеры странных творений из золота.


Золотые таблетки — 425 долларов за одну штуку

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Необычные таблетки были созданы в рамках творческого проекта художником Тоби Вонгом и дизайнером Кеном Кортни.


Гриль из золота — 155 тысяч долларов


Рубашка из золота — 250 тысяч долларов


Самый дорогой горный велосипед, изготовленный из чистого золота — 1 миллион долларов


Золотая сумка Hermes Birkin из золота в 18 карат — 1 миллион долларов


Туалетная бумага из 24-х каратного золота — 1,38 миллиона долларов


Платье из золотых пластин — 1,5 миллиона долларов

Платье создал американский модельер Зак Позен.


Кроссовки Solid Gold OVO x Air Jordan — 2 миллиона долларов

Пара Solid Gold OVO Air Jordan весит целых 45 килограммов. Над их созданием работал американский художник Мэтью Сенна.


Золотая ёлка от японского дизайнера Гинзы Танака — 2 миллиона долларов

Золотой унитаз — 6 миллионов долларов

Ламборгини из золота и платины с инкрустацией бриллиантами — 6 миллионов долларов

Туфли, украшенные золотом — 17 миллионов долларов

Остроносые туфли на шпильке изготовлены из настоящего золота и украшены 15-каратным бриллиантом. Также они обрамленным россыпью из 236 малых бриллиантов.

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Метки: Вещи   богатство   в мире   золото   красота   люди   фото   
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2  комментария
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9k
au3 23 минуты назад
"Самый дорогой горный велосипед, изготовленный из чистого золота 1 миллион долларов"

ездить-то на нем можно?
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5k
Kozlodoev 17 секунд назад
И гробы золотые у них будут...
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