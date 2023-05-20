Красиво жить не запретишь: 12 самых дорогих вещей в мире, сделанных из настоящего золота

У многих людей роскошь ассоциируется с золотом. Этот металл уже многие тысячелетия остаётся главной валютой, которая никогда не обесценивается и не теряет своего влияния на мировом рынке. В прошлом всевозможные именитые деятели облачались в золотые украшения и создавали из него различные предметы, которые могли бы подчеркнуть их статус в глазах окружающих.
В наше время ничего кардинально не изменилось. Состоятельные люди по-прежнему делают из золота целый культ. Они создают из благородного металла не только драгоценности, но и удивительные штуки, которые изначально предназначены для самых обыденных бытовых нужд. Предлагаем вам взглянуть на примеры странных творений из золота.
Золотые таблетки — 425 долларов за одну штуку
Необычные таблетки были созданы в рамках творческого проекта художником Тоби Вонгом и дизайнером Кеном Кортни.
Гриль из золота — 155 тысяч долларов
Рубашка из золота — 250 тысяч долларов
Самый дорогой горный велосипед, изготовленный из чистого золота — 1 миллион долларов
Золотая сумка Hermes Birkin из золота в 18 карат — 1 миллион долларов
Туалетная бумага из 24-х каратного золота — 1,38 миллиона долларов
Платье из золотых пластин — 1,5 миллиона долларов
Платье создал американский модельер Зак Позен.
Кроссовки Solid Gold OVO x Air Jordan — 2 миллиона долларов
Пара Solid Gold OVO Air Jordan весит целых 45 килограммов. Над их созданием работал американский художник Мэтью Сенна.
Золотая ёлка от японского дизайнера Гинзы Танака — 2 миллиона долларов
Золотой унитаз — 6 миллионов долларов
Ламборгини из золота и платины с инкрустацией бриллиантами — 6 миллионов долларов
Туфли, украшенные золотом — 17 миллионов долларов
Остроносые туфли на шпильке изготовлены из настоящего золота и украшены 15-каратным бриллиантом. Также они обрамленным россыпью из 236 малых бриллиантов.
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ездить-то на нем можно?