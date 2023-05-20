Красиво жить не запретишь: 12 самых дорогих вещей в мире, сделанных из настоящего золота

У многих людей роскошь ассоциируется с золотом. Этот металл уже многие тысячелетия остаётся главной валютой, которая никогда не обесценивается и не теряет своего влияния на мировом рынке. В прошлом всевозможные именитые деятели облачались в золотые украшения и создавали из него различные предметы, которые могли бы подчеркнуть их статус в глазах окружающих.