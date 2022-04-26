Юмор не для всех, или свежая порция кладбищенских шуток

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Чёрный юмор - это совершенно невероятное явление, которое 100% имеет право на жизнь. Данный пост построен исключительно на околокладбищенских приколах. Смотрите, не умрите от смеха, а то рискуете попасть в следующую подобную подборку.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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