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Юмор не для всех, или свежая порция кладбищенских шуток

Юмор не для всех, или свежая порция кладбищенских шуток

Автор:
26 апреля 2022 20:20
Сообщество : Юмор
Метки: Чёрный юмор   Юмор   гроб   и так сойдет   кладбище   похороны   прикол   смерть   смех   
4121
19
Чёрный юмор - это совершенно невероятное явление, которое 100% имеет право на жизнь. Данный пост построен исключительно на околокладбищенских приколах. Смотрите, не умрите от смеха, а то рискуете попасть в следующую подобную подборку.
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Источник:

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Метки: Чёрный юмор   Юмор   гроб   и так сойдет   кладбище   похороны   прикол   смерть   смех   
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5  комментариев
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1k
Мурчелло 2 часа назад
Очередная порция тупого юмора из канады.
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29k
Антон 2 часа назад
Чот в глазах потемнело...
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15k
Сергей 2 часа назад
На 8ой фотке разве не свояк Хайзенберга?
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Richard

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